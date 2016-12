O’Higgins sumó un punto que lo mantiene en la lucha

Ricardo Obando

Sin goles culminó el partido dónde, el conjunto rancagüino se afirmó. El equipo de Cristián Arán tuvo ocasiones, y mostró una mejoría futbolística respecto a lo que había mostrado en las últimas jornadas.

O’Higgins de Rancagua mejoró, jugó mucho mejor que en fechas anteriores, le hizo el peso a una Universidad de Chile que también mostró una cara más feliz tras haber caído en el clásico, pero ninguno se hizo daño. Con el marcador en blanco terminó el entretenido partido disputado en el estadio Nacional, donde, la imagen que dejó el equipo de Cristián Arán lavó lo mostrado en partidos previos.

Respecto al desarrollo el juego, en el primer tiempo, ambos elencos no se dieron tregua en el medio terreno. Por un lado, la U tuvo la intensión de no dejar actuar a Marco Medel ni a Francisco Arancibia, que jugó como puntero derecho. Mientras que, el conjunto rancagüino tapó las salidas a los dueños de casa, y con Fuentes marcando a Lorenzetti, dejó a su rival sin creación.

De esta manera, llegadas de riesgo, no muchas. Claro está, hubo claras y esas fueron para O’Higgins. Bordeando los 40’, Alejandro Márquez tuvo la opción mediante un tiro arrastrado que fue sacado por la defensa azul, y luego, Albert Acevedo apareció por la izquierda, y con golpe de cabeza, hizo trabajar al portero Fernando de Paul. Y solo eso. Como ambos se neutralizaron, el marcador sin goles del primer tiempo fue el fiel reflejo de lo sucedido.

En cambio, en el complemento, los dos soltaron las marcas y se vio mucha más intensidad.

DE IDA Y VUELTA

En ese juego, el conjunto de Castañeda se vio mejor. Es más, sobre los 60’, realizó un par de cambios (Fernández por Briceño y Zacaría por Leiva), buscando potenciar su ataque y desmoronar la línea defensiva del cuadro de Arán.

Y, los azules tuvieron el tanto de la apertura en los 72’. Destapado por la derecha apareció “La Gata” Fernández, pero no contó con la gran intervención de Miguel Pinto para contener lo que parecía un gol seguro.

A esa altura del partido, la profundidad de los locales comenzó a complicar de sobremanera, especialmente por la zona defensiva derecha, justo por el sector donde se cargó Fernández y también Lorenzetti.

Pero, el Capo de Provincia también mostró lo suyo. En los 78’, Marco Medel se destapó por la izquierda, aprovechó la mala salida del portero azul, y definió con un globito. Claro está, no contó con que aparecería Jean Beausejour para despejar sobre la línea.

Ahora bien, en la contra, la U también tuvo una oportunidad clara. Nuevamente Fernández, con un tiro bombeado, hizo trabajar a Miguel Pinto que se estiró para evitar la conquista.

Es decir, faltando poco más de diez minutos, el encuentro se transformó en ese proyectado por Cristián Arán en la semana. En el ataque por ataque, el riesgo estuvo presente en ambos arcos, pero la igualdad se mantuvo hasta el pitazo final de Eduardo Gamboa. Lamentablemente, el conjunto celeste pierde para el próximo partido al volante Juan Fuentes , que fue expulsado por doble amonestación.

A la postre, un buen punto para O’Higgins que, con esto, se mantiene en la zona alta del torneo. Con 13 puntos, logró escalar al cuarto lugar del torneo (compartido con Deportes Temuco), quedando cuatro unidades bajo el líder Deportes Iquique.

En la próxima fecha, el Capo de Provincia (31 de octubre), recibirá en el estadio El Teniente a Palestino, duelo clave de cara a lo que viene.