Más del 90 por ciento de los servicios públicos adhirió a paro de la ANEF

 En Fonasa no se dejó turnos éticos, lo que causó molestia en usuarios que necesitaban realizar trámites urgentes.

Flor Vásquez

Fotos: Héctor Vargas



Más del 90 por ciento de los servicios públicos de Rancagua y la región no funcionó ayer, luego que sus funcionarios adhirieran al paro nacional a que convocó la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (Anef), la cual exige un reajuste de 7,5 por ciento. El gobierno ofrece un 2,9 por ciento.

La paralización en Fonasa causó molestia en los usuarios que acudieron a realizar un trámite urgente, específicamente porque ese servicio no dejó turnos éticos para las situaciones especiales.

Los funcionarios en paro se reunieron en la Plaza de Los Héroes, frente a la Intendencia; para después realizar una marcha por las calles del centro de Rancagua.

Al hacer un balance de la movilización, el presidente regional de la ANEF, Juan Rozas, señaló que “más del 90 por ciento de los servicios público paralizó sus actividades. Y queremos agradecer a la comunidad el haber escuchado este llamado, ya que no han asistido a los servicios”.

Indicó que en la mañana de ayer hizo un recorrido por los distintos servicios; agregando que el único servicio que no paralizó fue el Registro Civil, probablemente a causa de las movilizaciones y negociaciones que realizaron el año pasado.

Añadió que en Rancagua adhirieron al paro por lo menos 3 mil funcionarios.

Sobre la falta de turnos éticos en Fonasa, Rozas señaló que él tenía entendido que se habían dejado. No obstante, El Rancagüino constató que la sucursal de Fonasa ubicada en calle Estado, a las 11 horas de ayer estaba con sus puertas cerradas y sin atender público.

El dirigente de la Anef afirmó que “ésta es una paralización que no está en contra de la comunidad. Es en contra del modelo y de la pérdida permanente que hemos tenido durante muchos años del poder adquisitivo. Ha impactado también en los programas sociales. Estamos luchando no solo por los trabajadores, sino que también para que se mejore el mercado, se reactive la economía y se mejoren los programas sociales”.

Acotó que hoy se reanudan las actividades en los Servicios Públicos y anunció que podría haber nuevas movilizaciones. “Estamos pidiendo -puntualizó- un 7,5 por ciento de reajuste, estabilidad laboral, carrera funcionaria, buenas prácticas laborales. La Presidenta (Bachelet) se comprometió a generar condiciones y ambientes laborales dignos para los trabajadores del sector público y hasta el momento no se ha cumplido”. Indicó que la negociación termina el 30 de noviembre. “Se va a hacer con movilización. Este es un paro de 24 horas. Si de aquí al lunes no tenemos respuesta efectiva y razonable respecto al reajuste van a segur las movuklizaci0ones en forma ascendente”, advirtió.

CENTROS DE SALUD FAMILIAR

La Corporación Municipal de Rancagua, a través de su Unidad de Comunicaciones, informó que ayer un 25 por ciento de los funcionarios de la División Salud adhirió al paro, por lo que los 6 centros de salud familiar atendieron en forma normal a los usuarios.