Senado aprobó la elección directa del nuevo Gobernador Regional pero con condiciones

– Tras un acuerdo de última hora, el gobierno comprometió tener publicada la ley que entrega atribuciones a esta figura administrativa, antes de noviembre de 2017.



IRENE PADILLA A.



El debate comenzó a las 4 de la tarde de este miércoles y terminó a altas horas de la madrugada del jueves. Así de intensa y maratónica fue la discusión y votación en sala del proyecto de ley de fortalecimiento de las regiones en lo que se refiere a la elección popular y democrática de Intendente, quien será conocido desde ahora como Gobernador Regional.

La jornada fue intensa en todos los rincones de la Cámara Alta. Mientras los senadores en sala se tomaban 10 minutos cada uno para argumentar su voto, en los pasillos del Congreso el ministro Nicolás Eyzaguirre realizaba una serie de movimientos tácticos para conseguir los votos que permitirían aprobar el proyecto y lograr que el próximo año, por primera vez el país elija democráticamente a quien lidere la región. Y la misión no era menor, el proyecto fue fuertemente criticado, especialmente por el oficialismo que lo acusó de no presentar claridad respecto de las verdaderas atribuciones que tendrá esta nueva figura administrativa del Gobernador Regional; sin embargo las negociaciones del Gobierno tuvieron sus efectos y con un total de 26 votos a favor -tres más de los que esperaba- pudo sacar el proyecto adelante.

Otro de los aspectos que generó el interés y debate de los legisladores fue la votación del artículo transitorio vigésimo octavo que proponía que la reforma constitucional “que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional producirá todos sus efectos a partir de la asunción de los gobernadores regionales electos”, inciso que fue rechazado. Ante esto, se acordó someter a escrutinio lo aprobado en general por el Senado que quedó con el siguiente tenor “las modificaciones introducidas en los artículos 11, 112 y 116 entrarán en vigencia una vez publicada la ley orgánica constitucional que fije las atribuciones entregadas a los nuevos gobernadores regionales”, de esta manera los legisladores buscan garantizar que las atribuciones que se entreguen al nuevo Gobernador Regional estén publicadas cuando se produzca la elección, en noviembre próximo , ya que según los análisis de los parlamentarios , cabía la posibilidad de que en plena campaña electoral el Senado estuviera discutiendo las facultades del Gobernador Regional, por lo tanto, de esta forma, la elección del nuevo Gobernador dependerá de la agilidad con el Gobierno tramite la reforma constitucional que define cuanto poder político y administrativo tendrá su cargo.

LAS REACCIONES TRAS LA SESIÓN

Tras la aprobación de la disposición, -que ahora pasará por la Comisión de Constitución del Senado para luego volver a la Cámara de Diputados- ; las reacciones de los parlamentarios no se dejaron esperar.

El senador independiente, Carlos Bianchi, afirmó que no tiene confianza en que las atribuciones del nuevo Gobernador Regional estén listas antes de la elección. “Este acuerdo, es un acuerdo de última hora que hace que el Gobierno, con esto, evite un probable bochorno de no contar con los votos, pero quiero decirle al país que tengo legítimas dudas en que esté la verdadera voluntad para la elección del intendente al año 2017”. Por su parte el DC Andrés Zaldivar no tardó en responderle “le puedo asegurar (a Bianchi) que hay un compromiso para que realmente aprobemos dentro de un plazo razonable, de urgencias, incluso suma el proyecto de transferencia de competencias y también trabajar y abocarnos en la ley orgánica constitucional para la elección de intendentes”.

Por su parte, el senador Felipe Harboe, quien junto al senador Carlos Montes, fueron los únicos parlamentarios de la Nueva Mayoría que votaron en contra, manteniendo su posición de rechazo al proyecto a pesar de las negociaciones del Gobierno, expresó que “nosotros creíamos que no era conveniente avanzar en esto mientras no se tuviera claro cuáles serían las facultades, porque lo que puede ocurrir, de hecho lo que va a ocurrir si esto prospera en la Cámara de Diputados, es que por la obsesión de algunos se busque elegir gobernadores regionales o intendentes en noviembre del 2017, y resulta que en paralelo a la campaña de esos eventuales candidatos recién se va a estar discutiendo cuáles van a ser sus facultades”.

El parlamentario por la Octava Región subrayó que “a mi no me parece que esta es una política pública de calidad, bien lograda, porque no se ha discutido el fondo, más bien lo que se está buscando es crear una actividad política más para resolver ciertos conflictos donde hay ciertos candidatos a senadores que pudieran amenazar a otras personas y eso me parece que es delicado porque estamos hablando de un elemento básico de la gobernabilidad como es la administración de esta figura”.



SENADORES DE O’HIGGINS MOSTRARON POSICIONES DISTINTAS

Durante la discusión en sala, el senador Juan Pablo Letelier argumentó su decisión de votar positivamente la elección directa del Gobernador Regional “ voy a votar a favor, y entre elegir o no a quien preside el Gobierno Regional yo prefiero elegir, pero también quiero decir que hay deficiencias en el proyecto y quiero dejar constancia que no está establecido en el proyecto los problemas de transferencia de competencias que se pueden generar, y espero que en los próximos pasos se aborden estos dos temas”.

El senador socialista agregó que no es partidario del federalismo, y que cada cargo de la administración pública debe tener las atribuciones que correspondan: “(No ser federalista) tira al piso los discursos demagógicos de dualidad de poder, no es eso, son atribuciones; los alcaldes tienen atribuciones, el gobierno central tiene otras y los consejos regional otras, y hay que precisar cuáles van a hacer. Aquí no se trata de elegir una máxima autoridad, son diferentes autoridades con diferentes atribuciones y por eso hay que precisarlas”

Por su parte el senador Alejandro García- Huidobro se abstuvo de votar. Durante su intervención el parlamentario gremialista aseguró que “inclusive hay senadores que estamos frente a la elección de la máxima autoridad regional, yo me pregunto ¿quién va a tener más poder? ¿el gobernador regional o el delegado presidencial? Porque lo que estamos haciendo hoy es solo elegir en forma directa al presidente del gobierno regional en vez de haber sido elegido por sus pares”.

García -Huidobro además quiso subrayar el peligro que significa ante la comunidad de las regiones tener una figura electa sin nada de poder: “Supongamos que se elige el Gobernador regional y no tenga atribuciones, lo único que hoy ofrece el gobernador a la gente que vive en las regiones es ser presidente del CORE, y yo me pregunto cuál sera la respuesta ante esto de la comunidad en las regiones”.