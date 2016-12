Sepa donde se puede instalar propaganda politica

A pesar que ayer comenzó oficialmente la campaña para las elecciones del 23 de Octubre, la nueva normativa se hizo sentir y fueron pocos los candidatos que sacaron a las calles las nunca bien ponderadas palomas. A través de www.servel.cl todos los ciudadanos pueden saber las zonas donde se delimitó de manera estricta la instalación de este tipo de panfletos.

IRENE PADILLA A.

Este viernes comenzó oficialmente el período de propaganda electoral en espacios públicos para las elecciones municipales del 23 de Octubre y la nueva legislación se hizo sentir ya que las famosas y poco queridas palomas , o estaban en su mayoría en los puntos exactos definidos por el Servicio Electoral, o como pasó en varios lugares de Rancagua, simplemente no estaban.

A lo largo del país, son más de dos mil los espacios delimitados, los cuales pueden ser consultados por cualquier persona en la página web www.servel.cl, donde a través de un mapa Google, se puede ver exactamente hasta la cuadra precisa en que fue admitida este tipo de propaganda.

Los cambios a la Ley 18. 700 que rige este periodo de las elecciones, trajeron consigo que esta campaña municipal fuese la primera con una alta restricción tanto en los fondos destinados a propaganda, como en el espacio para esta. La nueva normativa bajó los montos máximos de gastos, impuso tarifarios para la inversión en publicidad en medios de comunicación y así también redujo al mínimo la intervención de los espacios públicos, uno de los principales reclamos de la ciudadanía, que muchas veces incluso no tenía visibilidad para conducir por el aglutinamiento de palomas y carteles en calles y avenidas.

Según Patricio Santamaria, presidente del Consejo Consultivo del Servicio Electoral, este organismo fiscalizará desde hoy “no solo los 2.896 espacios públicos, parques y plazas que autorizamos para la instalación de propaganda. También revisaremos aquellos lugares donde no está autorizada la propaganda y pueda aparecer la tentación en un candidato de poner afiche o palomas”.

En el caso de la región, durante el primer día oficial de campaña buena parte de los candidatos respetaron las nuevas reglas colocando sus palomas exactamente en los lugares definidos. Al analizar los mapas publicados por el Servel se deja entrever que la autoridad evitó a toda costa usar plazas de armas y avenidas principales para la instalación de propaganda, privilegiando las plazas alternativas como aquellas ubicadas en las poblaciones, como así también algunos tramos de carretera y caminos rurales.



Lo admitido y lo prohibido

Según el Manual de Propaganda Electoral 2016 publicada por el Servel hace algunos meses, las reglas del juego son bastante claras. La propaganda en espacios públicos podrá estar instalada entre los días 23 de septiembre y 20 de octubre cuando debe ser obligatoriamente retirada. Los carteles o palomas usados por los candidatos en la vía pública, no deben superar los 2 metros cuadrados y deben estar solo en las zonas previamente determinadas.

Asi también el reglamento prohíbe estrictamente el uso de cables de alumbrado público, postes, semáforos, paraderos o vehículos de la locomoción colectiva como plataformas para instalar carteles u otros elementos de propaganda. Al mismo tiempo, el conocido perifoneo o uso de altoparlante o megáfono para hacer propaganda política también queda prohibido.

En el caso de la propaganda en lugares de propiedad privada esta debe ser solo mediante afiches , letreros y carteles y los respectivos jefe de campaña deben contar con una autorización escrita del propietario o tenedor del inmueble donde se colocara la propaganda. En este casa los letreros pueden alcanzar los 6 metros cuadrados. La ley prohíbe de manera rotunda los rayados en muros.



MULTAS Y CASTIGOS

La propaganda electoral instalada en espacios públicos no permitidos sera retirada por Carabineros de Chile tras un requerimiento del Servicio Electoral , ciudadanos o alcaldes via oficio.

Quienes no respeten los lugares delimitados así como los tamaños establecidos para los carteles arriesgan multas que van de 10 a 100 UTM. Asi también, la propaganda que altere elementos del espacio público como postes o alumbrado; que no sea puesta en los plazos establecidos; o que se haga mediante elementos aéreos, también arriesga multas que llegan a las 100 e incluso 200 UTM.



CÓMO PUEDO DENUNCIAR

El gobierno ha habilitado diversos medios para quienes quieran denunciar la instalación errada de propaganda en espacios públicos o privados. Puede ser en la Dirección Regional del Servel o a traves de la pagina www.servel.cl



PUNTOS DE PROPAGANDA EN PRINCIPALES COMUNAS DE LA REGION

RANCAGUA

PLAZA GRECIA

PLAZOLETA PUNTA DEL SOL

ALAMENDA FRENTE AL LICEO INDUSTRIAL

PLAZA POBLACION RANCAGUA SUR

CALLE HECTOR ZAMORANO

CARRETERA DEL COBRE (ENTRE FUSAT Y SAN JOAQUIN LOS MAYOS)

REPUBLICA DE CHILE FRENTE AL CENTRO DEP. PATRICIO MECKIS

PLAZA LA MARINA

ESPACIO PUBLICO SHOPPING KENNEDY



SAN FERNANDO

PLAZOLETA ACCESO NORTE

PLAZA DE LA VILLA LOS CASTAÑOS

PLAZA POBLACION GABRIELA MISTRAL

PLAZA VILLA LAS TINAJAS 1,2 Y 3.

PLAZA DOÑA GEORGINA 2

PARQUE LOS BARRIOS

PLAZA VILLA CENTINELA SUR

ESPACIO PUBLICO CAMINO A PUENTE NEGRO

RENGO

PLAZA EL NARANJAL

PLAZA EL ROMERAL

PLAZA VILLA EL JARDIN

PLAZA VILLA UNA OPORTUNIDAD

PARQUE CRIOLLO FRENTE A LA MEDIALUNA

PLAZA DE ROSARIO PICHIGUAO

PLAZA LO DE LOBOS

PLAZA EL CERRILLO

PLAZA VILLA EL DURAZNAL

ESPACIO PUBLICO ESMERALDA

MACHALI

ESPACIO PUBLICO SAN JUAN

CARRETERA DEL COBRE KM 16

CARRETERA EDUARDO FREI KM4

PLAZA LOS NARANJOS

PLAZA VILLA EL MAITEN

CALLE ARTURO PRAT (ESPACIO DELIMITADO 2 CUADRAS)

PLAZOLETA VILLA SANTA SOFIA

TRAMO CAMINO A COYA

CARRTERA E. FREI (CERCA DE RESTAURNTE LOS HORNITOS DEL COBRE)

PICHILEMU

PLAZA ARTURO PRAT

PLAZA BERNARDO OHIGGINS

PPLAZOLETA LOS ROBLES

PLAZOLETA PADRE HURTADO

PLAZOLETA ALTO PUCALAN

PLAZOLETA LOS JARDINES

PLAZOLETA ALTO LAFQUEN

PLAZOLETA ENRIQUE PRADOS

CALLE LA CONCEPCION (ESPACIOS DELIMITADOS)



SANTA CRUZ

PLAZA ARTURO PRAT

CALLE LOS ESTANQUES

PLAZA FERNANDO FARIAS

PLAZOLETA AVENIDA DIEGO PORTALES

CALLE GONZALO BULNES (ESPACIO DELIMITADO)

ESPACIO PUBLICO ACCESO A SANTA CRUZ

AVENIDA ERRAZURIZ ALTURA PUENTE DE LUZ PANIAHUE