La importancia de obtener los puntos en el Nacional

– En O’Higgins saben bien que, de derrotar a la U, quedarán muy cerca de la cima. Pero, deberán doblegar esfuerzos ante un equipo igual de necesitado.



Ricardo Obando

Los puntos en disputa el próximo domingo a las 18.00 horas en el estadio Nacional, son claves. Primero, porque de ganar, O’Higgins seguirá metido en la lucha por la cima de esta irregular competencia, pero si eso no ocurre, podría bajar hasta la décima posición. Es decir, frente a la U, es un duelo más que importante.

Así lo tienen claro en el seno del plantel. Ayer, en el Monasterio Celeste, donde ya se vio trabajando con balón a Pablo Calandria y Cristian Insaurralde (ambos no estarán el domingo), el volante Juan Fuentes destacó que “para nosotros es muy importante ganar el fin de semana, el campeonato es muy corto, están todos los equipos ahí, si ganas dos partidos puedes quedar primero, si pierdes dos puedes quedar penúltimo o último. Es muy importante para nosotros ganar para ilusionarnos para ser campeón o clasificar nuevamente a un torneo internacional”.

Es más, el canterano recordó que, en la última visita a Ñuñoa, “lo pasamos mal en ese partido”. Ahora bien, esa lección fue aprendida, dijo, porque “ahora esperamos estar concentrados, se ve un equipo maduro y debemos sacar esto adelante”.

Hoy por hoy, la irregularidad del certamen, que también contagió a este O’Higgins, muestra a un equipo que acumula dos derrotas consecutivas, y con poco juego colectivo. Sobre el tema, Fuentes dijo que “en la semana se trabaja muy bien, quizás no lo hemos plasmado en los partidos. Siempre queremos salir a ganar, quizás no hemos tenido un buen juego colectivo, pero siempre va a estar la entrega del equipo”.

Además, al ser consultado respecto a cómo superar este momento, el volante de contención sostuvo que se hace “con trabajo, entrenando, y dejando todo el fin de semana para poder quedarse con los tres puntos”.

Por su parte, el otro jugador que habló ayer tras la práctica, Yerson Opazo, sentenció que el partido del domingo “más que de perdedores, será un duelo de necesitados. Nosotros necesitamos los puntos para meternos nuevamente y ellos también los querrán para seguir escalando”.

Finalmente, uno de los históricos de la institución, aseguró que la U “va a ser un duro rival y dos fuerzas que no darán ventajas”.