Algunas de las novedades con las que contará el desfile de Rancagua

 Como una tradición de antaño, en esta oportunidad vuelven a tomar protagonismo los carros de Bomberos, los huasos a caballo y el esquinazo masivo que pretende reunir a más de 300 parejas. Además, la locución del desfile contará por primera vez con una voz femenina.

 La revista comenzará en Avenida Kennedy con calle Gobernador Pedro de los Álamos. Hacia el sur pasará por la tribuna oficial que estará ubicada en República de Chile. Las tropas continuarán por Avenida España, terminando en la calle Germán Ibarra.



Gisella Abarca



Este domingo 02 de octubre, a las 15:00 horas, está programado que comience el desfile por los 202 años de la Batalla de Rancagua, evento que reunirá en la vía pública a más de dos mil 500 personas, entre ellos 53 colegios y 19 instituciones, más los uniformados de las escuelas de Aviación, Naval, Carabineros, Militar.

Este homenaje a los soldados que perdieron la vida acompañando al Libertador Bernardo O’Higgins durante unos de los enfrentamientos más duros del proceso que se llevó a cabo para lograr la independencia de Chile, se realizó por años en el Estadio El Teniente, hecho que cambia este fin de semana, puesto que las autoridades escuchando a la comunidad decidieron volver a realizar este acto en las calles de la ciudad.

Dado lo anterior es que este año habrá varias novedades que darán un toque distinto a este desfile que se vuele a tomar las calles de la capital regional dando vida a una tradición de antes de los años 60 “este domingo viviremos una verdadera fiesta ciudadana, durante la conmemoración a la Batalla de Rancagua. Hace unos meses decidimos devolver este desfile a las calles, para que toda la comunidad pueda sentirse parte de este importante acontecimiento que forma parte de la historia nacional, por lo tanto, los invitamos a todos a participar”, argumentó el Intendente Pablo Silva.

Así, sacando el evento masivo a las calles, este año se otorgó la posibilidad de que las siete Compañías de Bomberos marche con un carro según su especialidad y tres carros reliquias de las décadas del ’40 y ’60, con voluntarios vistiendo trajes de la época “del año 80 que Bomberos de Rancagua, está en el desfile del 2 de octubre. Se desfilaba con las máquinas de cada Unidad y este año, por una solicitud del Intendente, se pidió hacerlo más llamativo y conmemorativo por la Batalla de Rancagua, por lo que cada Compañía marchará con su carro más significativo. Son 9 máquinas de un total del 21 del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, también incluiremos las máquinas reliquias de la 1°, 2° y 4° Compañías, con bomberos vestidos a la usanza de la época, vamos a tratar de darle un toque distinto al desfile”, explicó el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Juan Carlos Ponce.

Agregó que son alrededor de 200 Bomberos que van a desfilar, más los brigadieres, que van de los 3 hasta los 18 años. “El fin de semana tuvimos una práctica general donde medimos tiempos, posiciones y tomar las últimas precauciones para tener una presentación impecable para el 2 de octubre”, expuso Ponce.

LOS HUASOS A CABALLO SE SUMAN A LA FIESTA

Otra de las novedades al evento, es la incorporación de la Federación del Rodeo Chileno, Asociación O’Higgins y el Club de Huasos Las Quinchas de Santa Elena, quienes desfilarán por la vía junto a sus caballos, lo que ya tiene motivado a 25 representantes del Club de Huasos Las Quinchas, así lo informó su presidente Guido Olivares “nosotros volvimos a los desfiles, el año pasado no pudimos participar porque en el Estadio nos rechazaron porque no podíamos pisar la carpeta atlética, pero ahora que el desfile vuelve a las calles ya nos estamos preparando para este domingo donde participaremos con 25 huasos a caballo, igual se suman más huasos de otros clubes y se acoplan al desfile. Estamos muy entusiasmados que llegue este domingo, sobre todo los cabros más jóvenes que ya se están preparando para la fecha”.

Otra innovación, es que la locución del desfile contará por primera vez con una voz femenina.

Así, ya está todo dispuesto y coordinado para que la revista comience a las 15:00 horas en Avenida Kennedy con calle Gobernador Pedro de los Álamos. Hacia el sur pasará por la tribuna oficial, la cual estará ubicada en Avenida República de Chile, mirando hacia la Cordillera. Las tropas continuarán por Avenida España, terminando en la calle Germán Ibarra.

La primera autoridad regional llamó a la comunidad a ser parte de esta gran fiesta ciudadana por la Batalla de Rancagua “Hacer un llamado a toda la comunidad a que participe, vamos a tener graderías en algunos sectores para más de 2 mil personas, en otros lugares va a estar abierto para que la gente se ubique y pueda disfrutar del desfile, no se requiere de ninguna invitación especial para que la gente disfrute del espectáculo donde van a participar las escuelas matrices, 53 colegios y las instituciones, por lo tanto va a ser un desfile muy lindo”.