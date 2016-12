1103 familias viven en campamentos en la región

Estimado Director

Hoy son 1103 familias las que viven en situación de campamento en nuestra región, según el nuevo catastro de TECHO-Chile, es decir un 32,9% más que las que vivían en el 2011 cuando el estado puso como “prioridad” a los campamentos a través de su catastro.

Las familias que viven en esta situación NO pueden seguir esperando, el número de familias a nivel nacional supera los 38 mil y la tendencia va en aumento. Sabemos que estamos en tiempos eleccionarios, no hemos escogido alcalde y ya estamos hablando de los próximos presidentes de Chile, pues bien, esperamos que no sea el espacio para el oportunismo y las promesas vacías.

Las familias de los campamentos no están para que se prometan cosas y plazos a cambio de votos, están ahí porque como país los hemos llevado a este punto, los hemos desplazado de los sistemas y hoy son de las familias más vulnerables de nuestro país.

Invitamos a que todos los candidatos a concejales y alcaldes de este octubre próximo se informen de esta situación en sus comunas y que desarrollen políticas serias en esta materia, trabajo constante, permanente y serio.

Cuentan con un gran aliado en la región,



Sofía Cillero.

Directora Regional TECHO-O’Higgins.