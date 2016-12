Sin Lezcano, descartado por lesión, O’Higgins buscará quedar como líder

El delantero que sufrió una contusión a mitad de semana, se perderá el partido, y Cristián Arán deberá rearmar el naipe en la ofensiva.



Ricardo Obando

Para O’Higgins, el juego de esta tarde frente a Audax Italiano será de suma importancia. El elenco rancagüino, que marcha en el segundo lugar del torneo de Apertura, con 12 unidades, podría quedar en el primer puesto del torneo, siempre y cuando sume de a tres puntos, y el líder Iquique no sume de a tres en su visita al estadio Santa Laura.

Y, justamente, el escenario que se comenzará a gestar desde las 15.30 horas. En el Capo de Provincia, eso sí, el dolor de cabeza para armar el once titular, pasa por la ofensiva. Sin Pablo Calandria y Cristian Insaurralde, fracturados en partidos anteriores, se suma otra baja, y también en punta. Gastón Lezcano, que terminó con una fuerte contusión en el peroné izquierdo en el juego de mitad de semana por Copa Chile, no estará disponible. Es decir, los tres delanteros estelares del equipo, fuera de carrera. Eso sí, en el caso del “Gato”, la próxima semana en El Salvador podría reaparecer.

Además, hasta el cierre de esta edición había otra duda, la inclusión o no de Gonzalo Barriga. El volante culminó muy contundido ante Unión, no entrenó ni jueves ni viernes, por eso, estaba con un pie fuera del encuentro.

Lo anterior, obligará al técnico a adecuarse a las circunstancias, y mover sus hombres para variar en el ataque. Lo más probable, es que Francisco Arancibia asome por la banda derecha, Pedro Muñoz irá por izquierda, y Leandro Sosa o Iván Bulos estarán por el centro del ataque.

Ahora bien, lo bueno para Arán es que sí contará con Albert Acevedo y Juan Fuentes, ambos no fueron citados contra los rojos en Copa Chile, y sí estarán hoy.

ESPERANZA

En horas previas a este partido, el técnico Cristián Arán manifestó que este encuentro, será “importante, porque nos puede dar la chance de terminar la fecha primeros. Nos genera una gran ilusión, para sacarnos el malestar que nos produjo la eliminación”.

El DT, aseguró que los itálicos, “en su última presentación por el campeonato le ganó a Unión Española que está peleando arriba. Es un rival de cuidado, y sin duda nos demandará un gran esfuerzo”.

Ahora bien, la preocupación que tiene el entrenador pasa por lo ofensivo. Según expresó “buscamos que el equipo vuelva a tener generación de ataque, ha perdido eso más que de juego. El equipo no ha tenido la posibilidad de llegadas claras”.

Es más, dijo que esperan que, hoy, esto lo pueden revertir para derrotar a los itálicos y seguir por la buena senda en el campeonato.

MIENTRAS EN AUDAX

En La Florida, el técnico Hugo Vilches expuso que, ante O’Higgins “buscamos atacar de las diferentes formas que tiene el fútbol, que son el ataque directo, el contrataque y el juego asociado. De acuerdo a las circunstancias no renunciamos a ninguna y tampoco nos cerramos en una sola, pero queremos variantes para hacer la mayor cantidad de daño al rival”.

Es más, aseguró que lo mostrado por los celestes en Copa Chile, no es su real valor, ya que, dijo, “lo que le pasó en la llave con Unión Española no es indicador de lo que puede ocurrir el domingo, porque tienen buenas individualidades, vienen trabajando hace mucho tiempo de una forma predeterminada y eso los hace peligrosos, pero tenemos herramientas y veo a nuestros jugadores con un compromiso gigante para ir a buscar los tres puntos”.