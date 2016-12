Machalí: una elección municipal marcada por la actualidad

Es sin duda una de las comunas con mayor crecimiento de la región, sin embargo, la noticia política más estrepitosa de los últimos años tuvo su origen aquí: el caso Caval. Para este 23 de octubre sólo dos hombres disputarán el sillón alcaldicio; Jose Miguel Urrutia quien va por la reelección y Juan Carlos Abud, concejal de reconocida familia política.

Machalí mezcla en su territorio raíces campesinas, con exclusivas zonas residenciales lo que traerá consigo un electorado multifacético e informado que definirá el futuro de una de las comunas con mayor atención de la opinión pública nacional.



CANDIDATOS A ALCALDE

Juan Carlos Abud

Sociólogo

Concejal 2012-2016

Candidato Pacto Nueva Mayoría

Hijo de un ex alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud es uno de los candidatos más jóvenes de la región. Con tan solo 33 años, este militante del Partido Radical quiere continuar la tradición política de su familia encabezando el municipio machalino. Abud compitió en las primarias de la Nueva Mayoría en junio pasado, donde logro un triunfo aplastante contra su adversario, llegando a marcar un de las mayorías regionales.

Este cuadro hace pensar que buena parte de esa votación se repetirá, sumado a los independientes que asistan a votar ese domingo 23 de octubre. Abud cuenta que durante los últimos cuatro años ha centrado su trabajo en terreno y que esa es una de las razones por la cual ha sumado tanta adhesión.

Así también, el joven candidato explica que el caso Caval es una mancha que debe salir del imaginario de quienes ahí habitan: “ “Machalí nunca se había visto involucrada en algo tan grave como el caso Caval, donde hay una investigación hacia el alcalde, donde hubieron funcionarios contratados para ello y que sabían lo que pasaba y es primera vez en la historia en que la comuna se hace conocida por una noticia negativa, por tanto es un llamado a tener un municipio transparente, directores de servicio con plena confianza y que el alcalde supervise todos los procesos del municipio porque no puede ser que funcionarios de confianza del alcalde hayan hecho cosas para favorecer a los involucrados”.

A su vez, Abud subraya que uno de sus principales objetivos será mejorar la conectividad de la comuna. “Hoy, los vecinos de Machalí se demoran más de una hora y cuarto para llegar a Rancagua cuando hay trabajos en la vía, se arma un taco enorme, por eso estamos proponiendo un proyecto de descongestión en alianza con la municipalidad de Rancagua para una red de ciclovías y bicicletas municipales y próximamente, si abrimos República de Chile con Avenida el Sol, sería una importante descongestión. El 2008 la administración de don Juan Abud dejó lista la doble vía y después no se hizo nada con el alcalde Urrutia, de dejó estar, y hoy hay más construcciones y no hay solución, por tanto, ya estamos conversando con la comuna de Rancagua para abrir esas dos avenidas, lo antes posible”, sentencia.

José Miguel Urrutia

Tecnico en Administración de empresas

Alcalde 2008-2016

José Miguel Urrutia era y es uno de los alcaldes insignes de la UDI en Cachapoal. Su alta votación en las elecciones de 2012, donde logró más de un 60% de los sufragios lo perfilaban, al igual que Eduardo Soto en Rancagua, como los bastiones del gremialismo en el epicentro político y económico de la sexta región.

Su alta votación hasta ese año se justificaba en torno a una buena gestión que había hecho crecer de manera exponencial esa comuna, con zonas residenciales para la clase media y ABC 1, una especie de Las Condes al lado de la capital regional. Para aumentar el interés de la inversión privada en la comuna, Urrutia apoyó variados proyectos de mejoramiento del comercio y la infraestructura vial que hoy la hacen un lugar más que atractivo para quienes buscan una comuna con todas las comodidades a pocos kilómetros de Rancagua.

El alcalde no se ha dormido en los laureles y ha salido a buscar los votos a la calle haciendo puerta a puerta. En el programa que hoy está dando a conocer resalta : la habilitación de una farmacia móvil itinerante, la creación de un Centro de Rehabilitación para personas con adicción, gestionar más viviendas sociales en Machali y Coya y en cuanto a conectividad vial busca la habilitación de la tercera pista del tramo completo de Avenida San Juan, las aperturas de las avenidas República de Chile y de Hernán Ciudad con Villa Triana de Rancagua, además de la conectividad vial Arturo Prat, Avenida San Juan y Carretera del Cobre



CANDIDATOS A CONCEJAL

PACTO NUEVA MAYORIA

FLABIO VILLAGRA ROJAS

Nueva Mayoría para Chile – Partido Socialista

• JOSE MIGUEL ARANGUIZ CASTRO

Nueva Mayoría para Chile – Independiente-PS

• JUANA VALDEBENITO QUINTEROS

Nueva Mayoría para Chile – Independiente-PS

• DORIS SIXTINA VALDIVIA MONSALVE

Nueva Mayoría para Chile – Democracia Cristiana

• PATRICIO RODRIGO PINO PACHECO

Nueva Mayoría para Chile – Independiente-DC

• GONZALO IGNACIO LOPEZ LOPEZ

Nueva Mayoría para Chile – Independiente-DC

• ANTONIO GONZALEZ SOTO

Con la Fuerza del Futuro – Partido Radical Socialdemócrata

• JULIAN HUMBERTO CAMPOS CASTRO

Con la Fuerza del Futuro – Independiente-PRSD

• RICARDO PARRAGUEZ BRAVO

Con la Fuerza del Futuro – Independiente-PRSD

• GABRIEL ESPINOZA FERNANDEZ

Con la Fuerza del Futuro – Independiente-PRSD

• CAROLINA FARIAS CABEZAS

Con la Fuerza del Futuro – Independiente dentro de pacto

• KATHERINE RUIZ MORENO

Con la Fuerza del Futuro – Partido Radical Socialdemócrata

• MARCO ANTONIO MORENO GOMEZ

Nueva Mayoría por Chile – Partido Comunista

• RAISA TAMARA MARTINEZ MUÑOZ

Nueva Mayoría por Chile – Partido Comunista

• PATRICIO ALFREDO HERNANDEZ AVALOS

Nueva Mayoría por Chile – Partido Comunista

• JUAN ALFARO ARANDA

Nueva Mayoría por Chile – Partido por la Democracia

• ROSA GARCIA ALLENDES

Nueva Mayoría por Chile – Partido por la Democracia

• WALDO QUINTEROS GOMEZ

Nueva Mayoría por Chile – Partido por la Democracia



PACTO CHILE VAMOS

• GILDA QUINTANA SILVA

Chile Vamos RN-Independientes – Renovación Nacional

• SERGIO CUETO GUTIERREZ

Chile Vamos RN-Independientes – Renovación Nacional

• ELIZABETH MELLA MANNI

Chile Vamos RN-Independientes – Renovación Nacional

• JOSE MADRID VALENZUELA

Chile Vamos RN-Independientes – Independiente-RN

• FRANCISCO MORAGA TOBAR

Chile Vamos RN-Independientes – Independiente-RN

• CHRISTIAN GONZALO VILLEGAS GARATE

Chile Vamos PRI-Evopoli-Independientes – Partido Evolución Política

• JULIO MONCADA GOMEZ

Chile Vamos PRI-Evopoli-Independientes – Partido Evolución Política

• CLAUDIO ANDRES SOTOMAYOR MADRID

Chile Vamos PRI-Evopoli-Independientes – Partido Evolución Política

• EDUARDO RENE CONTRERAS ZAMORANO

Chile Vamos PRI-Evopoli-Independientes – Independiente-EVO

• HECTOR LABBE VALENZUELA

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• FRANCISCO SALINAS YARRA

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• LIZ ZUÑIGA PIZARRO

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• JORGE VASQUEZ MIRANDA

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• ANGELICA URREJOLA CARTES

Chile Vamos UDI-Independientes – Independiente-UDI

• TRINIDAD ORELLANA PALMA

Chile Vamos UDI-Independientes – Independiente-UDI

INDEPENDIENTES NUEVOS PARTIDOS

• LUIS ANDRES ROMERO ASTORGA

Yo Marco por el Cambio – Partido Progresista

• MARIA CECILIA GUTIERREZ PONCE

Yo Marco por el Cambio – Partido Progresista

• EDUARDO DONOSO TRIGO

Independiente – Independiente