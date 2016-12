Iglesia condena a pena canonica a sacerdote por abuso sexual a menor

El Obispado de Rancagua ha dado a conocer la dimisión del estado clerical de presbítero diocesano, Carlos Manriquez, quien se desempeñó como Párroco de la Parroquia La Merced, en la localidad de Zúñiga. En enero del año 2015 la Iglesia Católica inició una investigación canónica que encontró culpable al ex sacerdote.

Fernando Ávila Figueroa

Común era ver al Padre Carlos Manriquez, como uno más del pueblo de Zúñiga, comuna de San Vicente de Tagua Tagua. No había fiesta costumbrista o fiesta de la vendimia en la que no participara, ya que tras la respectiva misa a la chilena, se colocaba su traje a la usanza campesina para bailar cueca y ser uno más de las actividades.

De ahí que la frase “Cura de mi Pueblo”, canción interpretada, entre otros grupos, por “Los Huasos Quincheros”, en más de una oportunidad sirvió para encabezar algunos de nuestros artículos, al apreciar la activa participación del Padre, quien con ojotas puestas hacía bailar cueca campesina a todo aquel que se le cruzaba.

La noticia que el Padre Manríquez estaba siendo investigado por un posible abuso sexual contra un menor de edad sorprendió a la los habitantes de Zúñiga, así como tocó la fibra más íntima de los fieles que cada domingo se congregaban en la Parroquia del pueblo.

Es así como ayer lunes, se conoció que el Obispo Diocesano, Monseñor Alejandro Goic, ha impuesto la pena perpetua de dimisión del estado clerical al sacerdote diocesano, Carlos Antonio Manríquez Rebolledo, culpable del grave delito de abuso sexual contra un menor de edad. Se trató de una investigación canónica, cuyo afectado entregó los antecedentes de lo sucedido a la Iglesia, en los tribunales civiles no existe denuncia respecto al caso.

El Obispado de Rancagua informó une una vez recibida la denuncia contra el sacerdote, en ese momento, Párroco de la Parroquia La Merced, en la localidad de Zúñiga, se inició una investigación previa en el año 2014.

Por recomendación de la Santa Sede tras comprobarse la verosimilitud de la denuncia, Monseñor Goic inició en enero del año 2015 un proceso administrativo penal, cuyos antecedentes fueron enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe a fines del año pasado.

Tras estudiarlos atentamente, la instancia vaticana autorizó al Obispo Diocesano a promulgar el decreto penal de dimisión del estado clerical del presbítero Carlos Manríquez, lo que ocurrió en mayo del presente año; vale decir, la imposibilidad de ejercer de por vida el sacerdocio, sumado a que el tiempo para que Manríquez realizara una apelación ya expiró, y no lo realizó en las fechas que correspondía.

Fuentes cercanas a la iglesia señalan que fueron tres sacerdotes provenientes de Santiago, todos ellos expertos en derecho canónico, habrían sido quienes de manera independiente realizaron la investigación, llegando los tres investigadores a las mismas conclusiones.

El Obispo de Rancagua, en nombre de la Iglesia, ha pedido perdón a la persona que ha sido dañada por el sacerdote, a su familia y a la comunidad. Cabe destacar que en su momento, la Iglesia invitó al denunciante y a su familia a ejercer su derecho de acudir a las instancias judiciales del Estado para hacer presente este delito, señalaba una declaración pública emanada desde el obispado.

Al estar oficializada esta sanción, tras cumplirse el período para la apelación del inculpado (agosto 2016), Monseñor Alejandro Goic comprometió “su personal oración y cercanía con todas aquellas personas que han sufrido por estos deplorables hechos que estremecen y avergüenzan a la Iglesia. Y al mismo tiempo, renueva su compromiso para hacer todo lo posible para sanar y reparar el daño causado, y evitar que sucesos como este se repitan”, señalaba la declaración.

El ex sacerdote llegó a Zúñiga en junio del año 2001, permaneciendo por más de 13 años al frente de la Parroquia La Merced de este pueblo. Según ha trascendido desde 2014 -cuando fue separado de sus funciones- el ex párroco ha recibido un apoyo mensual económico de 400 mil pesos, esto hasta diciembre de este años y en 2017 recibiría un apoyo de 200 mil pesos. Dicho aporte terminaría en diciembre del próximo año.