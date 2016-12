Buenos Resultados SIMCE escritura sorprendieron a comunidad escolar de colegio Mineral El Teniente.

Fue el Seremi de Educación, Hernán Castro, quien el martes pasado dio a conocer los resultados regionales de la Prueba de Escritura.

De acuerdo a los datos, O’Higgins superó en todos los ítems evaluativos al promedio país lo que fue una buena noticia no solo para la autoridad, sino mejor aún para aquellos colegios que destacaron por sus logros en esta medición.

Es el caso del colegio Mineral El Teniente de Rancagua, que tuvo el mejor resultado a nivel regional.

La alegría de toda la comunidad educativa de este colegio perteneciente a Cormun, no se hizo esperar, y fue desde la dirección de donde explicaron el secreto para obtener estos resultados. “La escritura es un elemento esencial en el proceso de aprendizaje señaló la directora María Cristina Manríquez” quien se refirió a la forma de trabajar que ha permitido obtener estos resultados.

“El buen escribir también tiene mucha relación con la lectura, y por lo mismo tenemos un plan lector al inicio de la jornada escolar. A eso se suman las caminatas culturales que les permite profundizar en los contenidos. Éstas se hacen en pasillos culturales, que son sectores del colegio habilitados con información tanto escrita como gráfica y donde conocen de geografía, arte, historia, cultura entre otros áreas. Eso les permite profundizar en los contenidos y mejorar la comprensión lectora. Y todo se relaciona porque un niño o niña que comprende lo que lee se motiva a leer más aún, y leyendo mejoran la escritura” señala María Cristina Manríquez.

Macarena Avendaño, jefa de UTP del colegio agrega que dentro de las acciones concretas también se contemplan visitas periódicas al CRA ( Centro de Recursos para el Aprendizaje) donde además se organizan en forma permanente concursos de poesía, lectura y también visitas de escritores. “Nuestros alumnos y alumnas también visitan y participan en exposiciones y ferias, tanto fuera del colegio como dentro de él. Existe toda una planificación de la cual somos todos activos partícipes” afirma.

El colegio Mineral El Teniente se destaca además por poseer un excelente clima escolar y un muy buen ambiente laboral para sus docentes y asistentes de la educación. Todo lo anterior se demuestra por ejemplo con el hecho de que es uno de los preferidos por los extranjeros quienes al llegar a Chile y Rancagua ven este establecimiento como el lugar ideal para matricular a sus hijos. “En este sentido somos un colegio integrador y sobre todo inclusivo” recalca la directora.

Entre los principios fundamentales en que el colegio basa su filosofía están el liderazgo directivo , el ambiente de respeto y buen trato; retroalimentación docente, hábito lector del estudiante con apoyo de los padres y apoderados, y fomento de estrategias pedagógicas y de evaluación.

Y es que para mejorar paulatinamente, la razón principal se encuentra en la participación de la comunidad escolar, la sistematización de los profesores y las estrategias continuas de aprendizaje. El trabajo focalizado y colaborativo, el acompañamiento al aula, la reflexión pedagógica entre pares y la innovación incorporada en la planificación mediante nuevas estrategias, que permiten la mejora efectiva y continua de los procesos y prácticas del establecimiento, trabajando no solo desde una gestión curricular, sino mas bien pedagógica que valore además la importancia de indicadores de desarrollo personal y social.