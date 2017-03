Comisión aprueba elección de Gobernadores Regionales

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, avanzó ayer “en lo medular” del articulado para el proyecto, en primer trámite constitucional, que permite la elección de gobernadores regionales, por votación popular. Al cierre de la presente edición continuaba sesionando la Comisión parlamentaria buscando pronunciarse sobre la totalidad del proyecto.

No obstante, cabe señalar que durante el debate los propios legisladores indicaron que se estaba “aprobando el corazón del proyecto”, constituido por la indicación del Ejecutivo para el artículo 111 que en su inciso primero establece que “La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región”.

Esto fue respaldado por 3 votos a favor de los senadores Andrés Zaldívar, Rabindranath Quinteros y Carlos Bianchi y 2 abstenciones de la presidenta de la Comisión senadora Ena Von Baer y del senador Alberto Espina.

Asimismo, a solicitud de la senadora Von Baer se sometió a votación el artículo 111, inciso por inciso, con lo que –a su juicio- “da claridad de lo que estamos respaldando y en lo que no estamos de acuerdo”, al referirse a lo que calificó como un débil traspaso de competencias “(…) lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo transversal con el Ejecutivo, por la importancia que tiene este proyecto”, sentenció.

Otro de los puntos centrales despejados fue la fórmula para la elección que fija un piso de 40% de los votos para ser electo gobernador regional, lo que contó con 3 votos a favor, 1 abstención y el voto en contra de la senadora Von Baer quien manifestó que “yo estoy de acuerdo con la simple mayoría, no me gusta el 40% y como no llegamos a acuerdo con el gobierno, voto en contra”, argumentó.

Luego de que el texto sea despachado de la comisión, será revisado por la Sala de la Cámara Alta durante la próxima semana, sin embargo el Ejecutivo no tiene certeza de contar hoy con los votos para aprobar esta iniciativa, como se trata de una reforma constitucional, requiere 22 votos para su aprobación, sin embargo hasta ahora el proyecto cuenta con el rechazo de seis senadores oficialistas: los PPD Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber, Adriana Muñoz y Eugenio Tuma; Pedro Araya (ind.-DC); Carlos Montes (PS); y las dudas que en privado habría expresado el también socialista Alfonso de Urresti.