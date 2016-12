GALERIA: Multitudinario desfile se tomó las calles

– Según Carabineros más de diez mil personas participaron y colmaron en calidad de espectadores las pistas de Avenida España.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas – Nicolás Carrasco.

Tanto el intendente Pablo Silva como los Ministros de Defensa e Interior, José Antonio Gómez y Mario Fernández, respectivamente, dieron por aprobada la presente edición del tradicional Desfile de la Batalla de Rancagua, rescatando el orden e impecable ejecución del evento.

Es así como desde las tres de la tarde de ayer domingo, miles de representantes de las instituciones castrenses, públicas, voluntarias y educacionales, ocuparon las cuatro pistas de Avenida España desde Grecia hasta Los Alpes, para desfilar frente a autoridades del Gobierno Central, Regional y también ante los altos mandos de las distintas Escuelas Matrices del Ejercito, quienes de manera casi perfecta hicieron su respectiva presentación.

El evento se extendió por casi tres horas deleitando a un importante número de asistentes, los que según Carabineros fueron cifrados en más de diez mil que se apostaron en las mallas papales y algunas tribunas dispuestas para la comodidad del público, las que al parecer fueron bien recibidas por los rancagüinos quienes en general disfrutaron de esta tradicional actividad.

En la cita, el Ministro del Interior, Mario Fernández, destacó el desfile de este año expresando que “fue una magnífica presentación, multifacética, bonita como siempre. Como rancagüino me siento muy contento de haber participado en ella representando a la Presidenta de la República. Hemos visto una marcial presentación militar Naval y Aérea y una linda presentación de todas las fuerzas de la sociedad de la región, no solo de Rancagua”, puntualizó.

Consultado sobre la decisión de trasladar el desfile a las calles, el Ministro Fernández explicó que “yo recuerdo en mi niñez que este desfile se hacía en la Alameda, después pasó al Estadio y bueno, son distintas, quizás en el Estadio existe un marco más cerrado y más compacto y se permite el acceso de más gente, no sé cuánta gente habrá a lo largo de la Avenida España pero yo prefería que se retornara al Estadio”, sentenció.

Por su parte el Intendente Pablo Silva, comentó “nosotros lo que hicimos este año fue sacar el Desfile a las calles que no hubiera restricción con la entrada y yo creo que se cumplió el objetivo y mañana evaluaremos bien si efectivamente la cantidad de gente fue más que en el Estadio pero yo creo que lo que hicimos fue responder a la comunidad que quería ver esta fiesta en la calle”, finalizó.

De esta manera, fueron más de 50 las organizaciones que animaron la soleada tarde del 2 octubre en una tranquila jornada familiar celebrando los 202 años de la Batalla de Rancagua.

Es necesario recordar que durante la semana, en nuestras páginas incluiremos más fotografías de este magno evento.