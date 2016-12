Hoy lanzan la undécima versión del Ciclo de Cine Arte de Rancagua

Cada viernes de octubre y noviembre, la programación incluye películas europeas que han sido aclamadas por la crítica. En el caso de este martes 27 de septiembre, la cita es con la italiana “Si Dios quiere”.

Marcela Catalán

Este martes 27 de septiembre, a las 21:30 horas y en dependencias de Cinemark Rancagua -ubicado en Avenida San Juan N°10-, es el lanzamiento de la undécima versión del Ciclo de Cine Arte de Rancagua. Organizado por Gonzalo Paiva Producciones, el evento también es patrocinado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Cnca) y el municipio local. A contar de dicha fecha, la propuesta trae a la ciudad diferentes filmes, propios del aludido género. Las películas serán exhibidas en el mismo lugar y hora, cada viernes de octubre y noviembre del año en curso.

En el caso de la cinta de hoy, se trata de la comedia italiana “Si Dios quiere”. Dirigida por Edoardo Maria Falcone y con un elenco compuesto por Marco Giallini, Alessandro Gassman y Laura Morante, entre otros actores, el título es protagonizado por un exitoso cardiólogo. Él piensa que su hijo, estudiante de medicina, le comunicará que es gay. Sin embargo, la sorpresa es otra: efectivamente el amor de su vida es un hombre, pero se llama Jesús y quiere entregarle su vida mediante la conversión al sacerdocio.

El filme ha recibido una excelente crítica, consiguiendo también el Premio del Público del Festival de Tokio, el de la Asociación de Periodistas Italianos en la categoría de Mejor Director y el David di Donatello a la Mejor Ópera Prima. Este martes, la asistencia es con invitaciones. El resto de las jornadas, el ingreso tiene un valor de $3700.

“Con cada versión, nos proponemos desafíos. Ahora, lo importante es que las salas se repleten con cada una de las fechas. Acostumbramos al público a ver películas de calidad, galardonadas en festivales de alcance mundial por sustentarse en un excelente argumento, propio del cine arte. No obstante, éstas no acostumbran a exhibirse en la región”, dice Gonzalo Paiva.

PROGRAMACIÓN

En cuanto al resto del ciclo, el 7 de octubre será el turno de apreciar el drama canadiense “Mommy”. (2014). La cinta plantea que en dicho país acaban de aprobar una nueva normativa, la cual permite que los padres internen a sus hijos problemáticos en un centro especial. Pero Diane “Die” Despres decide educar ella misma a Steve, aunque él padece ADHD y puede resultar violento. En eso, una vecina le ofrece su ayuda. La relación entre los tres se hace cada vez más estrecha, surgiendo preguntas sobre el misterio de su vida.

“Mil veces buenas noches” (2013) es el filme noruego a ver el 14 del mismo mes, donde una gran reportera de guerra debe decidir entre el trabajo y la familia cuando ocurre un accidente y su marido e hijos le dan un ultimátum.

En tanto, un matrimonio católico y muy conservador se agarra de cabeza el 21 de octubre. Ellos son los protagonistas de la francesa “Dios mío, ¿qué hemos hecho?” (2014). Allí, la pareja sufre luego de que tres de sus hijas se casaran con un musulmán, un judío y un chino. Sus esperanzas están depositadas en la menor, esperando que al menos ella pase por la Iglesia.

La cita es con “Mustang” (2015) el 28, una coproducción turco, alemana y francesa. Ambientada en una localidad del primer país, cinco niñas huérfanas pasan el verano riendo y jugando inocentemente con chicos de la escuela. Pero la condición de la mujer en dicha nación no tarda en generar rumores de inmoralidad, así que sus familiares deciden encargarse del asunto. ¿Cómo? La respuesta es prepararlas para ser las esposas de alguien.

En cuanto a noviembre, la germana “Laberinto de mentiras” (2015) se toma la pantalla de Cinemark Rancagua el 4 de ese mes. Ésta es la historia de un joven y ambicioso fiscal, el cual descubre cómo importantes instituciones y miembros del gobierno están involucrados en una conspiración. Su fin es encubrir los crímenes nazis, ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial.

Y el 11, el público se deleitará con un melodrama romántico. En “Tres corazones” (2014), Marc conoce a Sylvie tras perder su tren para regresar a París. Ellos vagan hasta la noche y hablan de todo, excepto de sí mismos. Es así como acuerdan encontrarse días más tarde. Pero él no aparece y conoce a otra mujer, aunque no sabe que es hermana de la extraña que poco antes entró en su vida. Marc y Sylvie se verán de nuevo. Quizá sea demasiado tarde.

La siguiente fecha del ciclo es el 18 de noviembre, con la exhibición de la polaca “Ida” (2013). Es 1960 y una novicia huérfana está a punto de hacerse monja. En eso descubre que tiene una pariente viva, quien no quiso encargarse de ella. Sin embargo, la madre superiora la obliga a visitarla antes de tomar los hábitos. Se trata de su tía, una jueza desencantada y alcohólica, la cual le cuenta que el trágico destino de su familia se remonta a la época de la ocupación nazi.

Y para cerrar el evento, el 28 será el turno de apreciar “Fin de semana en París” (2013). En la película del Reino Unido, una pareja de maduros profesores británicos decide regresar a la romántica capital francesa, años después de su luna de miel. En su trigésimo aniversario, la idea es tratar de revitalizar el matrimonio.