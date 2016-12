Universidad de O´Higgins inició su primera actividad académica formal

– 200 alumnos son los que comenzarán las clases este próximo martes, para celebrar este hito el Museo regional de Rancagua se vistió de gala y junto a autoridades regionales el rector de la Universidad de O´Higgins dio la bienvenida a los estudiantes.



Con un homenaje a la música chilena a través del concierto en piano del compositor Juan Cristóbal Meza, se realizó la inauguración de los talleres de Creación Audiovisual del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales (IEA) de la Universidad de O´Higgins (UOH), en lo que es la primera actividad académica formal de la nueva universidad estatal. En la ceremonia se realizó el pasado viernes en el Museo Regional de Rancagua ante la presencia de diversas autoridades de la región, participaron alumnos, profesores y destacados realizadores como Andrés Wood y Gonzalo Justiniano.

La destacada actriz nacional, Mariana Loyola, fue la anfitriona de la noche y la encargada de dar la bienvenida a los 200 alumnos, quienes desde este martes 4 de octubre comenzarán con sus clases en el IEA, siendo además los primeros estudiantes que formarán parte del proyecto educativo más grande de la región en los últimos años: la Universidad de O’Higgins que espera abrir sus puertas con carreras de pre grado en marzo de 2017.

Así el viernes fueron oficialmente lanzados los Talleres de Creación Audiovisual y diplomado de creación audiovisual, cuya misión principal es la formación de cineastas y audiovisualistas, se fomentará en forma activa el crecimiento de las industrias culturales de la región, de manera analítica, reflexiva y crítica de la realidad. Es por ello que está orientado a diversos profesionales del área de las comunicaciones, las artes y la educación, quienes tienen un alto interés en ser agentes culturales de la región, señalaron desde la naciente universidad.

De esta forma, el IEA forma parte de los cinco institutos pertenecientes a la Universidad de O’Higgins y es el primero en comenzar con sus clases de postgrado, al respecto el director de IEA, el reconocido cineasta Miguel Litin, señaló que la región tiene un alto potencial que documentar y mostrar “creemos que se puede mostrar todo, está la cultura oculta de sus tres provincias a través de sus narradores orales, pero no existe lo audiovisual por lo tanto los estudiantes realizaran la memoria audiovisual de la zona y de Chile”.

Manifestó además la importancia de la Universidad y del Instituto a la hora de formar identidad regional, destacando también que serán en total cuatro talleres, Ficción, Documental, Estética e historia del cine. Respecto al IEA el realizador comentó que “en su diseño es uno de los más modernos de Chile y de América Latina.”

Por su parte el rector de la Universidad de O’Higgins, Rafael Correa, manifestó que “es la primera actividad de un instituto, son cinco institutos y es el primero que abre Es un orgullo y es muy simbólico también”.

De esta forma tanto alumnos como docentes están expectantes a la espera de iniciar con las clases, cada uno con intereses propios, es el caso de Loreto Calé, licenciada en artes visuales, quien reconoció que su principal motivación de tomar los cuatro talleres es la de aprender sobre registro “se pueden hacer muchas actividades culturales pero si no existe un registro paralelo a una línea investigativa no sirve de mucho que se hagan estas actividades por eso con este diplomado es que me voy a perfeccionar en esta área”.

“Muchos de mis amigos tienen un discurso muy marcado que Rancagua es fome, pero yo creo que es una ciudad muy fértil y hay que cultivar a su gente a través de la universidad” destacó la estudiante.

Al respecto el intendente de la región, Pablo Silva, manifestó su entusiasmo ante la gran convocatoria que tuvo el concurso público para la contratación de docentes “la universidad ya partió y se debe destacar la cantidad de postulantes en participar, eso quiere decir que creen en el proyecto”.

Además adelantó que “la construcción del edificio y los módulos que ya está comenzando y ahora el instituto demuestra el avance que ha tenido el proyecto y eso quiere decir que estamos avanzando fuertemente”

“Partimos el 2017 y es una cantidad importante de alumnos que se van a quedar aquí y van a traer desarrollo para la región” culminó la primera autoridad regional.

En tanto unos de los docentes, el presidente de la Asociación de Guionistas, Jorge López, señaló que “me parece muy interesante e importante que en la región se desarrolle nuevamente el cine chileno, porque el cine partió aquí”. Además expresó que tiene grandes expectativas con los que se producirá en la región “yo he hecho clases antes aquí, así que conozco la pasión del estudiante, hay muchas ideas y cosas novedosas que contar y falta muy poco para que la próxima película chilena salga entera de aquí”.