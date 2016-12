En Servel esperan alta participación de vocales en constitución e instalación de mesas

Ximena Mella Urra

Tras dos publicaciones con una lista de vocales de mesa y miembros del colegio escrutador definida el 1 y el 8 de octubre pasado, está prácticamente todo listo para las Elecciones Municipales del próximo domingo 23 de octubre.

A juicio del Director Regional del Servel, Rodrigo Díaz, han sido pocas las excusas presentadas este año por los vocales de mesa designados en la primera oportunidad, ya que en la segunda lista los vocales reemplazantes no puede excusarse. “Esto nos demuestra que tal como ocurre en otras oportunidades habrá una importante participación tanto el día de la constitución (sábado 22 de octubre) previa de las mesas, así como también el día mismo de la elección, el domingo 23 de octubre”. Puntualizó también que a través del tiempo nuestra región ha tenido una buena participación tanto en la constitución de mesas como en la instalación temprana de ellas. “Por lo que creemos que en esta oportunidad será igual”, y recalcó que hay diferentes formas de informarse de este deber, ya sea por la publicación en un diario local, ingresando al sitio web (www.servel.cl), pidiendo el listado en la junta electoral correspondiente o mediante una carta certificada al domicilio electoral que la Junta Electoral envía.

Ante la proximidad de las elecciones, el Director del organismo dio a conocer fechas. La constitución de mesas es el día sábado 22 de octubre a las 15 horas en cada uno de los locales de votación establecidos. “Aquí se reúnen los vocales con el delegado de la junta electoral con el fin de poder elegir entre los vocales asistentes los cargos que cada uno desempeñará el día de la elección, como presidente, secretario, comisario y el resto vocales, al día siguiente desde las 8 de la mañana. Si hay menos de tres vocales la mesa no se constituye y se informa al delegado, quien a su vez informa a la junta electoral que es el organismo encargado de denunciarlo ante el juez de policía local”.

Ante lo anterior, Díaz destacó que si el vocal no asiste a cualquiera de los dos días o a ambos (constitución e instalación de mesa) deberá pagar una multa que puede variar entre los 2 y las 8 UTM, pudiendo pagar hasta más de 367 mil pesos. Por eso reiteró el llamado para que los vocales asistan a la constitución e instalación de las mesas.

Cabe destacar que si hay vocales nuevos, es decir que ejercerán por primera vez este cargo, deberán participar obligatoriamente de una capacitación que se realizará el mismo día y lugar de la constitución de mesa y que estará a cargo del Delegado de la Junta Electoral. A ellos, y por disposición definida desde la elección pasada, se les cancelará un bono de 0,22 UF (algo más de 5 mil 700 pesos), adicional al bono que recibirán por ser vocal, que según ley corresponde a 2/3 de UF (más de 17 mil pesos), según indicó el Director Regional del Servel.

Consultado sobre la polémica suscitada respecto a los cambios de domicilios electorales, el Director Regional del organismo señaló que el 14 de agosto se inició el plazo de 10 días para reclamar del padrón electoral auditado ante el Tribunal Electoral Regional. “Tras la publicación del padrón, las personas podían chequear su estado electoral y si no estaban conformes poder apelar ante el Tribunal ya indicado quien dictamina el fallo final. Todo ello en plazos administrativos legales”, puntualizó.

SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL

El presente año entró en vigencia la Ley N°20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, la cual, modificó la Ley N°18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, introduciendo cambios en materia de propaganda electoral.

Este proporciona a los candidatos toda la información detallada de los procedimientos, las definiciones y periodos de aplicación de cada uno de los tipos de propaganda, así como da a conocer a la ciudadanía los mecanismos permitidos de despliegue de propaganda, las infracciones establecidas y la autoridad competente para conocerlas. Un Manual de Consulta de Campaña y Propaganda Electoral está disponible en el sitio web del Servel para dar esta información.

El no cumplimiento de ello puede causar la derivación de una sanción o multa que puede llegar a las 200 UTM.

Durante 60 días, del 24 de agosto al 20 de octubre, la propaganda electoral está permitida a través de activistas, brigadistas, medios de comunicación escrita, radioemisoras y medios digitales. En tanto, desde el 23 de septiembre y el 20 de octubre, está permitida la propaganda electoral en espacios públicos y privados en lugares y formas establecidos por el Servel. “Hay puntos establecidos en la ciudad para instalar propaganda en lugares o espacios públicos y dentro de espacios privados, como por ejemplo un domicilio, en la que el candidato debe contar con la autorización escrita del dueño del recinto que se hace a través de un formulario que está en nuestra página web y debe ser llenada y presentada en Servel por el candidato. Una de las limitaciones es que la propaganda no debe medir más de 6 metros cuadrados”, explicó Rodrigo Díaz.

ESTADÍSTICAS REGIONALES-ELECCIONES MUNICIPALES 2016

10. 760 VOCALES DE MESA

115 LOCALES DE VOTACIÓN

2.152 MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIO

30 COLEGIOS ESCRUTADORES

93 CANDIDATOS A ALCALDES

1.028 CANDIDATOS A CONCEJALES