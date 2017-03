Hospital Regional ya debiese estar 100% operativo

– Así lo indicó el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso.

Flor Vásquez

El director del Servicio de Salud O’Higgins, Fernando Troncoso, señaló que a fines de este mes el nuevo Hospital Regional estará cien por ciento operativo; culminando así un proceso de puesta en marcha que no ha sido fácil. Además, informó que se llamará a un nuevo concurso para el cargo de director titular de dicho centro asistencial, ya que el Servicio Civil declaró desierto el último concurso. El doctor Franco Ravera seguirá por algunos días como director subrogante y Troncoso deberá nombrar a un profesional que asuma esas funciones a la espera de que se defina el titular.

En cuanto a la deuda del Hospital Regional, se informó que ésta alcanza a aproximadamente 9 mil millones de pesos.

– ¿Cuál es su balance del proceso de puesta en marcha del nuevo hospital?

– El proceso de normalización está en curso. Hemos tenido significativos avances; el nuevo Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins hoy se encuentra en un 95% de su capacidad operativa.

El proceso de traslado, puesta en marcha y marcha blanca de este nuevo edificio es el hito más importante en la historia del establecimiento. En esta etapa de normalización debo reconocer el compromiso institucional y despliegue de los directivos, jefes de servicio, directivas gremiales y funcionarios en general, quienes sin duda, tuvieron una gran incidencia en el hecho de que hoy, hablemos de un hospital que estará normalizado, desde el punto de vista operacional, en su totalidad a fines de septiembre.

– Cuánto dinero implica aproximadamente la operación y mantención del hospital en el nuevo edificio?

– La operatividad y mantención del recinto es significativamente mayor, ya que se trata de un hospital que es tres veces más grande que el anterior.

Se destinó una mayor cantidad de recursos para la implementación, traslado y marcha blanca del Hospital Regional. Entre estos, se encuentra el reforzamiento de la Red Asistencial para propiciar el traslado. Es decir, los pacientes fueron trasladados hacia otros hospitales de la Red Asistencial de O´Higgins y para ello se tuvo que incurrir en recursos, para recibir a estos pacientes. En este sentido, se tuvo que hacer contrataciones adicionales, aumentar fármacos, y equipamiento. Todo ello, para otorgar una mejor solución sanitaria a nuestros pacientes durante el periodo del traslado y puesta en marcha.

Existe una sobre ejecución presupuestaria, a raíz de este tema; no obstante, existen recursos que están llegando desde el Minsal.

La situación corresponde a un hecho habitual, dada la envergadura y características del proyecto del nuevo Hospital Regional LBO. El Ministerio de Salud destina recursos extras a los Servicios de Salud del país que ejecuten proyectos de esta magnitud

– ¿Con qué recursos se financiará ese mayor gasto?

– Tal como señalamos, el Ministerio de Salud destina recursos extras a los servicios de Salud del país que ejecuten proyectos de esta envergadura. Cabe precisar que la cartera de proyectos sigue su curso normal, dado que los recursos están asegurados desde el año anterior. Ninguno de esos fenómenos afecta la cartera de inversiones, porque la cartera está aprobada de un año para el otro. Los recursos, que se están invirtiendo el 2016, estaban asegurados el 2015; mientras que el endeudamiento del traslado y puesta en marcha del hospital es totalmente distinto

– Se sabe que la región de O’Higgins es una de las que tiene más déficit de personal de salud. ¿Qué se está haciendo para disminuir esa brecha?

– Hay que especificar que el déficit de recursos humanos se centra en el nuevo Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, ya que es 3 veces más grande que el antiguo, y esos cargos los estamos llenando a través de llamados a concurso tanto internos como externos.

– La Fenats denunció que se había contratado a unos 40 funcionarios en Ingeniería sin concurso y con grados altos. ¿Es eso efectivo?

– Durante el año pasado, se realizó la contratación de personal profesional y técnico para el área de Ingeniería y Mantención en calidad de compra de servicio. Para regularizar la situación de contrato, se desarrolló un proceso de concurso interno en el primer semestre de este año, quedando en su mayoría los cargos desiertos. Estos fueron incorporados al servicio según condiciones que establece el mercado dada sus exigentes competencias en temas tecnológicos, equipamiento, logística, climatización y en todo aspecto orientado a resguardar el buen funcionamiento de los procesos operacionales en el contexto de la normalización hospitalaria. Debido a que el proceso quedó desierto se debe hacer un nuevo concurso externo, para estos 24 cargos

El sistema de ingreso de este equipo de técnicos y profesionales no dice relación con un tema de “carrera funcionaria paralela”, sino que obedeció a la imperiosa necesidad de contar con el personal más idóneo, calificado y experto considerando los requerimientos operativos y técnicos que exige el recinto, en forma oportuna. Esto, previo al cambio y traslado.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

– ¿A cuánto alcanza actualmente la deuda del Hospital Regional y del Servicio de Salud?

– El Servicio de Salud tiene que planificar, gestionar, coordinar, y ejecutar diferentes proyectos y programas en los 15 hospitales que cuenta nuestra red asistencial, donde contamos con recintos de baja, mediana y alta complejidad, siendo el Hospital Regional el primero autogestionado, pero sigue teniendo una estrecha relación con el servicio ya que no son autónomos. Por lo tanto hay una estrecha relación de carácter asistencial y por supuesta económica.

Cada recinto de salud genera inversiones y deudas que van siendo amortizadas de acuerdo a planificación presupuestaria. En materia de inversión en infraestructura el Servicio de Salud O’Higgins éste 2016 ha experimentado un incremento histórico para la región de un 335% en comparación al año anterior. Este crecimiento se traduce en proyectos que superan los 26 mil millones de pesos.

Esta tremenda inversión que está realizando el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet apunta a mejorar las condiciones de atención de los usuarios, darles dignidad y equidad de acceso a un sistema de salud moderno, acogedor, y resolutivo.

– ¿Es esa una deuda manejable; qué consecuencias podría tener?

– Toda deuda, como dije anteriormente, está siendo amortizada de acuerdo a la planificación presupuestaria que es liberada por el Ministerio de Salud. Estamos dando la celeridad respectiva a los pagos de acuerdos a los informes de avances de las obras y programas en ejecución.

– El Ministerio otorgará este año más recursos para pago de deuda u otros ítems?

– De acuerdo a la planificación presupuestaria hay montos ya asignados, y cada nueva obra viene ya con los recursos asignados inclusos en tema de recursos humanos.

– ¿Cuál es la situación financiera actual del Servicio de Salud?

– Hoy nos encontramos con una economía sana. Desde el 2014 al 2018 la inversión en infraestructura se dispara y se traduce en 1 Estudio de Preinversión Hospitalaria del Hospital de Alta Complejidad de San Fernando; 1 Reposición Hospital Baja Complejidad de Chimbarongo y 6 Estudios de Preinversión Hospitalaria de 6 hospitales de baja complejidad; 9 Centros de Salud Familiar (CESFAM); 7 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF); 7 SAPU de Alta Resolutividad (SAR); 9 Postas; y 2 Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM).

Cabe recordar a la opinión pública que durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera quedaron todos los proyectos inconclusos, y la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet tomó para concretar 3 Centros de Salud; se realizó la normalización del Hospital de Santa Cruz; y se adquirieron equipamiento médico e industrial; conservación servicios de urgencia en 2 hospitales; conservación de infraestructura de 1 hospital; mejoramiento esterilización de 3 hospitales; reposición bodega y talleres de 1 hospital; y mejoramiento urgencia de 4 hospitales.

– Se tiene ya el proyecto de remodelación del edificio del antiguo hospital al que se trasladará la Dirección del Servicio de Salud? Cuando se produciría ese traslado.

– En una entrevista anterior con su medio, señalé que estamos trabajando hace varios meses en eso. Entiendo que debería quedar dentro de las próximas semanas afinado el anteproyecto. Nosotros tenemos reunión con la subsecretaría (de Redes Asistenciales) sobre este tema para ir revisando, primero un preeliminar de lo que vamos a intentar hacer allí y estamos en este minuto, a propósito del desarrollo de la propuesta, evaluando cada una de las unidades, qué condiciones físicas requiere para ejecutar su labor y también estamos viendo la posibilidad de aprovechar ese ejercicio para resolver cuál es la mejor manera de disponernos físicamente para cumplir las tareas del Servicio de Salud.

Estamos en una discusión interna -primero- con los usuarios finales que son los funcionarios nuestros, preguntando cuáles son los requerimientos que tienen en términos de espacios individuales y grupales. Toda esa información se va a consolidar en una propuesta para dar cuenta del uso de la infraestructura del sector B y eso se transforma en un proyecto y a eso se le pone un financiamiento y cronograma, que no es todavía.

Hasta ahora hemos cumplido con todos los compromisos que hemos asumido, no tengo dudas que eso va a ser así.

– ¿Cuál es el balance de la gestión realizada por el equipo que usted lidera en la Dirección de Servicio y cuáles son los principales desafíos en el corto plazo?

– Esta nutrida cartera de inversiones es un hecho histórico en salud pública para la Región de O’Higgins, y sin duda que se requiere más profesionales, cuyos gastos de remuneraciones va asociado a los proyectos, y donde se ha aumentado la compra de servicio por sobre la calidad de honorarios. Es decir, el Servicio de Salud no aumenta su gasto propio en remuneraciones, sino que los sueldos están asociados a cada uno de los proyectos de infraestructura en desarrollo, y se habrán construidos 104.519 metros cuadrados al 2017.

Lo que estamos haciendo en infraestructura es algo nunca visto en la historia de la Salud Pública de Chile, tremendamente relevante, porque estamos construyendo, al día de hoy, 22 hospitales en paralelo a nivel país, algo que nunca se había visto.

Hay que puntualizar que generalmente, se construía un establecimiento hospitalario cada 8 ó cada 10 años. Por lo tanto, estamos trabajando con mucha dedicación, con mucha responsabilidad para cumplir con un programa de gobierno muy ambicioso.

Esta inversión va acompañada de la formación de especialistas y también con la habilitación de otros profesionales y funcionarios para que funcionen al cien por ciento estos establecimientos.

Sistema informático

Respecto del proyecto del nuevo sistema informático del Hospital Regional financiado con fondos FNDR por un total de $5.358.426.366 pesos, aprobado en diciembre del 2015, se indicó que establece la siguiente definición de presupuestos aprobados por los ítems que se describen a continuación.

– Sistemas HIS / ERP; licencias Corporativa de los Sistemas HIS y ERP, que incluye la instalación de productos: 3.957.337.425 pesos.

– Plataforma Tecnológica. Servidores que soportan los sistemas de información (Site principal y secundario): 949.761.105 pesos.

Equipamiento Computacional. Computadores, Impresoras, lectores, Pantallas Informativas, Scanner, entre otros: 451.327.836 pesos.

El flujo financiero que se traduce en:

2016, compra de equipamiento computacional, equivalente a 300 millones y se inicia el proceso de licitación para la compra del HIS (Sistemas Informáticos Hospitalarios), aún en proceso y a la espera de la aprobación de las bases por parte de Contraloría. Esta licitación (por 4 mil 800 millones), es para la plataforma tecnológica, servidores y su implementación. Una vez que culmine el proceso licitatorio se ejecutarán los recursos de la siguiente manera:

2017: 2 mil 279 millones

2018: 1 mil 998 millones

Primeros meses 2019: 816 millones

Todos los sistemas que hoy operan en el hospital serán integrados en uno sólo, lo que permitirá optimizar los tiempos, agilizar y gestionar la atención clínica, y por supuesto administrativa.