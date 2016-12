Vecinos de Villa Triana se muestran descontentos con la remodelación de su plaza

 Solicitan al municipio ser escuchados por una lista de modificaciones que debe tener el espacio público antes de ser entregado a la comunidad. En tanto, el Secplac del municipio de Rancagua, explicó que la obra aún no cuenta con recepción municipal a la espera de corrección de detalles que hizo la Inspección Técnica del municipio.



Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

A fines del año pasado, los vecinos de la Villa Triana de Rancagua recibieron la buena noticia que el municipio de Rancagua remodelaría la plaza local en una duración de no más de seis meses. Así, en febrero del 2016 partieron los trabajos de remodelación de la plaza de Villa Triana, obras que hasta la fecha no han sido entregados a la comunidad expuso el presidente de la Junta de Vecinos El Progreso de Villa Triana, Sergio Tapia “en reunión con los vecinos el 4 de diciembre de 2015, el arquitecto Sebastián Díaz indicó un plazo de 6 meses para la ejecución de la remodelación de la plaza y a la fecha, han pasado siete meses y no han entregado el lugar. A pesar de nuestras consultas formales, no se da ninguna respuesta ni explicación por el atraso de la ejecución de la obra”, sostuvo.

El dirigente vecinal -que llegó hasta las dependencias de El Rancagüino junto a la directiva compuesta por Rafael Tronería, secretario y Ana María del Nido, tesorera- agregó que las veredas nuevas ubicados en el perímetro de la plaza “no cumplen al menos con la calidad que teníamos, tampoco cumplen con los estándares utilizados en ningún espacio público de Rancagua ni con exigencias de SERVIU. Éstas son veredas porosas, con piedrecillas puntiagudas y nuestro temor es que las piedras del pavimento provoquen daño especialmente en niños y adultos mayores que están propensos a caerse y romperse, porque esto es como una lija”, acotó.

Los vecinos aseguraron que están constantemente inspeccionando el lugar, y cada vuelta que se dan encuentran irregularidades, entre ellas que “No se ha realizado cambio total de la áreas verdes (pastos), tal como el arquitecto del municipio especificó en reunión con vecinos, persisten raíces de árboles a nivel superficial, tema que se solucionaría para evitar accidentes. Además que la plaza aún no está lista y los cierres perimetrales están abiertos, permitiendo que cualquier persona pueda provocar daños”, apuntó el presidente de la Junta de Vecinos de Villa Triana.

Consultado si han solicitado audiencias para exponer sus problemáticas en el municipio local, Tapia explicó que “cada vez que hemos pedido audiencias, debemos decir el problema para hablar con el alcalde; pero según el tema, nos derivan a un encargado de área y el alcalde no nos atiende directamente. Reiteradamente hemos solicitado respuestas concretas a través de cartas y visitas a los profesionales a cargo del proyecto, pero no se ha respondido satisfactoriamente, solo pedimos que se cumpla lo comprometido y que la plaza quede en las mejores condiciones”, finalizó Tapia.

A fines del año pasado, la municipalidad de Rancagua, liderada por el edil Eduardo Soto, tuvo la capacidad financiera de tomar la decisión de intervenir la plaza de Villa Triana de Rancagua con una inversión superior a 220 millones de pesos, por lo que en diciembre de 2015 se presentó el diseño de proyecto a la comunidad, comenzando la ejecución de las obras en febrero de 2016.Un espacio público que contará con más de 70% de áreas verdes que la superficie original, obra que aún se encuentra en ejecución informó el el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac) del municipio de Rancagua, Raimundo Agliati “Ésta es una plaza que tiene una superficie de más de una hectárea, son 11.500 metros cuadrados, donde en pasto habían 4.700 metros cuadrados; cuando se entregue la plaza, tendrá más de 7.600 metros cuadrados subiendo en 70% más de superficie original, respetando los espacios internos de la plaza. Esa obra hoy está en ejecución, partió en diciembre del año pasado con el diseño del proyecto, y los vecinos estaban felices que se interviniera la plaza de la Villa Triana comenzando los trabajos en febrero del 2016”.En cuanto a los plazos Agliati añadió que los vecinos han sido informados de las fechas de entrega de obras “el tiempo estimado y se les señaló a los vecinos que a mediados de septiembre -si todo salía bien- esperábamos poder entregarla, pero como toda obra se retrasa, hay detalles que nos hacen ampliar un poco el plazo, un atraso normal de no más de 30 días. Esa es una obra hoy día en ejecución, no se ha entregado; por lo tanto generar críticas antes de, es una suma más de lo que ha sido permanentemente la actitud de algunas personas. Estimamos que la segunda quincena de octubre esté cien por ciento ok la obra. La plaza en general está lista, tiene más de un 90% de avance y son prácticamente los detalles que hay que arreglar y que podemos coincidir con la preocupación de los vecinos que son en el sector de las veredas de hormigón de algunos paños que la misma Inspección Técnica del municipio retrasó y la empresa tiene la obligación de corregir”, explicó.En cuanto a las áreas verdes, el director de Secplac apuntó que “respecto al pasto, hay áreas donde se está haciendo la resiembra y distintos tratamientos para su entrega, porque en algunas zonas el pasto no se dio como se debía y la empresa está nuevamente haciendo el tratamiento para ir unificando todo lo que es el verde”Respecto a equipamiento, el director explicó que en asientos existían 12, lo que hoy aumentará a 60 escaños de hormigón, además se incorporaron 1.500 especies arbustivas, 50 nuevos árboles, 30 puntos nuevos de luminarias, entre otras mejoras para la comunidad.Consultado si han estado en comunicación con la comunidad y si han recibido inquietudes de éstos, el el director de Secplac del municipio local, argumentó que “La última reunión que se realizó en terreno fue en agosto de este año, donde los vecinos compartieron con la paisajista de la empresa, llevaron la muestra de los distintos tipos de árboles para que los vecinos lo conocieran y se informaran cómo se está desarrollando el proyecto, y también se les transmitió las fechas de entrega”.Agregó que “son 3 ó 4 personas que han estado con dudas o inquietudes frente al proyecto, las que se han tratado de resolver en cada una de las instancias, ellos plantearon la ubicación de los escaños que se acogió, se hizo respetar un espacio para el tai chi deporte que practican en el lugar, que las instalaciones fueran amplias, lo que también se respetó. Al fin del día, nos quedamos con la tranquilidad que el aporte de áreas verdes que vamos a dejar a la comunidad en general, va a ser por un beneficio mayor”, aseguró.