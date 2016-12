Este sábado: “300 Cuecas para El Libertador” es el evento que se toma la Plaza de Los Héroes

La actividad comenzará a las 11 de la mañana, extendiéndose por cerca de 12 horas. El evento fue organizado por el grupo Los Mensajeros del Folclore.

Marcela Catalán

El baile nacional se apoderará del centro de Rancagua este sábado 8 de octubre, en el marco de un evento único en el quehacer de la ciudad. Se trata de “300 Cuecas para El Libertador”, actividad que es organizada por el conjunto Los Mensajeros del Folclore para estimular la práctica de esta danza entre los habitantes de la comuna. La cita se llevará a cabo desde las 11 de la mañana.

René Contreras es el principal gestor de esta idea, quien adelanta que la propuesta se extenderá por cerca de 12 horas. Y es que cada grupo podrá interpretar entre 8 y 10 cuecas. “Serán tocadas ininterrumpidamente en un escenario dúplex, donde subirán dos conjuntos al mismo tiempo. Mientras uno actúa, el otro se prepara”, explica. La iniciativa fue financiada por un 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) en Cultura, Deporte y Seguridad Pública, pretendiendo proyectarse en nuevas ediciones.

Los Cosecheros de Buin, el Conjunto Folckólico Pelun (Viña del Mar), Generaciones Colchagüinas (San Fernando), Cantar de mi Tierra (Antofagasta), Copihual (Los Ángeles), Jenny Medel (Linares), entre otros, forman parte de las 36 agrupaciones que se presentarán en la jornada.

“Todo esto nació porque existían cuecazos en muchos lugares, como San Bernardo, La Florida, Batuco, El Tabo o San Antonio, pero me dijeron que Rancagua era uno de los pocos sitios donde no habían hecho esto”, confiesa Contreras, quien enfatiza que el objetivo es unir a todos los amantes de este género, independiente de los subtítulos. Así, habrá conjuntos en sus diferentes variantes, ya sea de cueca brava u otras. “También habrá intercambios de parejas, para demostrar que esta danza es una sola, aunque se debe poner el corazón” en la pista. La asistencia es liberada. Por tanto, no hay excusas para faltar.