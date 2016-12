Sosa evita hablar de crisis y apunta sus dardos a una mejoría del equipo

– En O’Higgins tienen claro que no lo han hecho bien en los últimos partidos. Es por ello que, el volante Leandro Sosa, aseguró que tienen las armas para volver a ganar.



Ricardo Obando

Los días de trabajo, tras la caída contra Cobresal, han servido en O’Higgins para poder buscar reencontrarse con el fútbol extraviado, y, de paso, recuperar el tono de cara a los duelos venideros, especialmente el próximo frente a Universidad de Chile.

Así lo dejó en claro, en el Monasterio Celeste, el volante Leandro Sosa. Quien ha tenido hasta el momento el mejor rendimiento, de los dos que habitualmente actúan en esa plaza, en la zona de la creación, dijo que hay como equipo deben mejorar muchas cosas para poder volver a ser lo que fueron.

En ese sentido, Sosa destacó que respecto a cosas que no han hecho bien, especialmente en los últimos cuatro partidos, “nosotros tratamos de trasladar en la cancha todo lo que hacemos en la semana, creo que en las líneas no estamos en el punto máximo de cada uno, y las lesiones nos han jugado en contra”. A su vez, aseguro que “nosotros salimos a la cancha con las mismas ganas y con la misma idea, pero hasta el momento no se nos están dando los resultados”.

Uno de los puntos a mejorar, asegura, es lo que dice relación con las fallas que les están costando goles. “Con muy poco, los rivales nos están superando, nos están ganando, y cada error que tenemos puntual o no, nos están convirtiendo, y capaz que por ahí pase esto de los malos resultados”, apuntó.

Ahora bien, con cuatro partidos perdidos de forma consecutiva, ¿Se puede hablar de crisis? Para el volante, no. “Va a depender del pensamiento de cada uno, yo no lo tomo como una crisis, sí como un bajón que estamos pasando. Creo que todos los cuadros lo han tenido, y a nosotros nos toca en esta oportunidad”, puntualizó.

Leandro Sosa, comentó también que, a pesar del mal momento en el Apertura, tiene como mejorar. “Desde que he estado yo, este equipo se ha hecho fuerte ante adversidades, ante golpes duro el equipo se ha levantado. Nosotros somos los primeros y a los que más les duele este momento”, sentenció.