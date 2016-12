Brutal agresión se vivió en duelo de Tercera División

El arquero de General Velásquez, Claudio Abarca, propinó una criminal patada en el cráneo al delantero rival Diego Díaz. El meta fue despedido, además de ser formalizado. El delantero, se recupera tras sufrir una fractura de mandíbula.



Ricardo Obando

Una brutal patada registrada en el partido del pasado domingo entre General Velásquez y Deportivo Estación Central, dio la vuelta al mundo.

Cuando corría el minuto 84, y con el marcador de 2-0 en favor de los sanvicentanos, ocurrió una jugada que, para muchos, fue criminal. Tras una acción dividida, en que el delantero visitante Diego Díaz cae junto al meta local Claudio Abarca, este último se levanta -acusando un golpe en la zona genital- y patea en la cabeza a su compañero de profesión que se encontraba en el suelo.

El hecho obligó a la inmediata intervención de Carabineros que se llevaron detenido al jugador agresor, quien pasó la noche en la Cuarta Comisaría, mientras que personal de salud derivó de urgencia a Díaz al centro asistencial local.

Producto de la violenta patada, el ex delantero de Velásquez culminó con una fractura de mandíbula. En vista de aquello, al mediodía de ayer, en el Tribunal sanvicentano se efectuó la audiencia de formalización en contra del victimario, quién será investigado por lesiones graves, ya que, al no ser la Tercera División fútbol profesional, no concurre aplicar la Ley de Violencia en los estadios. De esta manera, el jugador Claudio Abarca fue dejado en libertad, pero con la medida cautelar de no acercase a la víctima.

En tanto, Diego Díaz, quién ha recibido la atención del traumatólogo y neurólogo en San Vicente, además de la revisión de un cirujano maxilofacial (en el Hospital Regional), sigue internado en el centro de salud a la espera de los últimos análisis, los que podrían derivar en una intervención quirúrgica producto de la fractura que sufrió.

DESPEDIDO

Durante la jornada del lunes en San Vicente se reunía el directorio del club para poder acordar una declaración conjunta repudiando el hecho de violencia acaecido en el estadio municipal de esa comuna, pero desde el organismo adelantaron que el agresor fue despedido y se cortó toda relación laboral.