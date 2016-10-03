POSESIONES EFECTIVAS DE HERENCIAS INTESTADAS. El Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS, Posesión Efectiva de la Herencia Intestada de los causantes que se señalan a continuación, a los herederos y en la fecha que se indica en cada caso:
- ARAYA ALIAGA, INÉS DEL CARMEN: a Hijo(a)s CELIA NICOLASA ARAYA ARAYA, ROSA HERMINIA ARAYA ARAYA, NELLY DEL CARMEN ARAYA ARAYA, RICARDO ALBERTO ARAYA ARAYA, GUILLERMO PATRICIO ARAYA ARAYA, EDUARDO ROBINSON ARAYA ARAYA, IVÁN AQUILES ARAYA ARAYA, ENRIQUE ARAYA ARAYA, con fecha 30-09-2016.
- ÁLVAREZ CÓRDOVA, ANGEL CUSTODIO: a Hijo(a)s ANGEL CUSTODIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, EUGENIO DE JESÚS ÁLVAREZ GONZÁLEZ, con fecha 30-09-2016.
- ALVARADO TORO, DAGOBERTO SAMUEL: a Hijo(a)s ALEJANDRA DE LOURDES ALVARADO FREDES, CATALINA DEL CARMEN ALVARADO FREDES, MARCELA DEL CARMEN ALVARADO FREDES, DAGOBERTO ANDRÉS ALVARADO FREDES, LUIS PABLO ALVARADO FREDES, con fecha 30-09-2016.
- ALDERETE ALDANA, JORGE ANTONIO: a Hermano(a)s JOSÉ GUSTAVO ALDERETE ALDANA, JUAN DE DIOS SEGUNDO ALDERETE ALDANA, IDA DE LAS MERCEDES ALDERETE ALDANA, con fecha 30-09-2016.
- ALARCÓN GALLARDO, DORALISA DEL CARMEN: a Hijo(a)s ELÍAS ROBERT FUENTES ALARCÓN, ENRIQUETA DEL CARMEN FUENTES ALARCÓN, JUAN SEGUNDO FUENTES ALARCÓN, MARÍA ALEJANDRINA FUENTES ALARCÓN, NOEMÍ YOLANDA FUENTES ALARCÓN, ISAÍAS EDUARDO FUENTES ALARCÓN, HÉCTOR ELEAZAR FUENTES ALARCÓN, MARCOS ESTEBAN FUENTES ALARCÓN, OLGA ANDREA FUENTES ALARCÓN, con fecha 30-09-2016.
- AGUILERA ARAOS, LUIS ALBERTO: a Hijo(a)s HILDA ELIZABETH AGUILERA VILLA, MARISOL JEANNETTE AGUILERA VILLA, LUIS ALBERTO AGUILERA VILLA, JOSEFA ESPERANZA AGUILERA FERNÁNDEZ, con fecha 30-09-2016.
- AFANDI NARVÁEZ, RAIE: a Hijo(a)s JADILLE DEL CARMEN TAIBE AFANDI, RICARDO MOHAMED TAIBE AFANDI, EMILIO SELIM TAIBE AFANDI, ELBA DEL CARMEN TAIBE AFANDI, con fecha 30-09-2016.
- ACEVEDO LÓPEZ, ALFONSO SEGUNDO: a Hijo(a)s CATALINA BELÉN ACEVEDO ARCE, ALFONSO RAMIRO ACEVEDO ARCE, ELIZABETH DEL PILAR ACEVEDO ARCE, JUAN PABLO ACEVEDO ARCE, ÍTALO ALFONSO ACEVEDO ARCE, a Cónyuge RAMONA DEL CARMEN ARCE VERGARA, con fecha 30-09-2016.
- ABARCA SILVA, CECILIA CAROLINA: a Cónyuge GABRIEL ALIRO LABARCA GÓMEZ, con fecha 30-09-2016.
- ARAYA PARRAGUEZ, CAROLINA LUISA: a Hijo(a)s LAURA ESTEFANÍA SILVA ARAYA, FÁTIMA LICCETH SILVA ARAYA, a Cónyuge CLAUDIO FERNANDO SILVA BARRERA, con fecha 30-09-2016.
- ARCE VERGARA, RAMONA DEL CARMEN: a Hijo(a)s CATALINA BELÉN ACEVEDO ARCE, ALFONSO RAMIRO ACEVEDO ARCE, ELIZABETH DEL PILAR ACEVEDO ARCE, JUAN PABLO ACEVEDO ARCE, ÍTALO ALFONSO ACEVEDO ARCE, con fecha 30-09-2016.
- BAEZA SOBARZO, JUAN DE DIOS: a Hijo(a)s EMA FABIOLA BAEZA JIMÉNEZ, PAMELA LORETO BAEZA JIMÉNEZ, JUAN MAURICIO BAEZA JIMÉNEZ, GIMENA CAROLINA BAEZA JIMÉNEZ, ALEJANDRA ISABEL BAEZA JIMÉNEZ, DAVID MOISÉS BAEZA JIMÉNEZ, LORENA ANDREA BAEZA JIMÉNEZ, a Cónyuge ADRIANA DE LAS MERCEDES JIMÉNEZ MARÍN, con fecha 30-09-2016.
- BAHAMONDES SALAZAR, JORGE ENRIQUE: a Hijo(a) LEONARDO ENRIQUE BAHAMONDES VIDAL, con fecha 30-09-2016.
- BUSTAMANTE ARENAS, ROSA HERMINDA: a Hijo(a)s ADÁN EDUARDO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, FRANCISCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, ADRIÁN PATRICIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, DORALISA DEL CARMEN ROSA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, ROSA AMELIA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, PEDRO GUILLERMO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente FRANCISCO ANÍBAL BUSTAMANTE, con fecha 30-09-2016.
- CABRERA POBLETE, LUIS ALBERTO: a Hijo(a)s ELBA ROSA CABRERA ARAYA, ANA MARÍA CABRERA ARAYA, MANUEL JESÚS CABRERA ARAYA, con fecha 30-09-2016.
- CÁCERES BARRA, MARÍA ERNESTINA: a Hijo(a)s ALDO PATRICIO GONZÁLEZ CÁCERES, IVÁN GABRIEL GONZÁLEZ CÁCERES, OMAR ENRIQUE GONZÁLEZ CÁCERES, a Cónyuge EDUARDO ENRIQUE GONZÁLEZ JORQUERA, con fecha 30-09-2016.
- CAMPOS MELLA, TERESA DE JESÚS: a Hijo(a)s JOSÉ MANUEL PEÑALOZA CAMPOS, GUACOLDA TERESA DEL CARMEN PEÑALOZA CAMPOS, HUGO EJIDIO PEÑALOZA CAMPOS, con fecha 30-09-2016.
- CANALES LLANTÉN, PEDRO JOSÉ: a Hijo(a)s FLORA DEL CARMEN CANALES VERA, IVÁN PEDRO CANALES VERA, MARÍA YANINA CANALES VERA, JUAN CARLOS CANALES VERA, JOSÉ FERNANDO CANALES VERA, ROSA INÉS CANALES VERA, LUIS GUILLERMO CANALES VERA, con fecha 30-09-2016.
- CANCINO FARÍAS, ALICIA: a Hijo(a)s ALICIA FERNANDA CAVIERES CANCINO, REINALDO PATRICIO CAVIERES CANCINO, RODRIGO FERNANDO CAVIERES CANCINO, AARON REGINALDO CAVIERES CANCINO, a Cónyuge AARON DESIDERIO CAVIERES VALDÉS, con fecha 30-09-2016.
- CARRASCO GARCÍA, JUAN FERNANDO: a Hijo(a)s JUAN FERNANDO CARRASCO SOTO, JUAN CARLOS CARRASCO SOTO, JENNY ELIZABETH CARRASCO SOTO, JUAN PABLO CARRASCO SOTO, a Cónyuge SONIA DE LAS MERCEDES SOTO CARRASCO, con fecha 30-09-2016.
- CARRASCO PINO, LUCÍA EUGENIA: a Hijo(a)s MIRIAM DEL CARMEN JARA CARRASCO, EDUARDO ANTONIO JARA CARRASCO, JUAN CÉSAR JARA CARRASCO, IRENE VALENTINA INÉS JARA CARRASCO, con fecha 30-09-2016.
- CARREÑO OLEA, MARÍA INÉS: a Hijo(a)s LUIS ARMANDO MOLINA CARREÑO, ISOLINA DEL CARMEN MOLINA CARREÑO, MARÍA SOLEDAD MOLINA CARREÑO, JUAN CARLOS MOLINA CARREÑO, GLORIA ANGÉLICA MOLINA CARREÑO, JUAN HUMBERTO MOLINA CARREÑO, PAOLO ANDRÉS MOLINA CARREÑO, con fecha 30-09-2016.
- CARROZA ARAYA, LUIS ARMANDO: a Hijo(a)s JUAN MARCELO CARROZA MENA, SILVIA VERÓNICA CARROZA MENA, LUIS ESTEBAN CARROZA MENA, LUIS ANTONIO CARROZA PEÑA, con fecha 30-09-2016.
- CARVAJAL ESCOBAR, ANA MARÍA: a Hijo(a)s HUGO HERNÁN VALENZUELA CARVAJAL, MÓNICA DE LAS MARÍA VALENZUELA CARVAJAL, JOSÉ JULIÁN VALENZUELA CARVAJAL, ANA DEL CARMEN VALENZUELA CARVAJAL, JUAN EVANGELISTA VALENZUELA CARVAJAL, CLARISA DE LAS MERCEDES VALENZUELA CARVAJAL, MANUEL JESÚS VALENZUELA CARVAJAL, PEDRO ALFONSO VALENZUELA CARVAJAL, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente JOSÉ ISMAEL VALENZUELA ULLOA, con fecha 30-09-2016.
- CASTRO MARCHANT, BAUDILIO DEL CARMEN: a Hijo(a)s MIRYAM DE LAS MERCEDES CASTRO DROGUETT, MARIANA EVA CASTRO DROGUETT, PAULINA ANDREA CASTRO DROGUETT, MIGUEL ANGEL CASTRO DROGUETT, a Cónyuge ELBA DEL CARMEN DROGUETT GALAZ, con fecha 30-09-2016.
- CATRILEO MARTÍNEZ, MARTA OTILIA: a Hijo(a)s LARRY EUGENIO ARÁNGUIZ CATRILEO, ALEJANDRO CHRISTIAN ARÁNGUIZ CATRILEO, JUAN CLAUDIO ARÁNGUIZ CATRILEO, con fecha 30-09-2016.
- CHÁVEZ SARABIA, GUADALUPE DEL CARMEN: a Hijo(a)s FILOMENA DE LAS MERCEDES LIZAMA CHÁVEZ, LUIS ANTONIO LIZAMA CHÁVEZ, ELIZABETH MARLEN LIZAMA CHÁVEZ, YOVANNA ANDREA LIZAMA CHÁVEZ, con fecha 30-09-2016.
- CONCHA LÓPEZ, RODRIGO ALEXANDER: a Hijo(a)s CRISTIAN ALEXANDER CONCHA NIETO, FERNANDO ANTONIO CONCHA NIETO, CONSTANZA CATALINA CONCHA NIETO, a Cónyuge VERÓNICA PAMELA NIETO YÁÑEZ, con fecha 30-09-2016.
- CONTARDO PALMA, FERNANDO MOISÉS: a Hijo(a)s RUTH ANGÉLICA CONTARDO PÉREZ, PATRICIA VIVIANA CONTARDO PÉREZ, CLAUDIA ANDREA CONTARDO PÉREZ, FERNANDO FELIPE ANDRÉS CONTARDO VÁSQUEZ, ÁLVARO GIOVANI CONTARDO VÁSQUEZ, con fecha 30-09-2016.
- CORDERO ALLENDES, SILVIA MERCEDES: a Hijo(a)s ROSA ELIANA REYES CORDERO, JAIME DEL CARMEN REYES CORDERO, JUAN CARLOS REYES CORDERO, SERGIO HERNÁN REYES CORDERO, JORGE ANTONIO REYES CORDERO, MARÍA VICTORIA REYES CORDERO, IVÁN DEL CARMEN REYES CORDERO, SILVIA FLOR REYES CORDERO, SUSANA ERMINDA REYES CORDERO, VIVIANA ANDREA REYES CORDERO, a Cónyuge JAIME DEL CARMEN REYES ARCE, con fecha 30-09-2016.
- CORNEJO ARRUÉ, ABELARDO FÉLIX: a Hermano(a)s SALUSTIO ALBERTO CORNEJO ARRUÉ, IVÁN DEL CARMEN CORNEJO ARRUÉ, LEONEL PATRICIO CORNEJO ARRUÉ, XIMENA DEL CARMEN CORNEJO ARRUÉ, ASCENSIÓN DE LAS MERCEDES CORNEJO ARRUÉ, con fecha 30-09-2016.
- CORNEJO LORCA, FRANCISCO FIDEL: a Hijo(a)s RICARDO FABIÁN CORNEJO DONOSO, JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO, CLAUDIA SANDRA CORNEJO DONOSO, con fecha 30-09-2016.
- CORRAL RIQUELME, OSVALDO OCTAVIO: a Hijo(a)s MARCIA LILIANA CORRAL MONTEREY, CECILIA LORETO CORRAL MONTEREY, OSVALDO ALFREDO CORRAL MONTEREY, PATRICIA ELIZABETH CORRAL MONTEREY, a Cónyuge SILVIA SARA MONTERREY PÉREZ, con fecha 30-09-2016.
- DE LA BARRA APABLAZA, ELVIRA DEL CARMEN: a Hijo(a)s MARÍA DE LAS MERCEDES FUENTES DE LA BARRA, ROSA DEL CARMEN FUENTES DE LA BARRA, JACQUELINE DEL CARMEN FUENTES DE LA BARRA, MARCELO ANDRÉS FUENTES DE LA BARRA, con fecha 30-09-2016.
- DEL PINO CÁCERES, OSCAR SAMUEL: a Hijo(a)s MARÍA CECILIA DE LA PAZ DEL PINO CABELLO, AMANDA OLIVIA DEL PINO CABELLO, SOFÍA ROSA DEL PINO CABELLO, SAMUEL RIGOBERTO DEL PINO CABELLO, HUGO RIQUELME DEL PINO CABELLO, PEDRO GUILLERMO DEL PINO CABELLO, MOISÉS ARÍSTIDES DEL PINO CABELLO, SERGIO ANTONIO DEL PINO CABELLO, BERTA LEONTINA DEL PINO CABELLO, JIMENA DEL CARMEN DEL PINO CABELLO, OSCAR ALIRO DEL PINO CABELLO, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente BERTA OLIVIA CABELLO VEAS, con fecha 30-09-2016.
- DÍAZ CASTRO, LUIS ORLANDO: a Hijo(a)s MARÍA TERESA DÍAZ PADILLA, ROSA MARÍA DÍAZ PADILLA, JOSÉ ROSARIO DÍAZ PADILLA, GLORIA NANCY DÍAZ PADILLA, MARÍA ISABEL DÍAZ PADILLA, RICARDO ALEJANDRO DÍAZ PADILLA, a Nieto(a)s YOHANA ALEJANDRA DÍAZ PEÑALOZA, ANDREA ELIZABETH DÍAZ GALAZ, MARIO FABIÁN DÍAZ GALAZ, a Cónyuge BERTA MARINA PADILLA PADILLA, con fecha 30-09-2016.
- DÍAZ RÍOS, LUIS ERNESTO: a Hijo(a)s FRANCISCO IVÁN DÍAZ CARRASCO, MIGUEL ERNESTO DÍAZ CARRASCO, ANA AÍDA DÍAZ CARRASCO, MARÍA LAURA DÍAZ CARRASCO, JOSÉ MANUEL DÍAZ CARRASCO, ANA BEATRIZ DÍAZ CARRASCO, LUIS RICARDO DÍAZ CARRASCO, a Cónyuge ANA DE LA CRUZ CARRASCO SEGURA, con fecha 30-09-2016.
- DÍAZ SEPÚLVEDA, VÍCTOR MANUEL: a Hijo(a)s ANYELA ESTEFANÍA DÍAZ BECERRA, VÍCTOR ARIEL DÍAZ BECERRA, a Cónyuge ROSA DEL CARMEN BECERRA BUSTAMANTE, con fecha 30-09-2016.
- DROGUETT ORDÓÑEZ, LUIS HUMBERTO: a Hijo(a)s IRMA DEL TRÁNSITO DROGUETT DROGUETT, EDIT DEL CARMEN DROGUETT DROGUETT, MANUEL JESÚS DROGUETT DROGUETT, con fecha 30-09-2016.
- DROGUETT PÉREZ, ROSA ELVIRA: a Hijo(a)s RUTH EVANGELINA POBLETE DROGUETT, AMANDA ROSA POBLETE DROGUETT, MARÍA EUGENIA POBLETE DROGUETT, BERTA ANGÉLICA POBLETE DROGUETT, VIRGINIA DEL TRÁNSITO POBLETE DROGUETT, SERGIO ENRIQUE POBLETE DROGUETT, VICENTA ELENA POBLETE DROGUETT, EMA CECILIA POBLETE DROGUETT, ROSA EMPERATRIZ POBLETE DROGUETT, RAQUEL DEL CARMEN POBLETE DROGUETT, FRANCISCA DE LAS MERCEDES POBLETE DROGUETT, con fecha 30-09-2016.
- DROGUETT SÁNCHEZ, MARTA ALEJANDRA: a Hijo(a)s JUAN CARLOS ANDRÉS RIVERO DROGUETT, XIMENA ALEJANDRA RIVERO DROGUETT, MACARENA ANDREA RIVERO DROGUETT, a Cónyuge EDMUNDO ALEJANDRO RIVERO RIQUELME, con fecha 30-09-2016.
- DURÁN VÁSQUEZ, DIVINA PASTORA: a Hijo(a)s GILDA ANGÉLICA CASTILLO DURÁN, HILDA EDITH CASTILLO DURÁN, JOSÉ ARNALDO CASTILLO DURÁN, ELISABET NORMA CASTILLO DURÁN, TILDA DEL CARMEN CASTILLO DURÁN, con fecha 30-09-2016.
- ECHAURREN DESORMEAUX, JORGE ALBERTO: a Hijo(a) JORGE ANDRÉS ECHAURREN JARA, a Cónyuge MIRIAM NOEMÍ JARA SANZANA, con fecha 30-09-2016.
- ESCAMILLA MERCADO, ALEJANDRO ISAÍAS: a Padres HIPÓLITO DEL CARMEN ESCAMILLA AHUMADA, a Madre FILOMENA HORTENCIA MERCADO ÁVILA, con fecha 30-09-2016.
- ESPINOZA MOYA, JORGE EMILIO: a Hijo(a)s DARIELA BEATRIZ ESPINOZA CELIS, YAZMÍN ELIZABETH ESPINOZA CELIS, KARINA ASENET ESPINOZA CELIS, a Cónyuge CRISTINA BENEDICTA CELIS CASTILLO, con fecha 30-09-2016.
- ESPINOZA SERRANO, HERIBERTO: a Hijo(a)s JUAN HERIBERTO ESPINOZA VALENZUELA, FERNANDO LUIS ESPINOZA VALENZUELA, JORGE ANDRÉS ESPINOZA VALENZUELA, RENÉ ANÍBAL ESPINOZA VALENZUELA, JUDITH NOEMÍ ESPINOZA VALENZUELA, BETTY DEL CARMEN ESPINOZA VALENZUELA, MARGARITA GLADYS ESPINOZA VALENZUELA, NIEVE DE LAS MERCEDES ESPINOZA VALENZUELA, a Cónyuge MORELIA DEL CARMEN VALENZUELA AHUMADA, con fecha 30-09-2016.
- FAUNE MIRANDA, MARÍA CRISTINA: a Hijo(a)s KARLA ANDREA PALMA FAUNE, JORGE EDUARDO PALMA FAUNE, con fecha 30-09-2016.
- FLORES GONZÁLEZ, CARLOS JUAN: a Hijo(a) JUAN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, con fecha 30-09-2016.
- FLORES OGALDE, PALMIRA DE LAS MERCEDES: a Hijo(a)s ALDO DEL CARMEN HUERTA FLORES, JOVITA DE LAS MERCEDES HUERTA FLORES, ALFREDO DE JESÚS HUERTA FLORES, con fecha 30-09-2016.
- FLORES TOBAR, MARÍA DORALISA: a Hijo(a)s MARÍA DEL ROSARIO RIVERO FLORES, CRISTINA DEL CARMEN RIVERO FLORES, SANDRA CECILIA RIVERO FLORES, JUAN GERARDO RIVERO FLORES, SERGIO AMADOR RIVERO FLORES, CARLOS ALBERTO RIVEROS FLORES, a Nieto(a)s MARÍA TERESA RIVERO STEVENS, VÍCTOR ARNOLDO RIVERO REYES, MARÍA AGUSTINA RIVERO REYES, a Bisnieto(a)s STACY ANDREA RIVERO CASTRO, JUAN GERARDO RIVERO LEÓN, con fecha 30-09-2016.
- FREDES CATALÁN, VIOLETA REGINA: a Hijo(a)s CINTYA ALEJANDRA PADILLA FREDES, VIOLETA MARÍA BELÉN PADILLA FREDES, ELBA AMELIA PADILLA FREDES, a Cónyuge LUIS ORLANDO PADILLA JARA, con fecha 30-09-2016.
- FUENTES FUENTES, JOSÉ MIGUEL: a Hijo(a)s ROSA ANDREA DE LAS MERCEDES FUENTES ORELLANA, ALICIA AURORA FUENTES ORELLANA, JOSÉ MIGUEL FUENTES ORELLANA, SERGIO DEL CARMEN FUENTES ORELLANA, CLARA LUZ FUENTES ORELLANA, MARIO DEL CARMEN FUENTES ORELLANA, PABLO RAFAEL FUENTES ORELLANA, MARIBEL FUENTES ORELLANA, GLORIA MARÍA FUENTES ORELLANA, RICARDO ANTONIO FUENTES ORELLANA, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente OLGA DE LAS MERCEDES ORELLANA VIDAL, con fecha 30-09-2016.
- GAETE PÉREZ, ROSA ARSENIA: a Hijo(a)s ADELAIDA DEL ROSARIO LARA GAETE, JOSÉ ANGEL LARA GAETE, ELBA DE LAS MERCEDES LARA GAETE, LUIS ANTONIO LARA GAETE, AÍDA LUISA LARA GAETE, RAFAEL ELÍAS LARA GAETE, a Nieto(a)s CARLOS ALBERTO PALMA LARA, PATRICIO ALEJANDRO PALMA LARA, YESSICA MARISOL PALMA LARA, DORIS ISABEL PALMA LARA, HÉCTOR RAFAEL PALMA LARA, DANIEL ELÍAS PALMA LARA, FRANCISCO ANTONIO PALMA LARA, JOSÉ MANUEL PALMA LARA, SARA ROSA PALMA LARA, con fecha 30-09-2016.
- GALAZ CATALÁN, CELSA ROSA: a Hijo(a)s LUCILA DEL CARMEN GODOY GALAZ, MARÍA DOMINGA GODOY GALAZ, JOSÉ GISIFREDO GODOY GALAZ, CAMILO JESÚS GODOY GALAZ, PEDRO FELIPE GODOY GALAZ, JUAN JERÓNIMO GODOY GALAZ, BLAS ANTONIO GODOY GALAZ, JOSÉ ERNESTO GODOY GALAZ, JOSÉ JESÚS GODOY GALAZ, MARÍA ELVIRA GODOY GALAZ, CELSA ROSA GODOY GALAZ, MARÍA ANGÉLICA PÉREZ GALAZ, MARGARITA DE LAS MERCEDES GALAZ GALAZ, ZOILA ROSA GODOY GALAZ, con fecha 30-09-2016.
- GÓMEZ ROJAS, BERTA DEL CARMEN: a Hijo(a)s ROQUE MAURICIO CHAMORRO GÓMEZ, CRISTIAN ALFREDO CHAMORRO GÓMEZ, MIRIAM IVONNE LÓPEZ GÓMEZ, con fecha 30-09-2016.
- GONZÁLEZ GAETE, CUSTODIO ANTONIO: a Hijo(a)s ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ CONTRERAS, DELIA ISABEL GONZÁLEZ CONTRERAS, AMÉRICA MARGARITA GONZÁLEZ CONTRERAS, CÉSAR ANTONIO GONZÁLEZ CONTRERAS, con fecha 30-09-2016.
- GONZÁLEZ JORQUERA, EDUARDO ENRIQUE: a Hijo(a)s ALDO PATRICIO GONZÁLEZ CÁCERES, IVÁN GABRIEL GONZÁLEZ CÁCERES, OMAR ENRIQUE GONZÁLEZ CÁCERES, con fecha 30-09-2016.
- GONZÁLEZ ROJAS, DIGNO DE LAS MERCEDES: a Hijo(a)s ROSA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ GÁLVEZ, MARTA EDITH GONZÁLEZ GÁLVEZ, MANUEL AURELIO GONZÁLEZ GÁLVEZ, SERGIO ROLANDO GONZÁLEZ GÁLVEZ, RICARDO PATRICIO GONZÁLEZ GÁLVEZ, ANA MARÍA GONZÁLEZ GÁLVEZ, PABLA INÉS GONZÁLEZ GÁLVEZ, a Cónyuge MARTA IRIS GÁLVEZ GUAJARDO, con fecha 30-09-2016.
- GRANELLA GOICH, JUAN RENATO: a Hijo(a)s JUAN GRANELLA BUNSTER, NATALIA GRANELLA BUNSTER, a Cónyuge PATRICIA BUNSTER PRIETO, con fecha 30-09-2016.
- GUAJARDO CORNEJO, RODOLFO EUGENIO: a Hijo(a)s FABIOLA ANDREA GUAJARDO ORELLANA, CRISTIAN EUGENIO GUAJARDO ORELLANA, con fecha 30-09-2016.
- GUERRA ROMÁN, PEDRO ANTONIO: a Cónyuge ROSA DEL CARMEN REYES, con fecha 30-09-2016.
- GUTIÉRREZ VENEGAS, JORGE ALEJANDRO: a Hijo(a) MAURICIO ANDRÉS GUTIÉRREZ IBÁÑEZ, a Cónyuge MARÍA CRISTINA IBÁÑEZ CRUZ, con fecha 30-09-2016.
- HENRÍQUEZ TAMAYO, JOBA GUADALUPE: a Hijo(a)s PATRICIA SOLEDAD GÓMEZ HENRÍQUEZ, FERNANDO EUGENIO GÓMEZ HENRÍQUEZ, ROSA ALEJANDRA GÓMEZ HENRÍQUEZ, CAROLINA ANDREA GÓMEZ HENRÍQUEZ, a Cónyuge FERNANDO EUGENIO GÓMEZ CHACÓN, con fecha 30-09-2016.
- HERNÁNDEZ BAHAMONDES, MANUEL SEGUNDO: a Hijo(a)s JIMENA DEL PILAR HERNÁNDEZ BAHAMONDES, FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ PEÑA, DORILA DEL CARMEN HERNÁNDEZ BAHAMONDES, CECILIA ROSA HERNÁNDEZ BAHAMONDES, MANUEL GILBERTO HERNÁNDEZ BAHAMONDES, JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ BAHAMONDES, ANDRÉS RODRIGO HERNÁNDEZ BAHAMONDES, NIBALDO GABRIEL HERNÁNDEZ ORELLANA, MANUEL IGNACIO HERNÁNDEZ CORNEJO, ALFREDO IGNACIO HERNÁNDEZ ORELLANA, EMILIO ANDRÉS HERNÁNDEZ ORELLANA, con fecha 30-09-2016.
- HERNÁNDEZ NEIRA, ANA LUISA: a Hijo(a)s JUAN DE DIOS QUINTANA HERNÁNDEZ, JOSÉ PATRICIO QUINTANA HERNÁNDEZ, TOMÁS ANTONIO QUINTANA HERNÁNDEZ, MARÍA ELIANA QUINTANA HERNÁNDEZ, a Nieto(a)s JUAN CARLOS GÓMEZ QUINTANA, FERNANDO ALEX GÓMEZ QUINTANA, a Cónyuge JUAN BAUTISTA QUINTANA CANCINO, con fecha 30-09-2016.
- HONORATO SALDÍAS, OMAR RENÉ: a Hermano(a)s SERGIO RUBÉN HONORATO SALDÍAS, EUGENIO DEL CARMEN HONORATO SALDÍAS, MIRSA DEL TRÁNSITO HONORATO SALDÍAS, AURORA SOLEDAD HONORATO SALDÍAS, FÁTIMA EMELINA HONORATO SALDÍAS, DORIS LILIANA HONORATO SALDÍAS, con fecha 30-09-2016.
- INOSTROZA NAVARRO, CLARISA MATILDE: a Hijo(a)s MATTY CAROLINA VILCHES INOSTROZA, VICTORIA CAROLINA VILCHES INOSTROZA, con fecha 30-09-2016.
- JARA PALMA, EDUARDO ELISEO: a Hijo(a)s MIRIAM DEL CARMEN JARA CARRASCO, EDUARDO ANTONIO JARA CARRASCO, JUAN CÉSAR JARA CARRASCO, IRENE VALENTINA INÉS JARA CARRASCO, a Cónyuge LUCÍA EUGENIA CARRASCO PINO, con fecha 30-09-2016.
- JIMÉNEZ ALBORNOZ, MARGARITA JACQUELINE: a Hijo(a)s GUADALUPE DEL CARMEN ORELLANA JIMÉNEZ, JOSÉ FRANCISCO ORELLANA JIMÉNEZ, ADRIANA MARGARITA ORELLANA JIMÉNEZ, a Cónyuge JOSÉ ABELINO ORELLANA GARRIDO, con fecha 30-09-2016.
- LARA OSORIO, MIGUEL ANGEL: a Hijo(a)s PAMELA ALEJANDRA LARA GODOY, NICOLÁS ESTEBAN LARA GODOY, VALERIA FERNANDA LARA GODOY, TOMÁS IGNACIO LARA VEGA, con fecha 30-09-2016.
- LARA SANTANDER, JOSÉ ELÍAS: a Hijo(a)s ADELAIDA DEL ROSARIO LARA GAETE, JUANA MARÍA LARA GAETE, JOSÉ ANGEL LARA GAETE, ELBA DE LAS MERCEDES LARA GAETE, LUIS ANTONIO LARA GAETE, AÍDA LUISA LARA GAETE, RAFAEL ELÍAS LARA GAETE, a Cónyuge ROSA ARSENIA GAETE PÉREZ, con fecha 30-09-2016.
- LEÓN FARFÁN, FERNANDO DE JESÚS: a Hijo(a)s HILDA ROSA LEÓN CARVAJAL, MARÍA ELENA LEÓN CARVAJAL, FERNANDO DE JESÚS LEÓN CARVAJAL, EUGENIO MANUEL LEÓN CARVAJAL, a Cónyuge MARTA DE LAS MERCEDES CARVAJAL HENRÍQUEZ, con fecha 30-09-2016.
- LIZAMA GAETE, LUIS ALCAINO: a Hermano(a)s IRMA MYRELLA LIZAMA GAETE, ALBINO SEGUNDO LIZAMA GAETE, LAURA EULOGIA LIZAMA GAETE, DELIA MAGDALENA LIZAMA GAETE, a Sobrino(a)s CARLOS ANTONIO LIZAMA TOBAR, INÉS MARIANA LIZAMA TOBAR, ANA LUISA LIZAMA TOBAR, LUIS DANTE LIZAMA TOBAR, REINALDO LEONEL ELADIO LIZAMA TOBAR, ANA LUISA LIZAMA TOBAR, con fecha 30-09-2016.
- LIZAMA GÓMEZ, ROSENDO: a Hijo(a)s FILOMENA DE LAS MERCEDES LIZAMA CHÁVEZ, LUIS ANTONIO LIZAMA CHÁVEZ, ELIZABETH MARLEN LIZAMA CHÁVEZ, YOVANNA ANDREA LIZAMA CHÁVEZ, HERNÁN ROBERTO LIZAMA CABEZAS, CAROLINA DINNA LIZAMA PARDO, MARCELO ALEJANDRO LIZAMA PARDO, a Cónyuges GUADALUPE DEL CARMEN CHÁVEZ SARABIA, ROSA DEL CARMEN CABEZAS FUENTES, con fecha 30-09-2016.
- LIZANA CELIS, LIDIA ROSA: a Hijo(a)s HUMBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ LIZANA, ANGÉLICA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ LIZANA, PATRICIO LEONARDO GONZÁLEZ LIZANA, JUANA DE FÁTIMA GONZÁLEZ LIZANA, MANUEL BENITO GONZÁLEZ LIZANA, JUAN CARLOS GONZÁLEZ LIZANA, ELADIO ANDRÉS GONZÁLEZ LIZANA, BENITO ANTONIO GONZÁLEZ LIZANA, a Nieto(a)s LIDIA ROSA LIZANA FLORES, MARÍA CAROLINA LIZANA FLORES, con fecha 30-09-2016.
- LOBOS VILCHES, MANUEL RENATO: a Hijo(a)s MANUEL LEONARDO LOBOS GRANIFO, RENATO ALEJO LOBOS GRANIFO, IVÁN CRISTIAN LOBOS GRANIFO, ANGÉLICA LEONINA LOBOS GRANIFO, a Cónyuge LEONINA DEL CARMEN GRANIFO PASTÉN, con fecha 30-09-2016.
- LOBOVSKY VALENZUELA, ELBA ROSA: a Hijo(a)s ANA LUISA DEL TRÁNSITO TRONCOSO LOBOVSKY, MARÍA ISABEL TRONCOSO LOBOVSKY, PATRICIA DEL CARMEN TRONCOSO LOBOVSKY, JUAN CARLOS TRONCOSO LOBOVSKY, a Cónyuge HÉCTOR LUIS TRONCOSO DELGADO, con fecha 30-09-2016.
- LÓPEZ MELLA, ABRAHAM DEL CARMEN: a Hijo(a)s MARÍA ALICIA LÓPEZ MUÑOZ, ABRAHAM FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ, HILDA MARGARITA LÓPEZ MUÑOZ, LUCÍA DEL CARMEN LÓPEZ MUÑOZ, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente HILDA DEL CARMEN MUÑOZ MEDINA, con fecha 30-09-2016.
- MALDONADO MALDONADO, MARÍA AURORA: a Hijo(a)s MARÍA EUGENIA JÁUREGUI MALDONADO, PATRICIA ELVIRA JÁUREGUI MALDONADO, LUZ ANGÉLICA JÁUREGUI MALDONADO, MARÍA CRISTINA JÁUREGUI MALDONADO, SERGIO LUIS JÁUREGUI MALDONADO, JUAN ROLANDO JÁUREGUI MALDONADO, MANUEL RAMÓN JÁUREGUI MALDONADO, CARLOS EDUARDO JÁUREGUI MALDONADO, a Cónyuge LUIS ARCENIO JÁUREGUI OLMEDO, con fecha 30-09-2016.
- MARCHANT ARRIAGADA, JOSÉ ENRIQUE: a Hijo(a)s LEONARDO ENRIQUE MARCHANT BANDA, XIMENA DEL PILAR MARCHANT BANDA, MARCELO ANTONIO MARCHANT BANDA, con fecha 30-09-2016.
- MARDONES MARDONES, CRISTINA DE LAS MERCEDES: a Hijo(a)s MARÍA CRISTINA URZÚA MARDONES, GLORIA MARÍA URZÚA MARDONES, MARÍA ELENA URZÚA MARDONES, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente JOSÉ HUMBERTO URZÚA CARRASCO, con fecha 30-09-2016.
- MENESES ROMERO, JORGE ADOLFO: a Hijo(a) MARÍA ELENA MENESES GALAZ, a Cónyuge ROSA AMELIA GALAZ VALDIVIA, con fecha 30-09-2016.
- MERINO FERNÁNDEZ, VERENA: a Hijo(a)s ELISA AIDÉE VERA MERINO, CRISELDA ESTER VERA MERINO, LUCÍA MODESTA VERA MERINO, AMALIA LUCÍA VERA MERINO, FLOR DELIA VERA MERINO, FRANCISCA OCTAVIA VERA MERINO, SERGIO LUIS VERA MERINO, JUAN ELADIO VERA MERINO, PATRICIO HENIO VERA MERINO, SEGUNDO RICARDO VERA MERINO, ARIEL BERNABÉ VERA MERINO, con fecha 30-09-2016.
- MEZA AVELLO, BLANCA LIDIA: a Hijo(a)s MARCIA NOEMÍ MARAMBIO MEZA, NELSON ELADIO MARAMBIO MEZA, DEONILDE DE JESÚS MARAMBIO MEZA, FABIOLA DEL TRÁNSITO MARAMBIO MEZA, MARÍA MAVEL MARAMBIO MEZA, BLANCA CECILIA MARAMBIO MEZA, SANDRA EVA REGINA MARAMBIO MEZA, ERIKA DEL CARMEN MARAMBIO MEZA, SILVIA ROSA DE LAS MERCEDES MARAMBIO MEZA, VÍCTOR MANUEL MARAMBIO MEZA, LUIS ALBERTO MARAMBIO MEZA, OCTAVIO DEL TRÁNSITO MARAMBIO MESA, a Nieto(a)s EDUARDO ANDRÉS MARAMBIO GONZÁLEZ, DEBORA FABIOLA MARAMBIO GONZÁLEZ, KARLA MARIBEL MARAMBIO GONZÁLEZ, con fecha 30-09-2016.
- MORAGA ORELLANA, MARÍA UBERLINDA: a Hermano(a)s RAMÓN JOEL MORAGA ORELLANA, CAMILA ELISA MORAGA ORELLANA, a Sobrino(a)s SILVIA ALEJANDRA SAAVEDRA MORAGA, JOSÉ JAIME SAAVEDRA MORAGA, con fecha 30-09-2016.
- MORALES DONOSO, LUIS BELARMINO: a Hijo(a)s LUIS RODRIGO MORALES REYES, RICHARD ALEXI MORALES REYES, MIGUEL ANJEL MORALES REYES, a Cónyuge LIDIA DEL CARMEN REYES CORNEJO, con fecha 30-09-2016.
- MORALES LARA, MARCOS HUMBERTO: a Hijo(a)s CARMEN ROSA MORALES FUENTEALBA, MARTA OLIVIA MORALES FUENTEALBA, LUIS HERNÁN MORALES FUENTEALBA, SERGIO ENRIQUE MORALES FUENTEALBA, NELSON FIDEL MORALES FUENTEALBA, ISABEL MARGARITA MORALES FUENTEALBA, MARCOS HUMBERTO MORALES FUENTEALBA, ORLANDO GUILLERMO MORALES FUENTEALBA, a Cónyuge IRMA ROSA FUENTEALBA RIVAS, con fecha 30-09-2016.
- MORENO PÉREZ, SILVIA BEATRIZ: a Hijo(a)s IVY LORENA MARTÍNEZ MORENO, JOHANNA BEATRIZ MARTÍNEZ MORENO, WALTER EDEN MARTÍNEZ MORENO, con fecha 30-09-2016.
- MUÑOZ CATALÁN, FLORENTINA DEL CARMEN: a Hijo(a)s ERASMO ANTONIO HERNÁNDEZ MUÑOZ, RODEMIL DEL CARMEN HERNÁNDEZ MUÑOZ, MARCOS FORTUNATO GAMBOA MUÑOZ, JULIO ENRIQUE GAMBOA MUÑOZ, OSCAR ANTONIO CONTRERAS MUÑOZ, con fecha 30-09-2016.
- MUÑOZ GÓMEZ, JOSÉ MIGUEL: a Hijo(a) FLORICINDO ANTONIO MUÑOZ RICALDI, a Nieto(a)s ANYELINA DEL CARMEN MUÑOZ ACOSTA, ROBERTO ANTONIO MUÑOZ GUERRA, SANDY ROSEMARY MUÑOZ ACOSTA, VÍCTOR ANTONIO MUÑOZ QUIROZ, JOHANA ANGÉLICA MUÑOZ GUERRA, a Cónyuge HERMINDA OLGA RICALDI ORELLANA, con fecha 30-09-2016.
- MUÑOZ MEDINA, HILDA DEL CARMEN: a Hijo(a)s MARÍA ALICIA LÓPEZ MUÑOZ, ABRAHAM FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ, HILDA MARGARITA LÓPEZ MUÑOZ, LUCÍA DEL CARMEN LÓPEZ MUÑOZ, con fecha 30-09-2016.
- MUÑOZ MELLA, FLORA LUISA: a Hijo(a)s IRMA MARTÍNEZ MUÑOZ, CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ MUÑOZ, JUAN LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ, con fecha 30-09-2016.
- MURILLO SALINAS, LUCILA DEL CARMEN: a Hijo(a)s GABRIEL ALONSO ARAYA MURILLO, YVO MATÍAS ARAYA MURILLO, KEVIN FRANCISCO ARAYA MURILLO, a Cónyuge JUAN DE DIOS ISAMI CERÓN, con fecha 30-09-2016.
- ÑANCO CAIFAL, JOSÉ: a Hijo(a)s MARGARITA ISABEL ÑANCO SILVA, OSCAR HUMBERTO ÑANCO SILVA, ANA MARÍA ÑANCO SILVA, NATALIA MAGDALENA ÑANCO SILVA, MARCO AURELIO ÑANCO SILVA, con fecha 30-09-2016.
- OBAID GONZÁLEZ, NACIMA: a Hijo(a) MANUEL NICOLÁS ÁLVAREZ OBAID, con fecha 30-09-2016.
- ÓRDENES PÉREZ, CARLOS ENRIQUE: a Hijo(a)s CARLOS EUGENIO ÓRDENES ÁVILA, LOREDANA CATALINA ÓRDENES ÁVILA, a Cónyuge ZUNILDA MAGDALENA ÁVILA TORRES, con fecha 30-09-2016.
- ORTIZ LÓPEZ, MARÍA RAQUEL: a Hijo(a)s ELENA DEL CARMEN HENRÍQUEZ ORTIZ, JUAN ALFREDO HENRÍQUEZ ORTIZ, MARÍA ALICIA HENRÍQUEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER HENRÍQUEZ ORTIZ, GLADYS VERÓNICA HENRÍQUEZ ORTIZ, HUGO ANTONIO HENRÍQUEZ ORTIZ, IRMA RAQUEL HENRÍQUEZ ORTIZ, IVÁN EDUARDO HENRÍQUEZ ORTIZ, con fecha 30-09-2016.
- PALMA MIRANDA, LUIS ALBERTO: a Hijo(a)s MANUEL JESÚS PALMA ZAMORANO, LUISA DEL ROSARIO PALMA ZAMORANO, FELIPE ANDRÉS PALMA ZAMORANO, a Cónyuge SARA LUISA ZAMORANO RAMÍREZ, con fecha 30-09-2016.
- PAREDES VARGAS, MARÍA ELIANA: a Hijo(a)s MÓNICA ELIANA MEDINA PAREDES, NELSON MAURICIO MEDINA PAREDES, con fecha 30-09-2016.
100. PASTRIÁN GONZÁLEZ, MANUEL BENITO: a Hijo(a)s BENEDICTA DEL CARMEN PASTRIÁN ESCOBAR, MARÍA ESTER PASTRIÁN ESCOBAR, NANCY DE LOURDES PASTRIÁN ESCOBAR, VERÓNICA DEL CARMEN PASTRIÁN ESCOBAR, VÍCTOR MANUEL PASTRIÁN ESCOBAR, LUIS EDUARDO PASTRIÁN ESCOBAR, MARÍA JACQUELINE PASTRIÁN ESCOBAR, con fecha 30-09-2016.
101. PASTRIÁN PASTRIÁN, RAMIRO DEL CARMEN: a Hijo(a)s JORGE EDUARDO PASTRIÁN CORNEJO, ROBINSON DEL CARMEN PASTRIÁN CORNEJO, MARÍA REGINA PASTRIÁN CORNEJO, LEONOR DE LOURDES PASTRIÁN CORNEJO, ELADIO DEL CARMEN PASTRIÁN CORNEJO, ALEJANDRO RAMIRO PASTRIÁN CORNEJO, a Cónyuge REGINA MARÍA CORNEJO GUERRERO, con fecha 30-09-2016.
102. PINCHEIRA CONTRERAS, GUILLERMO: a Hijo(a)s MARÍA ADELA PINCHEIRA URRA, MÓNICA DEL CARMEN PINCHEIRA URRA, a Cónyuge RAQUEL MAGALI URRA GONZÁLEZ, con fecha 30-09-2016.
103. PINO CORNEJO, RAMÓN: a Hermano(a)s EDUARDO ENRIQUE PINO CORNEJO, MANUEL SEGUNDO PINO CORNEJO, ROSA AMELIA PINO CORNEJO, MARÍA YOLANDA PINO CORNEJO, RAFAEL SEGUNDO PINO CORNEJO, FRANCISCO ANTONIO PINO CORNEJO, a Sobrino(a)s EDUVINA DE LAS MERCEDES QUILAPÁN PINO, GERMÁN SEGUNDO QUILAPÁN PINO, ALBERTO IGNACIO RODRÍGUEZ PINO, HÉCTOR RENÉ RODRÍGUEZ PINO, ERNESTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ PINO, GLADYS ISABEL RODRÍGUEZ PINO, con fecha 30-09-2016.
104. PINO ZÚÑIGA, GUSTAVO ENRIQUE: a Hijo(a)s GUSTAVO EDUARDO PINO IRARRÁZABAL, DANIELA IGNACIA PINO IRARRÁZABAL, a Cónyuge MARÍA ELENA IRARRÁZABAL DONOSO, con fecha 30-09-2016.
105. PINTO, FRESIA: a Hijo(a)s BLANCA GLADYS MARÍN PINTO, ISABEL DEL CARMEN MARÍN PINTO, a Cónyuge CÉSAR ENRIQUE MARÍN SÁNCHEZ, con fecha 30-09-2016
106. PIZARRO PASTÉN, LUISA ORIANA: a Hermano(a)s BLANCA ROSA PIZARRO PASTÉN, CÉSAR ENRIQUE PIZARRO PASTÉN, MARGARITA DE LAS MERCEDES PIZARRO PASTÉN, ROSA DEL CARMEN PIZARRO PASTÉN, ALVINA ROSA PIZARRO PASTÉN, RENÉ OCTAVIO PIZARRO PASTÉN, MIGUEL ANGEL PIZARRO PASTÉN, MARTA CECILIA PIZARRO PASTÉN, GASTÓN EDUARDO PIZARRO PASTÉN, MAGDALENA DEL CARMEN PIZARRO PASTÉN, con fecha 30-09-2016.
107. PLANET ROJAS, MARIO: a Hijo(a)s TERESA ELIANA DEL PILAR PLANET MARÍN, MARIO ARTURO PLANET MARÍN, con fecha 30-09-2016.
108.POBLETE GUERRA, RAFAEL HERNÁN: a Hijo(a)s CARMEN GLORIA POBLETE ANABALÓN, JESSICA DEL PILAR POBLETE ANABALÓN, a Cónyuge MARÍA ISABEL ANABALÓN QUEZADA, con fecha 30-09-2016.
109.PONCE BRICEÑO, MARÍA DEL CARMEN: a Hijo(a)s JAIME ENRIQUE DONOSO PONCE, MARÍA ELENA DONOSO PONCE, ALITA DE LAS NIEVES DONOSO PONCE, LUIS ARMANDO DONOSO PONCE, FLOR DE LAS MERCEDES DONOSO PONCE, DORIS GUACOLDA DONOSO PONCE, RAÚL ESTEBAN DONOSO PONCE, PATRICIO DEL CARMEN DONOSO PONCE, YASNA SOLEDAD DONOSO PONCE, ALDO FABIÁN DONOSO PONCE, CEFERINA SONIA PONCE PONCE, con fecha 30-09-2016.
110.PONCE MIRANDA, OSCAR ARTURO: a Hijo(a)s VERÓNICA DEL CARMEN PONCE PACHECO, ARTURO ANTONIO PONCE PACHECO, MARÍA MAGDALENA PONCE PACHECO, EMILIO ROLANDO PONCE PACHECO, HANS PATRICIO PONCE PACHECO, SILVANA ANDREA PONCE PACHECO, con fecha 30-09-2016.
111.PRIETO PINTO, PATRICIA CARMEN: a Hijo(a)s HUGO ENRIQUE MORALES PRIETO, TANIA PATRICIA MORALES PRIETO, con fecha 30-09-2016.
112. PULGAR GONZÁLEZ, ALAMIRA DE LA CRUZ: a Hijo(a)s JORGE GUILLERMO PAVEZ PULGAR, GUSTAVO RIGOBERTO PAVEZ PULGAR, ISMAEL DE JESÚS PAVEZ PULGAR, LUIS GERARDO PAVEZ PULGAR, ORLANDO SEGUNDO PAVEZ PULGAR, MIGUEL ANDRÉS PAVEZ PULGAR, MANUEL RAMÓN PAVEZ PULGAR, ARMANDO SOLERCIO GONZÁLEZ PULGAR, XIMENA MARGARITA GONZÁLEZ PULGAR, a Nieto(a)s ALAMIRA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ GALARCE, PAMELA VIVIANA GONZÁLEZ GALARCE, JOCELYN FRANCISCA GONZÁLEZ GALARCE, a Cónyuge MANUEL RAMÓN PAVEZ PAVEZ, con fecha 30-09-2016.
113. QUINTANA CANCINO, JUAN BAUTISTA: a Hijo(a)s JUAN DE DIOS QUINTANA HERNÁNDEZ, JOSÉ PATRICIO QUINTANA HERNÁNDEZ, TOMÁS ANTONIO QUINTANA HERNÁNDEZ, MARÍA ELIANA QUINTANA HERNÁNDEZ, a Nieto(a)s JUAN CARLOS GÓMEZ QUINTANA, FERNANDO ALEX GÓMEZ QUINTANA, con fecha 30-09-2016.
114.QUINTANILLA FLORES, ENRIQUE SEGUNDO: a Hijo(a)s RAÚL ENRIQUE QUINTANILLA ORELLANA, SANDRA DEL PILAR QUINTANILLA ORELLANA, NERMO AQUILES QUINTANILLA ORELLANA, a Cónyuge MARÍA EUGENIA MERCEDES ORELLANA REYES, con fecha 30-09-2016.
115.RAMÍREZ CUEVAS, MARGARITA DE LOS DOLORES: a Hijo(a)s NANCY MARGARITA SILVA RAMÍREZ, CRISTINA DEL CARMEN SILVA RAMÍREZ, ALEJANDRO ENRIQUE SILVA RAMÍREZ, JUSTO LUIS SILVA RAMÍREZ, a Nieto(a)s VANESSA FERNANDA SILVA PEÑA, PHILLIPE ABI SILVA PEÑA, con fecha 30-09-2016.
116.RETAMAL GONZÁLEZ, ALIRO ANTONIO: a Hijo(a)s MIRTA LORETO RETAMAL PARRA, MIREYA PILAR RETAMAL PARRA, a Cónyuge ILDA DEL TRÁNSITO PARRA PARRA, con fecha 30-09-2016.
117.REYES, ROSA DEL CARMEN: a Hijo(a) PATRICIA DEL CARMEN GARCÍA REYES, con fecha 30-09-2016.
118.REYES CAVIERES, MARIANO DEL TRÁNSITO: a Hijo(a)s MARILUZ DEL CARMEN REYES PEÑA, NUBIA MIRELLA REYES PEÑA, MARIANO DAGOBERTO REYES PEÑA, WILSON DEL TRÁNSITO REYES PEÑA, MARIANA BETSABETT REYES PEÑA, HILDA MAGALI REYES PEÑA, con fecha 30-09-2016.
119.REYES ESPINOZA, FILOMENA DEL CARMEN: a Hijo(a)s ALICIA DE LAS MERCEDES BARRERA REYES, LUIS ROBERTINO BARRERA REYES, ESCOLASTICA DEL CARMEN BARRERA REYES, JUAN DE DIOS BARRERA REYES, HÉCTOR GUILLERMO BARRERA REYES, JOSÉ PATRICIO BARRERA REYES, ROBERTINO DEL CARMEN BARRERA REYES, a Nieto(a)s CLAUDIA MARGARITA BARRERA PÉREZ, MARCIA CRISTINA BARRERA PÉREZ, JULIO CÉSAR BARRERA PÉREZ, CRISTIAN ALEJANDRO BARRERA PÉREZ, CLAUDIA ELIZABETH ALEGRÍA BARRERA, ROXANA DE LAS MERCEDES ALEGRÍA BARRERA, VERÓNICA DEL CARMEN ALEGRÍA BARRERA, VÍCTOR MANUEL ALEGRÍA BARRERA, a Bisnieto(a)s FABIOLA ANDREA FLORES ALEGRÍA, GUSTAVO DE JESÚS FLORES ALEGRÍA, ADOLFO FRANCISCO FLORES ALEGRÍA, con fecha 30-09-2016.
120.REYES GÓMEZ, EDUARDO ANTONIO: a Hijo(a)s ROSA DELIA REYES ABURTO, JUANA DE DIOS REYES ABURTO, EDUARDO ANTONIO REYES ABURTO, JUAN CARLOS REYES ABURTO, MIRELLA DEL CARMEN REYES ABURTO, MARÍA ELENA REYES ABURTO, a Nieto(a)s MARIO ESTEBAN REYES HUENCHO, MARÍA JOSÉ REYES HUENCHO, a Cónyuge ISABEL DE LAS MERCEDES GUZMÁN MUÑOZ, con fecha 30-09-2016.
121.REYES NUCER, LUIS ARTEMIO: a Hijo(a)s LUIS ALBERTO REYES RIOSECO, MARÍA ANGÉLICA REYES RIOSECO, JORGE MAURICIO REYES RIOSECO, SERGIO MARCELO REYES RIOSECO, a Cónyuge MARÍA MAGDALENA RIOSECO URRUTIA, con fecha 30-09-2016.
122.RIVERO VILCHES, VÍCTOR ALBERTO: a Hijo(a)s MARÍA DEL ROSARIO RIVERO FLORES, CRISTINA DEL CARMEN RIVERO FLORES, SANDRA CECILIA RIVERO FLORES, JUAN GERARDO RIVERO FLORES, SERGIO AMADOR RIVERO FLORES, a Nieto(a)s VÍCTOR ARNOLDO RIVERO REYES, MARÍA AGUSTINA RIVERO REYES, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente MARÍA DORALISA FLORES TOBAR, con fecha 30-09-2016.
123.ROJAS RIVERO, MARINA DE LA CRUZ: a Hijo(a)s JOCELYN VALERIA PEZOA ROJAS, YASNA ELIZABETH PEZOA ROJAS, BÁRBARA ANDREA PEZOA ROJAS, a Cónyuge LUIS HERNÁN PEZOA PINO, con fecha 30-09-2016.
124.ROSALES VÁSQUEZ, JULIA ESTHER: a Hijo(a)s LAURA ROSA GALARCE ROSALES, LUZMIRA DEL CARMEN GALARCE ROSALES, FRANCISCO OMAR GALARCE ROSALES, MARÍA MARGARITA GALARCE ROSALES, LUIS ARTURO GALARCE ROSALES, con fecha 30-09-2016.
125.ROSAS QUIJADA, HORTENSIA DEL CARMEN: a Hijo(a)s DOMINGO ELÍAS CONCHA ROSAS, CARMEN GLORIA CONCHA ROSAS, YASNA ALEJANDRA CONCHA ROSAS, MARCELA ANDREA CONCHA ROSAS, TEARE YASMÍN CONCHA ROSAS, a Cónyuge DOMINGO OSVALDO GUSTAVO CONCHA GALLARDO, con fecha 30-09-2016.
126.RUBIO GONZALEZ, HORTENCIA DEL ROSARIO: a Hijo(a)s VICTORIA DE LOS PLACERES FARÍAS RUBIO, LUIS SENÉN FARÍAS RUBIO, GLADY ROSA FARIAS RUBIO, NELLY ELISA FARÍAS RUBIO, MAGNIA DEL CARMEN FARÍAS RUBIO, JOSÉ BENITO FARÍAS RUBIO, HÉCTOR FRANCISCO FARÍAS RUBIO, RAMÓN ESTURME FARÍAS RUBIO, con fecha 30-09-2016.
127.RUBIO RUBIO, GLADYS DEL CARMEN: a Hijo(a)s ANGELA SUSANA CARMEN PEÑA RUBIO, DANIELA MARÍA CLARITA PEÑA RUBIO, ANGEL DANIEL ALFONSO PEÑA RUBIO, con fecha 30-09-2016.
128.RUZ GONZÁLEZ, SÓTERO OSVALDO: a Hijo(a)s MARIANGEL RUZ PINO, CAROLINA ROSARIO RUZ PINO, con fecha 30-09-2016.
129.SAAVEDRA DONOSO, MARIO ANDRÉS: a Hijo(a)s CECILIA DEL CARMEN SAAVEDRA MORALES, MARIO ENRIQUE SAAVEDRA MORALES, LUIS ALBERTO SAAVEDRA MORALES, JOSÉ RODRIGO SAAVEDRA MORALES, HÉCTOR PATRICIO SAAVEDRA MORALES, a Cónyuge MARÍA INÉS MORALES LABBÉ, con fecha 30-09-2016.
130.SAAVEDRA TOLEDO, HUGO ANTONIO: a Hijo(a)s OSCAR ALEJANDRO SAAVEDRA CASTILLO, HUGO ANTONIO SAAVEDRA CASTILLO, MARÍA SOLEDAD SAAVEDRA CASTILLO, ELIANA VERÓNICA SAAVEDRA CASTILLO, FERNANDO JOAQUÍN SAAVEDRA CASTILLO, MYLA JACQUELINE SAAVEDRA CASTILLO, a Nieto(a) ROSSANA NICOLE MONTSERRAT PEÑA SAAVEDRA, con fecha 30-09-2016.
131.SABALLA OSORIO, MANUEL HERNÁN: a Hijo(a)s DEYDI KATHERINE SABALLA PAVEZ, CRISTIAN SPLEY SABALLA PAVEZ, con fecha 30-09-2016.
132.SALINAS FUENTEALBA, JAIME ENRIQUE: a Cesionario(a) LUIS PATRICIO ILLANES MERINO, con fecha 30-09-2016.
133.SAN MARTÍN GÁLVEZ, REINALDO BERNARDO: a Hijo(a)s ANA TERESA SAN MARTÍN SALAS, JANET ROSA SAN MARTÍN SALAS, REINALDO MAURICIO SAN MARTÍN SALAS, ELSA BERNARDITA SAN MARTÍN MUÑOZ, a Cónyuge MARÍA TERESA SALAS TREJO, con fecha 30-09-2016.
134.SANTIBÁÑEZ QUINTANILLA, MARÍA OLIVIA: a Hijo(a)s MARÍA LUISA GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ, PEDRO JESÚS GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ, JUAN LEONEL GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ, VERÓNICA DEL CARMEN GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ, ENZO ANDRÉS GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ, a Nieto(a) KRISHNA DEL CARMEN FARÍAS PAREDES, a Cónyuge SERGIO ELEODORO GONZÁLEZ SEGOVIA, con fecha 30-09-2016.
135.SILVA OVALLE, GUILLERMINA JUANA: a Hijo(a)s PAULINA ANDREA JOVITA OPAZO SILVA, JORGE EDUARDO OPAZO SILVA, a Cónyuge JORGE EDUARDO OPAZO VALDEBENITO, con fecha 30-09-2016.
136.SILVA PAVEZ, LUZMIRA DE LAS MERCEDES: a Hijo(a)s MARÍA MERCEDES CATALÁN SILVA, PROSPERINA DEL CARMEN CATALÁN SILVA, JOSÉ DOMINGO CATALÁN SILVA, LUCÍA BERNARDA CATALÁN SILVA, LUZMIRA DEL ROSARIO CATALÁN SILVA, LUISA FIDELA CATALÁN SILVA, MÓNICA DEL PILAR CATALÁN SILVA, NOEMÍ YOLANDA CATALÁN SILVA, LUIS SATURNINO CATALÁN SILVA, JAIME ANTONIO CATALÁN SILVA, GLADYS CRISTINA CATALÁN SILVA, BERSABE ANGELINA CATALÁN SILVA, con fecha 30-09-2016.
137.SILVA SILVA, OSCAR AVELINO: a Hijo(a)s CÉSAR ANTONIO SILVA ARENAS, MAURICIO ALEJANDRO SILVA ARENAS, REGINA SOLANGE SILVA ARENAS, a Cónyuge MARINA MERCEDES ARENAS SOTO, con fecha 30-09-2016.
138.SOLÍS CÓRDOVA, PASCUAL DE LOS SANTOS: a Hijo(a)s ARIEL ANDRÉS SOLÍS URETA, CARMEN SOLEDAD SOLÍS URETA, PASCUAL ALEJANDRO SOLÍS URETA, MARCELO PATRICIO SOLÍS URETA, a Cónyuge FRANCISCA DEL CARMEN URETA ÁVALOS, con fecha 30-09-2016.
139.SOLÍS HUERTA, ELBA ROSA: a Hijo(a)s MANUEL ENRIQUE BAEZA SOLÍS, ELEONOR LASTENIA BAEZA SOLÍS, ADELA ROSA BAEZA SOLÍS, CELINDA DE LAS MERCEDES BAEZA SOLÍS, IRMA IRENE BAEZA SOLÍS, MARÍA VERÓNICA BAEZA SOLÍS, MARÍA CECILIA BAEZA SOLÍS, NICOLASA DEL CARMEN BAEZA SOLÍS, SEGUNDO JUAN BAEZA SOLÍS, JORGE GUSTAVO BAEZA SOLÍS, a Nieto(a)s LUIS ALFONSO ROMERO SOTO, NICOLÁS MARTÍN ROMERO SOTO, EUGENIA ISABEL ROMERO GONZÁLEZ, HÉCTOR NICANOR ROMERO GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER ROMERO SOTO, con fecha 30-09-2016.
140.SOTO DONOSO, CELSO EUGENIO: a Hijo(a)s MILKA NOEMÍ SOTO LLANQUIMÁN, RODRIGO GASTÓN SOTO LLANQUIMÁN, CAROL ANTONIO SOTO TOBAR, PAULINA ALEJANDRA SOTO TOBAR, CECILIA DEL TRÁNSITO SOTO HUERTA, a Cónyuge MARGARITA LLANQUIMÁN PICHÚN, con fecha 30-09-2016.
141.SOTOMAYOR FLORES, HÉCTOR DANIEL: a Hijo(a)s GERARDO PATRICIO SOTOMAYOR GONZÁLEZ, ALEJANDRO LUIS SOTOMAYOR GONZÁLEZ, a Cónyuge ROSA HERMINIA GONZÁLEZ NORAMBUENA, con fecha 30-09-2016.
142.SOTO PINO, ROBERTO DEL CARMEN: a Hijo(a)s MARÍA IVONNE SOTO CONTRERAS, JUAN CARLOS SOTO CONTRERAS, a Cónyuge INELIA MARÍA CONTRERAS CONTRERAS, con fecha 30-09-2016.
143.TELLO ARAYA, LUIS HUMBERTO: a Hijo(a)s CLAUDIO ANDRÉS TELLO SÁNCHEZ, LUIS EDUARDO TELLO SÁNCHEZ, KARINA SOLEDAD TELLO SÁNCHEZ, JOHANA ELIZABETH TELLO CARRASCO, LUIS HUMBERTO TELLO CARRASCO, ANA MARÍA TELLO CARRASCO, CARLA VERÓNICA TELLO CARRASCO, a Cónyuge MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ YÁÑEZ, con fecha 30-09-2016.
144.TOBAR, ADRIANA DE LAS MERCEDES: a Hijo(a)s INÉS DE LAS MERCEDES DÍAZ TOBAR, MARÍA GLORIA DÍAZ TOBAR, ZOILA TERESA DÍAZ TOBAR, RAIMUNDO DEL CARMEN DÍAZ TOBAR, VÍCTOR DEL CARMEN DÍAZ TOBAR, LUIS HERNÁN DÍAZ TOBAR, JAIME ENRIQUE DÍAZ TOBAR, SONIA DEL PILAR SALINAS TOBAR, HERNÁN ALFREDO SALINAS TOBAR, EUGENIA DEL CARMEN SALINAS TOBAR, a Nieto(a) GABRIELA ESTEFANÍA SALINAS YÁÑEZ, con fecha 30-09-2016.
145.TORO JEREZ, CARMEN ROSA: a Hijo(a)s CECILIA DE LAS MERCEDES MATURANA TORO, JUANA DEL CARMEN MATURANA TORO, MARCO ANTONIO MATURANA TORO, VERÓNICA ANDREA MATURANA TORO, con fecha 30-09-2016.
146.TORO RAMÍREZ, ELISA MERCEDES: a Hijo(a)s LEONIDAS ALEXIS VILLABLANCA TORO, JESÚS ANDRÉS VILLABLANCA TORO, PABLO ANTONIO VILLABLANCA TORO, con fecha 30-09-2016.
147.TORRES MANCILLA, LUZ MARINA: a Hijo(a)s FELIPE ALONSO AGUIRRE TORRES, MARITZA SOLEDAD AGUIRRE TORRES, a Cónyuge GERARDO HERNÁN AGUIRRE YÁÑEZ, con fecha 30-09-2016.
148.TRONCOSO FREDES, JORGE LADISLAO: a Hijo(a)s ALEX ROBERTO TRONCOSO SANDOVAL, TAMARA MADELINE TRONCOSO SANDOVAL, JUAN FRANCISCO TRONCOSO SANDOVAL, a Cónyuge JACQUELINE ALEJANDRA SANDOVAL RIQUELME, con fecha 30-09-2016.
149.UGALDE URBINA, LIDIA DEL CARMEN: a Hijo(a)s ANA DEL CARMEN FREDES UGALDE, LUIS ATANASIO FREDES UGALDE, PABLO SEGUNDO FREDES UGALDE, CECILIA ROSA FREDES UGALDE, MATILDE DEL CARMEN FREDES UGALDE, SERGIO DEL CARMEN FREDES UGALDE, JOSÉ PATRICIO FREDES UGALDE, MARÍA ANGÉLICA FREDES UGALDE, JUAN DEL CARMEN FREDES UGALDE, con fecha 30-09-2016.
150.URETA INOSTROZA, LUZ ESTER: a Hijo(a)s ANA MARÍA JORQUERA URETA, MÓNICA DEL PILAR JORQUERA URETA, LUIS BENITO JORQUERA URETA, a Nieto(a)s LUIS CARLOS VIERA JORQUERA, DANIEL EDUARDO VIERA JORQUERA, MARGARITA ESTER VIERA JORQUERA, a Bisnieto(a)s CLAUDIA ELENA VIERA MENDOZA, MACARENA IVANA VIERA MENDOZA, ISIDORA ANASTACIA VIERA MENDOZA, con fecha 30-09-2016.
151.URZÚA CARRASCO, JOSÉ HUMBERTO: a Hijo(a)s MARÍA CRISTINA URZÚA MARDONES, GLORIA MARÍA URZÚA MARDONES, MARÍA ELENA URZÚA MARDONES, SILVIA DEL CARMEN URZÚA MARDONES, LUIS HUMBERTO URZÚA MARDONES, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente HILDA RITA DEL CARMEN MARDONES MARDONES, con fecha 30-09-2016.
152.VALDÉS ABARCA, MARISOL CARMEN: a Madre MARIA IDALIDIS ABARCA PALMA, con fecha 30-09-2016.
153.VALENZUELA PEÑA, ARTURO DEL CARMEN: a Hijo(a)s JOSÉ ARTURO VALENZUELA BOZA, EDUARDO ANTONIO VALENZUELA BOZA, a Cónyuge JOSEFINA MERCEDES BOZA ALIAGA, con fecha 30-09-2016.
154.VARGAS ABARCA, HUMBERTO AQUILES: a Hijo(a)s MARÍA ANGÉLICA VARGAS PALLERO, ELIZABETH DE LAS MERCEDES VARGAS PALLERO, FERNANDO AQUILES VARGAS PALLERO, JORGE RAIMUNDO VARGAS PALLERO, HUGO ALEJANDRO VARGAS PALLERO, a Cónyuge ISABEL PALLERO VERDEJO, con fecha 30-09-2016.
155.VARGAS FAUNEZ, GONZALO GABRIEL: a Hijo(a) MARIANA ESTER VARGAS ZAMORANO, con fecha 30-09-2016.
156.VARGAS MORAGA, JOSÉ LUIS: a Hijo(a)s LUIS MARCELO VARGAS JORQUERA, SANDRA BERNARDITA VARGAS JORQUERA, YENIFER DE LOS ANGELES VARGAS JORQUERA, a Cónyuge MERCEDES ROSA JORQUERA MIRANDA, con fecha 30-09-2016.
157.VENEGAS DURÁN, HÉCTOR FRANCISCO: a Hijo(a)s HÉCTOR MANUEL VENEGAS GONZÁLEZ, ELIZABETH BEATRIZ VENEGAS GONZÁLEZ, SANDRA IVETTE VENEGAS GONZÁLEZ, sin perjuicio derechos cónyuge sobreviviente HILDA AMANDA GONZÁLEZ FIGUEROA, con fecha 30-09-2016.
158.VICENCIO GUERRERO, MÓNICA: a Hermano(a)s REINALDO VICENCIO GUERRERO, IVONE VICENCIO GUERRERO, PATRICIO ANDRÓNICO VICENCIO GUERRERO, ELIZABETH VICTORIA VICENCIO GUERRERO, con fecha 30-09-2016.
159.YÁÑEZ OLMEDO, SERGIO ENRIQUE: a Hijo(a) RODOLFO EMILIANO YÁÑEZ CORDERO, a Cónyuge ELSA REBECA CORDERO SANDOVAL, con fecha 30-09-2016.
160.ZAMORANO LARTIGO, JOSÉ VITERBO: a Hijo(a) JOSÉ VITERBO ZAMORANO MUÑOZ, a Cónyuge LEONTINA MUÑOZ OSORIO, con fecha 30-09-2016.
161.ZAMORANO ZAMORANO, ZULEMA DEL ROSARIO: a Hijo(a)s NUVIA JANET BURGOS ZAMORANO, JOSÉ MIGUEL BURGOS ZAMORANO, con fecha 30-09-2016.
162.ZELADA LIZANA, DOLORES DE LAS MERCEDES: a Hijo(a)s MARISOL DE LAS MERCEDES BEIZA ZELADA, IVÁN WINSON BEIZA ZELADA, SALVADOR WASHINGTON BEIZA ZELADA, a Nieto(a)s IVETTE MARGARITA BEIZA GARCÍA, MIGUEL ALEXIS BEIZA GARCÍA, a Cónyuge DELFÍN ATILIO BEIZA PULGAR, con fecha 30-09-2016.
MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES:
163.ABARCA LLANTÉN, ISOLINA DEL ROSARIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-11-2009, publicada el 01-12-2009.
164.AUSSET SILVA, LUIS RODOLFO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-08-2012, publicada el 16-08-2012.
165.BARRAZA ESPINOSA, PEDRO PABLO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 20-01-2012, publicada el 01-02-2012.
166.BRICEÑO SALAZAR, GRACIELA DEL CARMEN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-10-2009, publicada el 15-10-2009.
167.CABRERA RAVELLO, RUPERTO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-06-2016, publicada el 15-06-2016.
168.CERPA MARTÍNEZ, LUIS ANTONIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-05-2014, publicada el 15-05-2014.
169.CÉSPEDES CÉSPEDES, LUIS ERNESTO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-06-2016, publicada el 01-07-2016.
170.CONEJERA PALMA, ABRAHAM DEL CARMEN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-09-2010, publicada el 01-10-2010.
171.DONOSO DONOSO, JOSÉ ALFONSO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 12-08-2016, publicada el 16-08-2016.
172.DONOSO MIRANDA, AUGUSTO ANTONIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-05-2016, publicada el 16-05-2016.
173.DUQUE DUQUE, GEORGINA MARÍA ZULEMA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 29-04-2016, publicada el 02-05-2016.
174.DURÁN ESPINOZA, MIGUEL SEGUNDO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 28-07-2016, publicada el 01-08-2016.
175.ESCOBAR QUINTANILLA, FANNY: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-06-2014, publicada el 16-06-2014.
176.ESPINOZA BAEZA, GRACIELA ESTER: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 28-07-2016, publicada el 01-08-2016.
177.ESPINOZA PÉREZ, LORENZO RAFAEL: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 12-10-2004, publicada el 15-10-2004.
178.GAJARDO ESPINOZA, MIGUEL ANTONIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-02-2015, publicada el 16-02-2015.
179.GALLEGUILLOS PERALTA, HERACLIO ARSENIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 28-01-2013, publicada el 01-02-2013.
180.GARCÍA RUBIO, DAGOBERTO HERNÁN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-11-2010, publicada el 01-12-2010.
181.GARRIDO TOBAR, OLGA DE LAS MERCEDES: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-06-2015, publicada el 01-07-2015.
182.GÓMEZ GAETE, LUIS HERNÁN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-06-2014, publicada el 16-06-2014.
183.GÓMEZ VILLASECA, LUIS DAVID: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-08-2007, publicada el 16-08-2007.
184.GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HILDA ADRIANA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 31-10-2007, publicada el 02-11-2007.
185.GONZÁLEZ MALDONADO, JOSÉ ANÍBAL: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 31-05-2016, publicada el 01-06-2016.
186.GUZMÁN JILBERTO, ADELA ROSA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-07-2016, publicada el 15-07-2016.
187.HERNÁNDEZ SALAZAR, MARÍA ELENA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-06-2016, publicada el 15-06-2016.
188.HERRERA CONTRERAS, ARMANDO JESÚS: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 26-02-2010, publicada el 01-03-2010.
189.HIDALGO FUENTES, RAÚL ERNESTO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 29-05-2015, publicada el 01-06-2015.
190.JIMÉNEZ ARRIAZA, MARÍA DOMITILA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 31-05-2016, publicada el 01-06-2016.
191.LABRA ROJAS, LUIS ARMANDO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 29-01-2014, publicada el 03-02-2014.
192.LAZCANO ROJAS, BERTA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-09-2015, publicada el 01-10-2015.
193.MARTÍNEZ ORMAZÁBAL, MARÍA ERNESTINA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 18-04-2012, publicada el 02-05-2012.
194.MUÑOZ MUÑOZ, GRACIELA DEL CARMEN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-02-2009, publicada el 16-02-2009.
195.OLIVARES AGURTO, EMILIANO CRISTIAN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 27-12-2013, publicada el 02-01-2014.
196.OTEÍZA FARÍAS, OLGA OFELIA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-08-2007, publicada el 16-08-2007.
197.PASTRIÁN PINO, JUAN RAMÓN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 11-03-2011, publicada el 15-03-2011.
198.PÉREZ AGUAYO, CARLOS ANTONIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-06-2016, publicada el 01-07-2016.
199.PÉREZ SANDOVAL, SILVIA ALICIA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-09-2015, publicada el 15-09-2015.
200.PINO CORNEJO, GLADYS AMELIA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-06-2011, publicada el 01-07-2011.
201.PIZARRO MACAYA, DOMINGO ANTONIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-05-2014, publicada el 15-05-2014.
202.PIZARRO VALENZUELA, SUSANA DE LAS MERCEDES: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 31-05-2016, publicada el 01-06-2016.
203.QUILODRÁN BUGUEÑO, ARIEL EDUARDO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 27-06-2013, publicada el 01-07-2013.
204.RAMÍREZ CIFUENTES, ILIA DEL CARMEN: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 27-02-2015, publicada el 02-03-2015.
205.REYES REYES, JOSÉ CLEMENTE: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 10-12-2004, publicada el 15-12-2004.
206.REYES REYES, JOSÉ DOMINGO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 31-07-2015, publicada el 03-08-2015.
207.ROJAS SOTO, MIRIAM DE LAS MERCEDES: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 30-04-2013, publicada el 02-05-2013.
208.SANDOVAL LENA, ANTONIO JORGE: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 13-12-2013, publicada el 16-12-2013.
209.SEPÚLVEDA MAGAÑA, MARÍA ELISA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-05-2013, publicada el 15-05-2013.
210.SERRANO UGALDE, CARLOS DE LA CRUZ: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 28-07-2016, publicada el 01-08-2016.
211.SOTO NÚÑEZ, LUIS ERNESTO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 27-02-2015, publicada el 02-03-2015.
212.TOBAR ROJAS, ANA LUISA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 14-03-2016, publicada el 15-03-2016.
213.VALENZUELA PINTO, HÉCTOR EDUARDO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 07-09-2007, publicada el 20-09-2007.
214.VEJAR CONTRERAS, DAVID: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 12-08-2016, publicada el 16-08-2016.
215.VENEGAS AVILÉS, JUAN ANTONIO: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 20-01-2012, publicada el 01-02-2012.
216.VERGARA PÉREZ, MARIO ESQUEPER: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 31-03-2009, publicada el 01-04-2009.
217.ZALAZAR PINTO, YOLANDA ALICIA: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 29-04-2016, publicada el 02-05-2016.
218.ZAMORANO MIRANDA, FRANCISCO JAVIER: con fecha 30-09-2016 autoriza modificación inventario Posesión Efectiva concedida el 12-08-2016, publicada el 16-08-2016.
219.ACEVEDO GONZÁLEZ, MARÍA INÉS DEL ROSARIO: con fecha 30-09-2016 agrega heredero a Cesionario(a) JUAN LUIS ACEVEDO GONZÁLEZ, en Posesión Efectiva concedida el 14-07-2016, publicada el 15-07-2016.
220.VIDELA FIGUEROA, SANTOS ENEAS: con fecha 30-09-2016 agrega heredero a Hijo(a) CRISTINA DEL CARMEN VIDELA HENRÍQUEZ, en Posesión Efectiva concedida el 29-05-2009, publicada el 01-06-2009.
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