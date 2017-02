O’Higgins sucumbió ante un efectivo Audax Italiano

Los celestes fallaron en arco rival y vieron con la visita, en dos llegadas, le convirtió. Con este partido, y sumando lo reciente de Copa Chile, el Capo de Provincia completó tres derrotas consecutivas.



Contando Copa Chile y torneo de Apertura, son tres derrotas al hilo. Ayer, ante Audax Italiano, y cuando O’Higgins tenía la opción de quedar en el primer lugar del campeonato, el conjunto de Cristián Arán no respondió, y cayó ante un conjunto visitante bastante timorato, que se encontró con dos tantos que le sirvieron para, de paso, quitar el invicto que ostentaba el conjunto celeste.

En el primer lapso del partido, ninguno de los dos propuso en demasía. Mientras los celestes intentaban generar fútbol por intermedio de Leandro Sosa y el movedizo Francisco Arancibia (el mejor de O’Higgins), los verdes apuraban en el medio terreno para atosigar y no dejar actuar a los dueños de casa.

Fue así como, en esos 45 minutos, hubo tan solo dos aproximaciones. En los 18′, Alejandro Márquez apareció por la derecha, dejó solo a Iván Bulos por el centro del área, pero el peruano controló mal, pudiendo inclusive haber gatillado de primera.

Después, en los 44′, una genialidad de Arancibia que sacó el centro mediante una chilenita, y Bulos no alcanzó a conectar cuando Nicolás Peric parecía batido. En tanto, en arco propio, cero peligro.

LAS EMOCIONES

En el segundo lapso, ahora sí ambos soltaron las amarras, pero a medias. Solo tres llegadas claras, las tres transformadas en gol, pero solo uno rancagüino.

Para sorpresa de todos, y cuando O’Higgins jugaba algo mejor que su rival, el equipo de Hugo Vilches apuntó con el arco. Segundos antes del gol de la apertura, el brasileño Sergio Santos ingresó en reemplazo de Matías Campos. Esa modificación, rindió frutos de inmediato. En la primera pelota que toca, el itálico sacó un centro a la carrera desde izquierda a derecha, el balón cruzó la zona ante una descolocada línea defensiva y fue impactado de lleno por la cabeza de Camilo Melevilú, quien no tuvo problemas para dejar parado a Miguel Pinto.

Audax Italiano pasó arriba en el marcador, y en casa, Arán también movió sus piezas buscando la igualdad. El ingreso de Pedro Muñoz también significó un gol. Justamente, en un balón que robó Manuel Bravo cuando corría el 79′, y tras el centro, apareció el oriundo de Las Cabras para batir a Peric y colocar la paridad.

A esa altura, ambos elencos se mostraron más intensos, disputando cada pelota como si fuera la última, y en esa disputa salió favorecido el elenco visitante. Segundos antes del tiro libre que significó el tanto de la victoria forastera, Francisco Arancibia cometió una falta (inexistente) a metros de la zona rancagüina. Cargado hacia a la derecha, el lanzamiento libre quedó disponible para un zurdo. Se paró frente a la bola Juan Cornejo y no perdonó. Tiro bombeado a un rincón inalcanzable para Miguel Pinto, y se cerró el encuentro.

O’Higgins, que sigue sin convencer, perdió el invicto que ostentaba en el certamen nacional, pero completó tres derrotas consecutivas (sumando Copa Chile y Apertura), con ocho goles en contra, lo que sin duda preocupa a los hinchas que a diario siguen a la escuadra celeste.

¿Qué viene ahora? Una semana completa de trabajo para preparar la visita al campamento minero de El Salvador, duelo fijado para el próximo sábado a las 15.00 horas.

DEFENDIMOS BIEN

Al término del encuentro, y a pesar de la derrota, el técnico Cristián Arán consideró que su equipo “defendió bien”. En la conferencia de prensa, el casildense dijo que “el equipo defensivamente hizo un buen partido, porque creo que el rival llegó los dos goles, y no tuvo otra llegada”.

En la generalidad del encuentro, según el DT “el equipo hizo méritos para no perder el partido, generó situaciones, fue profundo, tuvo llegadas por el centro, por las bandas, pero hoy nos tocó perder”.

Por eso, apuntó, “de mi parte, poco para reprochar”.

Es más, considerando los tres últimos partido, donde los titulares no variaron en demasía, el conjunto celeste va a la baja en materia de gol, y en retaguardia no está anticipando a sus rivales, lo que le ha generado recibir ocho tantos. En ese sentido, y al ser consultado, Arán desvía el foco indicando que “de la Copa Chile hablé, este es otro campeonato. Me parece que el contexto es diferente”.

En tanto, en el otro banco, todo era satisfacción. El técnico Hugo Vilches comentó que la victoria, les vino bien, “no desconocemos que dentro del desarrollo del juego no logramos imponer nuestras condiciones, sacamos este resultado con otro tipo de situaciones que son válidas, como defender bien y presionar en la mitad de la cancha”.

Además, el técnico que suma tres victorias consecutivas (dos por el Apertura y una por Copa Chile), dijo que “jugamos en un porcentaje que, en otras situaciones, sería una derrota. O’Higgins es un muy equipo, pero los muchachos de Audax Italiano despertaron”.

Finalmente, el estratega visitante manifestó que sus jugadores fueron sacrificados para sacar adelante el partido, y para llevarse los tres puntos desde Rancagua.

Ficha del Partido

O’Higgins (1): Miguel Pinto; Brian Torrealba, Albert Acevedo, Raúl Osorio, Manuel Bravo; Alejandro Márquez (74′, David Salazar), Juan Fuentes, Leandro Sosa (62′, Leandro Sosa); Francisco Arancibia, Iván Bulos, Gonzalo Barriga (64′, Pedro Muñoz). DT: Cristián Arán.

Audax Italiano (2): Nicolás Peric; Bryan Carrasco, Nicolás Vargas, Sebastián Silva, Juan Cornejo; Osvaldo Bosso, Eduardo Navarrete, César Cortés (68′, David Drocco), Matías Campos (64′, Sergio Santos), Camilo Melevilú, Diego Vallejos (86′, Daud Gazale). DT: Hugo Vilches.

Árbitros: Carlos Ulloa; Edson Cisternas, Cristian Salas; Franco Arrué.

Amonestados: Pinto, Torrealba, Acevedo, Márquez, Sosa, Aranciabia (OHI); Vargas, Campos (AI).

Goles: 0-1, 65′, Melevilú; 1-1, 79′, Muñoz; 1-2, 87′, Cornejo.

Estadio: El Teniente.

Público: 4.995 espectadores.