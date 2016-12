Liga Nacional, cuarta fecha: La U de Concepción nuevamente fue un verdugo para Tinguiririca

Los penquistas vencieron 81-69 a TSF en el sur, y le propinaron su segunda derrota en cuatro juegos.

Solo un festejo en la Casa del Deporte registra Tinguiririca San Fernando frente a la Universidad de Concepción. Fue en 2012, por el juego 1 de una de las semifinales de Dimayor. Después de eso, tanto por Libcentro como por Liga Nacional, solo derrotas.

Justamente, el sábado por la noche, en el mítico gimnasio del Campanil, el quinteto de Cipriano Núñez no pudo ante el buen rendimiento de los dirigidos por Carlos Musso. 81-69 fue el marcador final en favor de los penquistas, el cual se cimentó especialmente en los tres primeros cuartos de la serie, donde los amarillos rindieron acorde a lo que esperaban sus hinchas.

En el primer cuarto, un triple del venezolano José Bravo y un lanzamiento libre del argentino Juan Abeiro, colocaron en ventaja a los Energéticos, pero después de eso, la U mejoró en sus porcentajes, especialmente gracias al trabajo de sus extranjeros Paul Harrison y Akeem Scott (entre ambos sumaron 43 puntos). El campanil pasó a dominar el juego desde el 02:17 (18-16), cerrando el primer parcial 25-21.

En el segundo cuarto, Tinguiririca nuevamente inició con un 4-0 que le permitió igualar en 25 (08:59), pero ahí se estancó por unos minutos. La U penquista acertó una mini racha de 5-0 y luego de 7-0 para acrecentar la distancia con la que se fueron al descanso 43-34.

Al reanudarse el partido, otra vez TSF entró bien. Un 6-0 con conversiones de Matías Moraga y Juan Abeiro, ajustaban el encuentro a una posesión 43-40 (07:37), pero los dueños de casa también respondieron con lo suyo, cerrando el cuarto con un 16-13 que estiró las cifras a 12 puntos (59-47) a falta de diez minutos para culminar el partido.

En el último cuarto, los dirigidos por Cipriano Núñez apretaron clavijas para poder descontar y acercarse, Inclusive, a 04:30 del final, llegaron a estar 67-62, pero las faltas personales les terminaron pasando la cuenta. La U de Conce supo cerrar el partido para sus huestes, y con un parcial de 22-22 (el mejor cuarto del partido), completaron el 81-69 final.

De esta manera, Tinguiririca completó dos victorias y dos derrotas en la temporada 2016-2017 de la Liga Nacional, y, al cierre de esta edición, visitaba a Español en Talca, en el marco de la quinta jornada del torneo profesional.

OTROS RESULTADOS

En la jornada de sábado, también se disputaron otros partidos por la Liga Nacional. En el gimnasio Monumental María Gallardo de Osorno, los toros cayeron ajustadamente ante el actual campeón, Deportivo Valdivia, por 78-79.

En tanto, en Valdivia, el quinteto de Deportivo Las Ánimas también ganó de forma dramática, en con un doble de último segundo por 75-73 a CEB Puerto Montt.

Por su parte, en la Isla Grande de Chiloé, ABA Ancud se recuperó y sumó una importante victoria 72-52 sobre Universidad Católica, quinteto que completó cuatro derrotas consecutivas.

Finalmente, también en la isla, pero en Castro, los dueños de casa cayeron 81-92 frente a Colegio Los Leones de Quilpué, cuadro que dirige Claudio Jorquera y que sumó su cuarta victoria consecutiva.

Cabe consignar que, al cierre de esta edición se jugaban los siguientes encuentros: Osorno vs Puerto Montt; Ancud vs Los Leones, Castro vs Universidad Católica y Las Ánimas vs Deportivo Valdivia.

Ficha del Partido

Universidad de Concepción (81): Sebastián Saez 4, Matías Villagrán 10, Carlos Lauler 7, Akeem Scott 21, Paul Harrison 22, Diego Silva 0, Patricio Briones 12, Mauricio Cisternas 3, Ricardo Cárdenas 2, Marko Castro 0. DT: Carlos Musso.

Tinguiririca San Fernando (69): Matías Moraga 15, Jorge Vásquez 6, José Bravo 14, Juan Abeiro 21, Francisco Pavez 3, Benjamín Acuña 0, Patrick Montecinos 0, Felipe Acuña 10, Ronald Contreras 0. DT: Cipriano Núñez.

Parciales: 25-21, 18-13, 16-13, 22-22.

Árbitros: José Carrasco, Mauricio Silva.

Gimnasio: Casa del Deporte, Concepción.