Avances en la regionalización

Hace dos años, el 7 de octubre de 2014, la presidenta Bachelet junto con recibir las recomendaciones de la Comisión para la Descentralización, anunció él envió de un proyecto de ley que permitirá la elección democrática de los intendentes. El anuncio presidencial fue y sigue siendo ampliamente aplaudido, sin embargo es la forma del proyecto, aprobado por el senado en su primer trámite constitucional, causa resquemores, ya que la figura introducida del “delegado presidencial” haría que un eventual intendente electo, ahora llamado gobernador regional, tenga bastantes menos atribuciones de las que actualmente tiene el jefe de gobierno regional.

Sí las elecciones tuviesen alguna lógica junto con los concejales y alcaldes deberíamos elegir a intendente y Consejeros regionales por ser todas autoridades locales y dejar para otra elección las autoridades de carácter nacional, es decir parlamentarios y presidente. Pero como la elección democrática de CORES tuvo un plazo de discusión excesivamente alto y sólo fue aprobada al margen de los tiempos para ser electos en 2009, y sin que se hubiese realizado la discusión sobre sus atribuciones, y no se ha normado alguna fórmula como para ajustar el calendario – como por ejemplo que los próximos Cores por única vez tengan un periodo de 3 años en vez de 4- la elección de estas autoridades locales ha quedado junto a las presidenciales. Aún es tiempo de una rica discusión, queda poco tiempo para lograrla en torno a la transferencia de competencias , esperamos que no por cumplir con una promesa a última hora el próximo año se apruebe un proyecto que hasta el momento no deja contento a nadie. Tanto hemos esperado para poder elegir a la máxima autoridad regional, que bien podemos esperar un periodo más, siempre y cuando esta autoridad electa tenga reales atribuciones para que la región pueda autodeterminar la mayor parte de sus recursos. Y es que una verdadera descentralización necesariamente pasa por la posibilidad de que las regiones puedan decidir gran parte de sus destinos.

Con todo el anuncio realizado en octubre de 2014 por la presidenta sigue siendo una muy buena noticia, de la cual nos alegramos, pero donde todavía no hay que cantar victoria ya que quedan muchas materias que resolver. Punto aparte merece la incertidumbre que aún existe en varias regiones con respecto a los senadores. Es que la reforma al sistema binominal implica que en nuestra zona se elijan 3 senadores en vez de 2, pero al ser los senadores electos por 8 años a las regiones pares en 2017 no les corresponde elegir representantes para la cámara alta por lo que no se sabe qué pasará con ese cupo extra. ¿Tendremos que esperar hasta el 2021 para tener 3 senadores o se elegirá en 2017 un único senador que estará 4 años en el cargo?

Luis Fernando González V.

Sub Director