Piden declarar emergencia agrícola en el Secano por situación de sequía

Mauricio Donoso, consejero de la Comisión de Agricultura destacó que la escasez de lluvia en el invierno traerá consigo un estado precario para el agro de ocho comunas de la región.

Una situación preocupante fue la que dio a conocer en el último plenario del Consejo Regional, Mauricio Donoso, consejero de Colchagua y Cardenal Caro e integrante de la Comisión de Agricultura de ese organismo.

Según Donoso, este año ha habido un déficit importante de precipitaciones que podría traer serias consecuencias especialmente para los productores campesinos de las comunas del secano: “no tengo la cifra exacta pero al menos hace 60 días no ha llovido en esa zona lo que nos genera bastante preocupación, los pequeños productores sufren con esto porque ellos dependen del agua de las acequias o del agua de la lluvia que tengan, a diferencia de los productores grandes que tienen sistemas de riego tecnificado y han invertido en la construcción de tranques para reservar agua, creo que especialmente los productores de trigo se pueden ver muy afectados”.

En este contexto Donoso hizo un llamado al Seremi de Agricultura y al Intendente Pablo Silva Amaya a gestionar cuanto antes recursos para ir en ayuda de estas personas: “necesitamos que se declare nuevamente emergencia agrícola por la sequía y ese es un trámite largo que ya debe estar siendo trabajando el seremi y el intendente ya que ellos son los únicos que pueden solicitar la emergencia al Ministerio de Agricultura. Esto demora al menos 4 meses en llegar los recursos a las personas por lo tanto, en estos momentos se deberían estar haciendo las respectivas gestiones”.

LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA LA HAREMOS DE MANERA RESPONSABLE

Consultado sobre esta petición el seremi de Agricultura Jose Guajardo señaló saber las dificultades agroclimáticas de la zona “por ello que estamos en constante monitoreo del Secano Costero, lo que nos permitirá poder determinar la pertinencia de una solicitud de emergencia. Para ello, antes de este paso debemos verificar qué es lo que se requiere, dónde y quiénes, y luego ver si podemos solucionarlo con recursos propios antes de solicitar dineros extra”, aseguró.

El seremi explicó que la declaración de emergencia se debe hacer de manera responsable, con todos los antecedentes sobre la mesa y acabadas las instancias propias de la cartera de Agricultura, “para que no se repitan problemas como el de 2013, donde ante una solicitud de estas características se recibió la respuesta de realizarlo con recursos propios de Agricultura”. Según Guajardo, ello refleja la importancia de trabajar de forma profesional, sin apresurarse, porque a la larga puede ser peor. “La falta de precipitaciones no es un hecho aislado, sino una causa del cambio climático, y como tal no debe llamar al nerviosismo sino a la preparación y adaptación ante el fenómeno”.