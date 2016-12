Asociatividad: la mejor herramienta de las pequeñas empresas

Chilesertur es la mayor Asociación Gremial de pequeños empresarios turísticos de Chile, y cuya gestión ha permitido potenciar el desarrollo y competitividad de sus integrantes. Conocer su experiencia, resultado y proyecciones fue el objetivo del reciente taller “Asociatividad de micro y pequeños empresarios”, realizado en el marco del Nodo Corfo Visita Cachapoal y que ha permitido a sus empresas participantes aumentar el valor de su oferta a partir de la integración comercial.

La ponencia estuvo a cargo de Joel L. Martínez, CoFundador La Bicicleta Verde – Tours4Tips, ex presidente ChileSertur AG. y miembro del Consejo de Promoción Turística Internacional. El emprendedor destacó la necesidad e importancia que representa para las pequeñas empresas el poder asociarse indicando que “a través de la integración no sólo se aúnan fuerzas, sino que además permite generar sinergia comercial, desarrollo de atractivas ofertas, abrir mercado y competir con empresas de mayor tamaño”. Al respecto, Jorl L. Martínez dio a conocer los buenos resultados que en materia nacional e internacional han tenido como ChileSertur, generando ofertas, nivelando las competencias empresariales y abriendo nuevos canales de promoción y venta, que los hacen destinos atractivos y de frecuente visita.

“Creemos en la asociatividad empresarial. Estamos seguros que es la mejor herramienta para crecer y dar frutos concretos en materia de desarrollo y competitividad de las pequeñas empresas turísticas y por ello estamos comprometidos a no sólo crear valor, sino que a generar buenos productos, de calidad”, indicó María José Beitía Velez, ejecutiva de Bigesta Consultora y coordinadora del Nodo Visita Cachapoal.

Por su parte el director regional de Corfo, Andrés Lorca, indicó que “Corfo se encuentra muy contento de poder ayudar a este NODO de la Provincia de Cachapoal, ya que no solamente está permitido que se capaciten los emprendedores. Sino que también se busca con esta actividad que la gente se conozca, normalmente cuando uno conoce los destinos, no solamente va a uno en particular, va a varios y la única manera que se potencien estos destinos turísticos es que los emprendedores conozcan más destinos turísticos. Es por eso que se busca que la gente teja redes, de tal manera que entre ellos se potencien y no se miren como una competencia, sino como un complemento de sus actividades turísticas y así aumentar el potencial de turismo de Cachapoal”.

De acuerdo al cronograma del Nodo Visita Cachapoal, agenciado por Codesser, se considera un ciclo de talleres y asistencias técnicas que profundizarán la calidad en el servicio y los productos turísticos, además de la instalación de mapas ruteros instalados en diversas comunas de la Provincia de Cachapoal.