Rancaguinos marcharon por la vida

Cerca de mil quinientas personas se reunieron en la marcha familiar por la vida

Fotos Héctor Vargas

Cientos de personas se reunieron en las afueras de la iglesia Del Carmen en Rancagua, para dar pie a la marcha por la vida convocada por el obispado.

En el lugar de la convocatoria se realizó un pequeño acto para pasadas las 16 horas dar inicio a la marcha que partió por la Alameda desde la iglesia hasta calle Alcázar, por la cual marcharon hasta Germán Riesco, para finalmente llegar hasta la Plaza de Los Héroes donde se realizó el acto de cierre de la actividad.

Según bomberos, la convocatoria alcanzó alrededor de 1500 personas, quienes pese a la alta temperatura registrada durante la tarde del domingo marcharon por las calles del centro de la ciudad con pancartas y globos.

De esta convocatoria participó el médico Fernando Soto, especialista broncopulmonar, quién señaló “participo como muchos médicos en una cruzada a favor de la vida, hay muchos médicos en Chile que estamos convencidos de que lo que se ha planteado es un mal proyecto para nuestro país y para nuestras mujeres que se está tomando la punta del iceberg sin entrar en el problema de fondo y que se está copiando un modelo de otros países que no tienen la realidad nuestra en Chile no hay mujeres que se estén muriendo por abortos en condiciones insalubres o por abortos clandestinos”.

Respecto al proyecto de ley que aprobaría el aborto en tres causales, el médico sostiene“las causas de inviabilidad fetal es un tema complejo y los médicos reconocemos que no somos infalibles, entonces nos preguntamos cómo solo por la sospecha seamos capaces de condenar a alguien que en otras circunstancias viviría. En el tema más duro para las mujeres, que es el embarazo por violación entendemos que condenarlas doblemente, violentada por su violador y luego hacerla cómplice de un asesinato no es la opción más sanadora, más allá de la opción legítima que tome la mujer, lo respetamos pero creemos que tenemos que construirle otras opciones como acompañarlas en términos económico, afectivo y espiritual, este es un tema que tiene que ser para todas las mujeres independientes de su orientación religiosa o política”.

Esta marcha fue convocada por el obispo, con motivo del Día de la Oración por Chile, según explica el vicario de la Parroquia Del Carmen, Javier González, “la marcha se conjuga con otra actividad que es la Oración por Chile, que se hace el último domingo de septiembre en todas las diócesis, entonces se puso esto como motivación anexa para caminar en el día de la virgen del Carmen en esta marcha a favor de la vida. Uno podría decir que es contra el aborto pero es algo mucho más amplio, es a favor de la vida desde el inicio al final, contando todas las etapas y pensando en la vida digna de las personas, de los ancianos, de la clase media, en contra de las injusticias sociales, etc”.

El vicario también explica que respecto a la legislación sobre el aborto “independiente de si hay o no ley, que los más probable es que se apruebe, es como uno como creyente impulsa un llamado a esto, es decir si una persona tiene convicciones claras va a proceder o no va a proceder, este no es un lavado de conciencia pero es necesario pronunciarse al respecto, esa es la motivación general de esta actividad”.

Finalmente en el acto en la Plaza de Los Héroes, habló ante los más de mil asistentes Monseñor Alejandro Goic quien dijo en su discurso, “hemos recorrido las calles principales de nuestra capital regional para decir que respetamos el amor de la madre, que respetamos la vida que engendra con su amor para dar nuevos seres al mundo”.