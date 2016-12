Delincuentes hacen explotar Pronto Copec

José Pinto / Valentina Bustamante



Una fuerte explosión se registró la madrugada del sábado en un establecimiento pronto Copec, ubicado en la Ruta Cinco sur, en el kilómetro 132.

El hecho ocurrió cerca de las 4:50 de la madrugada, cuando 12 individuos armados y con pasamontañas ingresaron al local e instalaron un artefacto explosivo cerca de los cajeros automáticos, el cual explotó destruyendo gran parte del local.

De inmediato Carabineros de los destacamentos de Angostura, San Fernando y Tenencia de Carreteras concurrieron al lugar denunciado, percatándose de que los delincuentes mediante el sistema de saturación habían intentado reventar dos cajeros automáticos del Banco Santander y uno del Banco BCI.

La explosión destruyó gran parte del local pero no logró reventar los cajeros, ante este hecho los delincuentes huyeron del lugar dejando miguelitos en la carretera en ambos sentidos.

Afortunadamente, a esa hora no habían clientes en el pronto, solo los trabajadores que no resultaron lesionados tras la explosión

Uno de los carros policiales que acudió al lugar resultó con sus neumáticos dañados producto de los miguelitos esparcidos en la ruta.

Los antisociales habían huido del lugar en dos vehículos, cuyas patentes fueron registradas por los trabajadores que a esa hora se encontraban en el local. Se trató de un vehículo todoterreno marca Santa Fe placa patente CR ZV 42 y un Chevrolet Optra placa patente BH GF 80, los que habían sido encontrados luego en la Ruta Cinco Sur frente al Kilómetro 122, en el sector Las Canteras, abandonados con el motor en marcha y con elementos utilizados en el hecho como guantes de goma, miguelitos. Los vehículos presentaban daños en chapa y puertas, al revisar el sistema de encargo de vehículos robados Carabineros se percató que el Santa Fe presentaba encargo por robo en Rancagua con fecha 24 de septiembre de este año.

Una vez ubicados los vehículos se le dio cuenta al fiscal de turno Víctor Bobadilla, quien dispuso la denuncia correspondiente realizada por Carabineros de Angostura y disponer el llamado de la Brigada de Robo, Biro de Rancagua, los que llegan durante la mañana a realizar los peritajes.

Hasta el lugar llegó el Sub Prefecto Administrativo de Carabineros Iván Guajardo y la oficial de servicio Capitán Dora Henríquez evaluando la cantidad de los daños en el lugar los que fueron avaluados por el administrador en cerca de 300 millones de pesos. Por otro lado cerca de 20 vehículos y camiones particulares que transitaban por la ruta Cinco Sur resultaron dañados por los miguelitos.

Una vez conocidos los antecedentes en horas de la mañana en la Comisaria de San Fernando la Capitán jefe de Servicios manifestó “Una vez recibida la información nos constituimos rápidamente en el lugar y el lugar donde ocurrieron los hechos estaba lleno de humo, la explosión fue tremenda con los elementos utilizados, afortunadamente nadie resultó dañado, solo un fuerte ruido con mucho humo, los dispensadores de dinero aguantaron la explosión, solo dar cuenta de millonarios daños en el lugar y en los vehículos policiales y otros que pasaba por el lugar, el procedimiento lo adoptamos nosotros y cuando ya estaba todo listo el fiscal dispuso la concurrencia de la Brigada de Robo”.

Los primeros operativos de búsqueda no lograron dar con el paradero de los delincuentes, sin embargo según informó el Comisario de la PDI, Marcelo Cabezas, se buscará llegar a los responsables a través de la comparación del modus operandi en otros hechos similares ocurridos en la región