Tradición e innovación en figura: Materia primas agrícolas convertidas en arte y decoración

– Melania Cornejo, mujer oriunda de Pichidegua, se dedica hace casi 20 años a realizar artesanías con la hoja seca del choclo.

La comuna de Pichidegua, perteneciente a la provincia de Cachapoal, es una zona rural de la región que se caracteriza por ser un área principalmente agrícola. Sin embargo hay un oficio que busca instaurarse como actividad típica de la zona, se trata de la artesanía en hojas de choclo, que tiene a Melania Cornejo como su mayor representante e impulsora.

Melania tiene 52 años, hace 19 años aprendió el oficio de trenzar las hojas secas del choclo de doña Dorila Román, quien por esos años era la única que sabía hacer este trabajo, y a quién recuerda con mucho cariño y respeto.

Si bien en Pichidegua hay más personas que se dedican a la artesanía en hoja de choclo, gracias a que Melania les ha ensañado a través de talleres, es ella la que tiene mayor visibilidad ya que gracias al apoyo de Indap ha participado en muchas ferias en la región y otras en Santiago.

Melania vive con su Marido y sus tres hijos, quienes siempre la han apoyado en su trabajo “todos me ayudan cuando tengo ferias, por ejemplo, porque ahí tengo que tener mucho trabajo para llevar. Ahora estoy postulando para una feria en la Universidad Católica que es de dos semanas, en diciembre, así que tengo que tener muchos productos, mis hijos me ayudan cortando hojitas y el otro cortándole las puntas a las trenzas, mi hija aprendió la trenza así que me ayuda con eso, que es lo que más se demora”.

Al ver su trabajo en distintas ferias y exposiciones la gente lo recibe muy bien, “la recepción de la gente ante este producto es muy buena, por eso yo sigo adelante con la artesanía porque tiene mucha aceptación, siempre me felicitan ya que es un trabajo delicado y muy novedoso, a mi me pone feliz poder representar la comuna a través de mis artesanías”

La materia prima

Melania ha vivido siempre en Pichidegua, allí empezó a conocer la artesanía y también instaló un emprendimiento de flores de corte, donde trabaja las astromelias, proyecto que compatibiliza con el de los productos en hoja de choclo. Esta tradición nace de uno de los principales cultivos de la comuna, el maíz. Recordemos que en la región de O´Higgins se encuentra más del 40% de la superficie de cultivo nacional.

Ella obtiene su materia prima a través de su hermano, “mi hermano cultiva maíz para sus gallinas y me avisa para yo ir a ‘quebrar el maíz así tener las mejores hojas”. Este proceso se realiza cada año en el mes de marzo cuando los choclos ya están secos, aquí Melania selecciona y guarda las hojas que luego ocupará en su taller “saco varios sacos de hojas, siempre lo he hecho así y en general me alcanza para trabajar todo el año (…) Es como un trueque por que yo hago el trabajo de quebrar el maíz y ellos me pagan con las hojas, se ahorran buscar a alguien que les haga ese trabajo”, explica Melania.

Luego de la recolección de hojas Melania las guarda cuidadosamente para que no se estropeen y poder tener materia prima durante todo el año “se van seleccionando las más lindas y adecuadas para cada trabajo, lo único que se le hace a la hoja antes de trabajarla es el teñido que se le da para la realización de las flores”, puntualiza.

Para ella lo innovador y sustentable de su trabajo es que ocupa como base un elemento que comúnmente se desecha – en la mayoría de los casos se quemaba y en los mejores se tritura y vuelve a ser incorporado en los suelos- , “la gente que la ve las artesanías comenta que ellos botan las hojas, sin imaginarse lo que se puede llegar a hacer con ellas. Es un desecho agrícola y yo le doy un nuevo uso, como artículos que se pueden usar en la casa como canastas, fruteras, arreglos y también con los accesorios como los aritos, pinches y carteras, yo creo que eso es lo bonito porque se reutiliza un producto”.

Hito turístico en Pichidegua

Poco a poco la artesanía en hojas de choclo se ha ido transformando en una actividad característica de la comuna de Pichidegua, es por eso que Melania es parte del Nodo Turismo Cachapoal, proyecto de Corfo que busca dar visibilidad y mayor competitividad a las empresas y pequeños productores de la zona.

Gracias al Nodo Turismo Cachapoal los productos de Melania aparecen en la página de internet, participa en capacitaciones sobre gestión de comercio y difusión, además nos cuenta que gracias a esto fue contactada para salir en un programa de televisión que se interesó en mostrar la artesanía como algo propio de la zona.

La hoja de Choclo tiene su fiesta

– En enero de 2016 la comuna celebró la primera fiesta costumbrista en torno a este producto

Fue el 23 de enero el día escogido para realizar la 1° Fiesta de la Hoja de Choclo de Pichidegua. ¿La idea? Rescatar y destacar esta actividad artesanal que por décadas se ha desarrollado en la zona y le ha dado identidad a Pichidegua.

La iniciativa de celebrar e instaurar esta festividad nació de Melania y su marido, y gracias al respaldo de la municipalidad pudo ser llevada a cabo.

1º Fiesta de la Hoja de Choclo Pichidegua 2016, tuvo por nombre el primer certamen que celebra la comuna, con el objetivo de rescatar y preservar esta actividad artesanal que se ha mantenido durante décadas familias y comunidades.

Según nos relata Melania Cornejo, la idea de hacer esta festividad venía dando vueltas en su cabeza hace largo tiempo, por esta razón se acercó a la encargada de cultura de la municipalidad quien de inmediato le brindó su apoyo, “la municipalidad nos apoyo con el espacio, la amplificación y los toldos”, señala Melania.

En esta primera versión la fiesta tuvo competencias como deshojar y desgranar el maíz, además de la participación de distintos conjuntos folclóricos, “fue bien comunitario ya que los grupos que participaron lo hicieron a cambio de un stand donde vender cosas, fue todo colaboración”, recuerda la artesana.

Melania señala que la idea es que esta fiesta se instaure como un evento en el verano pichideguano, “en el verano todos andan buscando salir, panoramas nuevos, culturales. Por eso ya estamos preparándonos para el próximo año, para que resulte todo bien”.

La Fiesta de la Hoja de Choclo viene a sumarse a dos celebraciones típicas de Pichidegua, como la Fiesta de las Ruedas de Larmahue y la Vendimia de Santa Amelia.