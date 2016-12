Tinguiririca cayó ante Castro y hoy visita a la UC

Dura caída tuvo TSF en su segundo partido por la Liga Nacional de Básquetbol 2016-2017. 58-63 fue el marcador del duelo, pero esta noche tendrán revancha en el estadio Palestino.



Ricardo Obando

Tinguiririca San Fernando cayó en su segundo partido de la nueva temporada de la Liga Nacional 2016-2017. El quinteto colchagüino no se encontró en el parquet del gimnasio Maristas y se inclinó ante Deportes Castro por 58-63.

El partido, de escasos porcentajes para ambos elencos, tuvo a un cuadro chilote más efectivo en el momento justo. Si bien es cierto, los dirigidos por Cipriano Núñez iniciaron bien el juego, desde el segundo cuarto en adelante lentamente comenzaron a desaparecer desde el campo, lo que coincidió con el poco juego que tuvo el argentino Juan Abeiro, quién pese a terminar muy contundido el duelo ante Ancud del sábado, actuó 35 minutos contra los castreños.

El 19-11 del primer parcial, hizo pensar que el encuentro sería tarea fácil para Tinguiririca, ya que anularon bien a los sureños, pero, el tiempo dijo otra cosa. Castro, con un Gonzalo Velásquez inspirado en los segundos 20 minutos, comenzó a remontar para hacerse del parcial 13-15, acortando el marcador global a 32-26.

Tras el descanso reglamentario, los sureños apuraron el tranco. Sus extranjeros Terrence Thomas y Tyrone Lee, aportillaron poco a poco la defensa de TSF, llenando de faltas a la escuadra local, lo que aprovecharon desde los lanzamientos libres. El 15-21 del tercer cuarto, emparejó el encuentro en 47, dejando todo abierto para el último cuarto.

Los hinchas locales, que llegaron en buen número al gimnasio del Instituto San Fernando, esperaban mayor reacción de su quinteto, pero no, fue Castro el que siguió en lo suyo. Los 03:16 en que Tinguiririca no convirtió, le sirvieron a la visita para distanciarse (47-55) y llegar luego, con 04:57 en el reloj, a diez puntos (49-59) de luz, lo que finalmente le permitió trabajar los minutos finales para sentenciar el encuentro 58-63.

JUGARON MAL

Así lo aseguró el argentino y máximo anotador de Tinguiririca el fin de semana frente a Ancud y Castro, Juan Abeiro.

El ala-pívot dijo que “no supimos dar el golpe en el segundo cuarto, para llevarnos el juego por 20 o 25 puntos, no supimos sacar esa diferencia y nos pasó factura en el tercer y cuarto cuarto”.

Es más, el jugador apuntó que “tuvimos muy malos porcentajes, y si no la metemos desde afuera, se nos va a complicar muchísimo”.

Ahora, para TSF, se viene esta noche un nuevo desafío. Los Energéticos visitarán a Universidad Católica a las 20.00 horas en el gimnasio Palestino, lo que les permitirá tener opción de revancha y sacarse las balas que les dejó Castro. Sobre aquello, Abeiro expuso que “lo bueno de esto es que tenemos revancha ya, así que el miércoles a demostrar que estamos para grandes cosas”.

SE CAE REFUERZO

El lunes por la tarde, desde Tinguiririca habían confirmado el arribo de su último refuerzo para la Liga. Rodrigo Espinoza, ex internacional chileno y que en 2014 defendió a los Energéticos en Libcentro de esa temporada, había ratificado su llegada al conjunto que dirige Cipriano Núñez.

Quien hasta el fin de semana estuvo comentando los partidos en el canal CDO, se arrepintió camino a San Fernando.

Espinoza, ayer, argumentó motivos personales para volver a las canchas, por cuanto, el refuerzo bombástico que tenía la dirigencia colchagüina, se cayó.

Ficha del Partido

Tinguiririca San Fernando (58): Matías Moraga 7, Jorge Vásquez 3, José Bravo 4, Juan Abeiro 23, Francisco Pavez 8, Benjamín Acuña 0, Patrick Montecinos 0, Felipe Acuña 10, Ronald Contreras 0, Felipe González 3. DT: Cipriano Núñez.

Deportes Castro (63): Cristian Correa 6, Terrence Thomas 11, Gonzalo Velásquez 19, Jorge Coronado 6, Tyrone Lee 11, Josef Krause 1, Carlos Sepúlveda 4, Daniel Arcos 5. DT: Marcelo de la Fuente.

Parciales: 19-11, 13-15, 15-21, 11-16.

Árbitros: Sebastián Negrón, Mauricio Silva.

Comisionado: Julio Contreras.

Gimnasio: Maristas, San Fernando.

Público: 600 espectadores, aproximadamente.