Asesora del Mineduc visitó las dependencias de sede de la Utem en San Fernando

Vivien Heyl llegó a la capital de Colchagua en reemplazo de Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior.



Irene Padilla

Con el fin de “asegurar la viabilidad del proyecto de la Universidad regional”, Vivien Heyl asesora de la División de Educación Superior del Mineduc, llegó hasta San Fernando para recorrer las instalaciones del edificio del Gobierno Regional, que se espera sea utilizado como sede universitaria en el futuro. Heyl estuvo acompañada por el jefe de Secplac de San Fernando, Hernán Carrillo, la diputada Alejandra Sepulveda y el concejal Pablo Silva, quienes aprovecharon la oportunidad de expresar su molestia por el hecho que la Universidad regional optara por comenzar sus clases en módulos de madera de emergencia en los ptios del ex hospital regional y no en este edificio.

Al ser consultada sobre la finalidad de su visita, Heyl afirmó que esta solo era para informar de las condiciones del edificio a su jefatura, Alejandra Contreras, encargada de la Divesup quien se excusó durante la madrugada de no poder asistir a la cita. Por su parte, la diputada Alejandra Sepulveda espetó a Vivien Heyl que las decisiones sobre la infraestructura “ya fueron tomadas” por la rectoría y que “la Universidad regional será un fracaso, y ese fracaso tendrá nombres y apellidos: Adriana Delpiano y Michelle Bachelet”.