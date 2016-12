Rengo se queda sin DT y se complica de cara al final de la Tercera División

Gerardo Silva renunció luego que, la directiva, acordara que el plantel no entrene más debido a dura crisis económica.



Ricardo Obando

11 puntos separan a Deportes Rengo de posiciones de ascenso al profesionalismo. A diez fechas del final del campeonato, y con nueve partidos por delante por tener una fecha libre, el conjunto Oro y Cielo está pasando por una verdadera crisis, que lo tiene al borde del colapso.

Esta semana, a través de las redes sociales, su último entrenador, Gerardo Silva, informó de su renuncia indeclinable al cargo luego que, la dirigencia de la institución, determinase el cese de los entrenamientos del plantel, a raíz de no contar con recursos para cancelar sus sueldos. Eso sí, existiría el acuerdo de presentarse a jugar los partidos que le restan, para evitar la posible desafiliación de ANFA si es que no llegasen a algún duelo.

Justamente, Silva, de largo recorrido por el fútbol nacional, aseguró que “la institución a través de su directorio determinó, producto de las grandes dificultades económicas, no seguir entrenando, no obstante, sí seguir presentándose a los compromisos validos por el torneo oficial 2016 con la finalidad de mantener la categoría”.

Es más, el estratega que devolvió a O’Higgins a la serie de honor, expuso que “si no existen entrenamientos, ni eventuales entrenados, no es necesario un entrenador, situación que me obliga dar un paso al costado por dignidad y amor a mi profesión”.

Junto con ello, Gerardo Silva sentenció que “mientras duró mi participación al frente del plantel, se trabajó con extremo profesionalismo, jugadores comprometidos a quienes públicamente les reconozco su esfuerzo, agradezco su voluntad y felicito su grandeza”.

Cabe consignar que, Deportes Rengo, se debe presentar a jugar el domingo a las 18.00 horas en el estadio Guillermo Saavedra de Rancagua, visitando a Tomás Greig.