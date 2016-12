Denuncian presunta negligencia médica en el Hospital de Litueche

– La familia no se explica cómo es posible que mantuvieran a la niña y su madre desde las 14:30 hasta las 18:30 esperando una ambulancia que la derivará a Santa Cruz. El Servicio de Salud O’Higgins se encuentra realizando una auditoría clínica.



José Pinto-Fernando Ávila



Una grave denuncia interpuso con su abogado un funcionario de Carabineros que trabajó en el Retén de Navidad, luego de la muerte de su hija de tan sólo un año nueve meses en el Hospital de Santa Cruz.

La historia de esta horrible odisea, que dice que es para él un sueño, se inicia cuando este funcionario policial mientras trabajaba en el Retén de Navidad conoció a una joven de la comuna, con quien inicia una relación de pareja, quedando embarazada de una niña, la cual nace.

Todo era felicidad para ellos, pero lamentablemente el destino les tenía preparada otra historia, ya que la niña H. N.S.S, el día martes 30 de agosto comenzó a sentirse mal. Su mamá, Nadia Silva González, quien actualmente es trabajadora de un Supermercado de Litueche la traslada a este Hospital, ya que presentaba vómitos explosivos, según relatos del Carabinero y padre de la niña, fue atendida por el Doctor Zelalla Pino, el que una vez observada por el facultativo le habría diagnosticado gastroenteritis recetándole un medicamento y derivándola hasta su casa.

Al día siguiente la menor habría presentado una leve mejoría, pero el día 1 de septiembre nuevamente decayó, llevándola su madre nuevamente al Hospital de Litueche donde la habrían encontrado deshidratada. El médico de turno tipo 14:00 horas decide trasladarla hasta el Hospital de Santa Cruz, debiendo permanecer con su madre en el Hospital hasta las 18:30 horas, ya que no había ambulancia.

Según relató del padre de la niña, funcionario de Carabineros, llega al Hospital de Santa Cruz a las 19:35 minutos, donde le realizan exámenes, manifestándole a la madre en ese momento que la menor podría tener hepatitis. El Carabinero manifiesta que le habrían inyectado un medicamento llamado ondane cetron en el suero, lo que cerca de la 01:15 de la madrugada le habría causado la muerte en el Hospital de Santa Cruz, luego de convulsionar.

Una vez conocida la noticia del deceso de su hija, el Cabo de Carabineros pese a estar en la Octava Región, le dio cuenta a su jefatura de lo ocurrido, tomando contacto con la Segunda Comisaría de Santa Cruz, donde cerca de las 03:00 de la madrugada llegó personal policial al Hospital para conocer la situación, dándole cuenta al fiscal de turno de los hechos.

El Carabinero dice que no conforme con esta situación, llegó al Servicio Médico Legal para pedir un informe de la muerte de su hija, manifestándole según su relato que la niña había fallecido por un virus muy agresivo.

La niña fue sepultada en Litueche ante las lágrimas de la madre y el Carabinero, quienes no se explican cómo es posible que mantuvieran a la bebé y su madre desde las 14:30 hasta las 18:30 esperando una ambulancia. “Se perdieron horas minutos que le pudieron salvar la vida a mi hija”, dijo el Carabinero.

Una vez sepultada su hija dijo, que no puede “dejar de lado la muerte de mi hija, aquí hay responsables que deben dar la cara, reclamamos con mi pareja al Hospital de Litueche nos devolvieron una carta, pero nada nos devolverá a nuestra hija. Ante esto le enviamos una carta a la Ministra de Salud, Carmen Castillo para que tome conocimiento de esto, además contrate un abogado el cual le solicitó al fiscal la exhumación del cuerpo de mi hija con el fin de aclarar la muerte de ella, ya que para nosotros aquí existe negligencia médica”.

En la carta que la familia recibió del Hospital de Litueche, firmada por su directora, Maura Palominos Cáceres, se indica que los reclamos de la familia fueron recibidos donde se les solicita una explicación por la atención efectuada en el Servicio de Urgencia y la falta de toma de exámenes durante la consulta de la menor.

Se le pide tiempo a la familia para poder recabar más antecedentes del caso y entregar una respuesta oficial. Se agregan los teléfonos, web y correo electrónico donde la familia debe contactarse para efectuar reclamos y sugerencias, manifestando el interés de resolver las inquietudes y problemáticas en el ámbito de la salud, dentro de las facultades y atribuciones que tienen.

Escuetamente la directora del Hospital de Litueche declinó a tener una entrevista con nuestro medio de comunicación, aduciendo que el caso está judicializado y está en conocimiento del Servicio de Salud O’Higgins.



AUDITORÍA CLÍNICA

Referente al caso el Servicio de Salud O’Higgins, mediante su departamento de comunicaciones dio a conocer que la menor H. N.S.S ingresó el día martes 30 de agosto de 2016 al Servicio de Urgencia del Hospital de Litueche. El día subsiguiente, es decir, el 01 de septiembre, la menor vuelve a ingresar al Servicio de Urgencia del Hospital de Litueche.

Se indica que la menor fue evaluada, nuevamente en el mencionado establecimiento, donde se planteó la necesidad de ser trasladada a un centro de mayor complejidad, para ser atendida por médicos especialistas. Una vez en el Hospital de Santa Cruz, el equipo médico, indica el Servicio de Salud, realizó los exámenes pertinentes y los esfuerzos desplegados para atender a la menor en situación de riesgo.

Posteriormente y pese a los procedimientos clínicos realizados, la paciente fallece el día 2 de septiembre a las 1:15 de la madrugada, debido a la severidad de su cuadro. El Servicio da a conocer que se informa que se dio inicio a una auditoría clínica para investigar las razones y causas de la muerte de la menor. “El Servicio de Salud O’Higgins y el Hospital de Litueche lamentan el deceso de la pequeña y entregamos las condolencias a su familia y seres queridos en estos difíciles momentos”, concluye indicando el comunicado.