Semilla Corfo 2016 presentó emprendimientos ganadores y anuncia su segunda convocatoria del año

Corfo presentó los emprendimientos de la Región Metropolitana que resultaron ganadores de la “1era Olimpiada Semilla Corfo 2016”. Se trata de una muestra de las 60 ideas de negocio innovadoras de todo Chile que recibirán $25 millones para apoyarlos en su crecimiento. Al igual que en versiones anteriores, los emprendimientos seleccionados corresponden a diversas industrias tales como agropecuaria, educación, TIC, construcción, minería, alimentos, industrias creativas, entre otros.

“Con los espacios cowork, redes de mentores, y los fondos Semilla Corfo, Scale Up y de capital de riesgo tecnológico, estamos transformando el tema del emprendimiento en una corriente fundamental de desarrollo de nuestro país. Por eso hacemos una invitación para que más jóvenes se atrevan con este tipo de emprendimientos que pueden ser globales, alcanzar una alta valorización y convertirse en un aporte a nuestra economía”, afirmó Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

En esta versión de Semilla Corfo, por primera vez todas las regiones tuvieron al menos un ganador. Para lograrlo, estas “Olimpiadas Semilla Corfo”, sumó “Demo Day” en todo el país como parte proceso de evaluación de los proyectos. Se trató de 47 eventos regionales abiertos a la comunidad donde los emprendedores defendieron sus proyectos antes sus pares y un jurado. “El foco en regiones y el que exista al menos un ganador por región nos dio una perspectiva que antes no teníamos, seleccionando a los “campeones” regionales no solo como potenciales grandes proyectos, sino que también como los que abren el camino para nuevos postulantes de ese territorio”, destacó Tadashi Takaoka, subgerente de Financiamiento Temprano de Corfo.

Junto con reconocer a los ganadores de la primera versión del concurso, Corfo aprovechó la ocasión de anunciar la “2da Olimpiada Semilla Corfo 2016”, convocatoria que recibirá postulaciones hasta el próximo 12 de octubre.

El perfil de emprendimientos que apoya Semilla Corfo son aquellos proyectos de negocios dinámicos, es decir, que tengan el potencial de vender más de un millón de dólares al tercer año y a crecer al doble de su tamaño en este período.

Podrán postular personas mayores de 18 años y/o empresas con menos de 24 meses de iniciación de actividades cuyas ventas netas no excedan los $ 100 millones en los últimos seis meses. “Las Olimpiadas Semilla Corfo son concursos donde, independiente de que ganar o no, los postulantes aprenden mucho sobre sus proyectos. Además, si se es emprendedor de región, existen altísimas probabilidades de ser uno de los ganadores de este capital”, afirmó Tadashi Takaoka.

El beneficio de este programa es un cofinanciamiento de hasta el 75% del costo total de las ideas de negocio con un tope de $25 millones (el otro 25% debe ser aportado por los emprendedores). Además, los postulantes podrán optar por recursos ad