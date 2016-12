Convocan a nueva marcha contra sistema de AFP en Rancagua

Flor Vásquez



A una nueva marcha nacional contra el sistema privado de pensiones está convocando para este domingo 16 la Coordinadora No+AFP, la cual en las anteriores movilizaciones a que ha llamado ha logrado una gran participación ciudadana, consiguiendo además poner el tema en la discusión pública y política.

Con esta nueva marcha se busca seguir presionando al gobierno y a los políticos para que se modifique el sistema de AFP que está entregando muy bajas pensiones.

“Hacemos un llamado nacional para romper con la intransigencia y soberbia de quienes se resisten a escuchar el clamor de la ciudadanía”, indicó el vocero nacional de la coordinadora, Luis Mesina.

En Rancagua, la marcha se iniciará a las 11 horas en la Plaza de Los Héroes; contemplándose un recorrido por las calles del centro de la ciudad.

Cristián Palma, representantes de la Coordinadora No Más AFP, llamó a los rancagüinos a sumarse a esta marcha, para así contribuir a terminar con este sistema que esta “una estafa institucionalizada”.

Agregó que los dirigentes y voceros de la Coordinadora se reunieron tempo atrás con la Presidenta Bachelet, ocasión en que expusieron sus planteamientos. No obstante, indicó que “no se ha cumplido con lo que quedó comprometido. A través del Ministro del Interior se nos iba a entregar todos los datos actualizados (en relación al sistema), para nosotros hacer nuestra propuesta. Nada se ha cumplido”.

Añadió que la Coordinadora, en conjunto con otras entidades, está elaborando una propuesta que se dará a conocer el 28 de este bmes en el ex Congreso Nacional.

REUNION CON OBISPO

Ayer, dirigentes de la Coordinadora No Más AFP se reunieron con el Obispo Alejandro Goic, con el fin de darle a conocer las motivaciones que guían a ese movimiento y las razones por las que se debería modificar el sistema privado de pensiones.