Candidato a alcalde interpone querella por fraude al fisco

IRENE PADILLA A.

Durante la mañana de este viernes el abogado Mauricio Ramírez junto al concejal de San Fernando , Pablo Silva, interpusieron una querella por apropiación indebida, malversación de caudales públicos y fraude al fisco contra quienes resulten responsables del mal uso de cientos de millones entregados por el fisco a la Corporación Municipal de San Fernando.

Según el abogado patrocinante “estos hechos revelados por la Contraloría tienen carácter de delito y se refieren a la administración de cinco fondos; dos de Educación y tres Salud, los que suman alrededor de 1.600 millones de pesos. Las irregularidades que hemos detectado es que estos dineros fueron rendidos de forma incompleta o no se rindieron, por eso hemos decidido poner estos antecedentes a disposición de la justicia, con una querella para que se investiguen estos hechos”.

Por su parte el concejal de esa comuna afirmó que tras lo sucedido era un deber por ley de cada uno de los concejales en ejercicio tomar medidas al respecto, y que en ese marco él se hizo partícipe de la querella “las tareas principales de un concejal son fiscalizar y no lo he dejado de hacer, a pesar de la campaña la ley no nos quita esa atribución. Creo que estos antecedentes entregados por Contraloría deben quedar en manos de las instituciones que hacen justicia y determinen quienes son los responsables”.

Fnalmente, la querella solicita a los tribunales sanfernandinos medidas de protección policial para dos dirigentes de la salud municipal de esa comuna, ya que estas personas -que denunciaron el actuar de la Corporación Municipal ante Contraloria- temerían “ser objeto de serias represalias” por parte de la personeros municipales.