Derecho a votar; legado de Gabriela Mistral a las Mujeres

A pocos días de las elecciones municipales, he leído con mucha atención un artículo de la ex senadora Soledad Alvear publicado en un medio de comunicación, quien interpela especialmente a las mujeres en el compromiso de votar este 23 de octubre, considerando el importante legado que nos dejó nuestra gran Premio Nóbel Gabriela Mistral, quien fuera hasta hoy la más ferviente defensora de los derechos de la mujer y de los niños mucho antes que ésta pudiera sufragar.

Como admiradora de nuestra Nóbel poetisa, me sumo a la opinión y llamado de la ex senadora, ya que siempre he valorado lo que hizo Gabriela Mistral con cada uno de sus poemas, cartas, artículos de opinión y escritos en general, generando un constante y ferviente llamado a respetar y hacer valer los derechos de las mujeres.

La visión política de Gabriela Mistral, sin participar nunca en algún partido político, fue la de una intelectual que abarco los temas fundamentales de nuestra sociedad, generando una voz de permanencia atemporal.

De soberbia inteligencia y nivel de comprensión, su relato trasciende sin problemas hasta hoy. Así también nos pertenece a todos: su obra es para la humanidad completa sin excepción de raza, género, nacionalidad o tiempo. Gabriela Mistral es tan chilena, latinoamericana o europea, como lo fue y es su humanismo sin fronteras.

Lucila Godoy Alcayaga, fiel a su causa de defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, donde podía escribía y hablaba sobre la necesidad del voto femenino, el rol de la mujer en la política, y el riesgo de mal entender la lucha feminista, es decir, las consecuencias de que pelear por ser iguales quitara la riqueza de la diferencia. Donde tener los mismos derechos no es sinónimo de homogeneidad. Todo esto y mucho más lo planteaba un cuarto de siglo antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto en Chile.

Con esta mirada de una gran mujer luchadora como solo ella pudo hacerlo, hoy a más de 100 años de su lucha, como mujer abogo para que las mujeres de mi país vayan a votar este 23 de octubre. Que sea su ejemplo el que haga la diferencia una vez mas y que en esta elecciones tan contaminadas, con inéditos y graves errores del SERVEL, sumada a la desconfianza que hoy tienen el participar en política, es de vital importancia no dejarse llevar por el impulso rupturita que a muchos embarga, muy justificado por cierto en algunos tema, pero que al final no conducen a las soluciones que se requieren para resolver las necesidades de nuestra gente.

Hoy mas que nunca Chile necesita conocer el sentir de la MUJER, que se manifieste en plenitud su opinión y elija a los mejores para conducir los destinos de sus comunas en nuestro país.

En la región de L.G.B. O’Higgins, Renovación Nacional tiene el orgullo de tener 52 mujeres que postulan al cargo de alcaldesas y concejalas, lo que significa cerca del 30% del total de nuestros candidatos. Para los dirigentes y militantes, es un gran logro el poder tener esta participación tan importante de nuestras mujeres, las que entregando lo mejor de ellas y sus familias se han empeñado en dar a conocer sus propuestas en los pocos días de campaña que han dispuesto, dado el nuevo sistema electoral que rige estas elecciones. Sin duda todo un desafío, pero también una tremenda oportunidad para servir y aportar directamente al bienestar de los vecinos de sus respectivas comunas.

Queridas amigas, con mucha humildad pero también con realismo, hago un ferviente llamado para que hagan valer su voz de MUJER este 23 de octubre.

Un abrazo fraterno

Lucía Muñoz Sandoval

Presidenta RN R. del L.G.B. O’Higgins