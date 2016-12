Pichilemu: la capital del surf elige alcalde

El centro turístico por excelencia de nuestra región vive años de prosperidad que entregan altas expectativas a futuro. Quedará en manos de quien sea elegido alcalde aprovechar esta oportunidad irrepetible de convertir a Pichilemu en un balneario que cuente con seguridad ciudadana, sin congestión vehicular, abierto a la inversión privada pero que a la vez protector del patrimonio local. Hoy cuatro hombres están en carrera por dirigir el destino de los pichileminos, y tres de ellos ya estuvieron en el sillón municipal algunos con escandalosas administraciones.



CANDIDATOA A ALCALDE

Roberto Córdova Carreño

Ingeniero en Gestion Publica

51 años

Alcalde 2012-2016

Candidato Pacto Nueva Mayoria

Postulando por la reelección esta Roberto Córdova, quien tras dos periodos como concejal de la comuna logró llegar a la alcaldía en el 2012 con un 49% de los votos. Córdova viene del mundo popular pichilemino, miembro de una familia de 12 hermanos desde pequeño se hizo conocido en ese balneario como vendedor de helados en la playa. Durante los últimos cuatro años, le pudo dar la anhelada estabilidad a Pichilemu, un municipio que fue protagonista nacional de los tabloides por escandalosos casos de malversación de fondos públicos.

Durante su administración Roberto Córdova ha dado un cambio a la imagen de la comuna concentrándose en el valor turistico de la zona. Para los próximos años los desafios que deberá enfrentar no son menores, ya que cada verano Pichilemu se convierte en un lugar colapsado, lo que ha generado variadas molestias a quienes allí residen.

Marcelo Cabrera

Empresario Turístico

Alcalde 2008-2012

Candidato pacto Chile Vamos

Ex concejal y ex alcalde de la comuna, fue protagonista de uno de los casos judiciales más bullados de la prensa nacional cuando el año 2008 fue declarado culpable de fraude al Fisco tras presentar boletas adulteradas para rendir gastos de alojamiento y alimentación, mientras era alcalde.

La condena dictada por el tribunal de Santa Cruz le costó la salida inmediata del cargo y la prohibición de postular a cargos públicos durante 7 años.

Cumplida su pena, Marcelo Cabrera hoy arremete nuevamente como candidato a alcalde. En los medios locales ha declarado lo siguiente respecto a esta nueva campaña “ la vida me dio pruebas para remendar mi camino. Espero me den la oportunidad de servir a la sociedad, vuelvo porque los vecinos y vecinas me lo han pedido y vuelvo a terminar lo que hace 7 años unos pocos impidieron que hiciera”.

Jorge Vargas González

profesor

Ex alcalde 1996-2008

Candidato independiente

Voz de una de las radios más conocidas de la zona, ya son famosas las peleas públicas entre este ex alcalde pichilemino y el edil Roberto Cordova. Jorge Vargas estuvo durante 12 años al mando de la capital del surf y no son pocos los que piden que vuelva, muchos de ellos aludiendo que en sus años de administración la comuna vivió un “verdadero progreso”.

Mario Moraga Cáceres

Profesor

Candidato Independiente

Otro hombre de radio es Mario Moraga, ex regidor quien en un programa diario ha acusado al actual edil de cometer sendos actos de corrupción. Con su lengua afilada aclaró que “ voy como candidato a alcalde a pelear contra aquellos que habiendo delinquido quien tomar las riendas una vez más de Pichilemu.”. Moraga ha renegado de los partidos políticos que alguna vez apoyó, acusándolos de ser “bastión de sinvergüenzas”, y al mismo tiempo asegurando que él es un verdadero servidor público quien se ocupara especialmente de la salud de esa comuna.



CANDIDATOS A CONCEJAL

CANDIDATOS NUEVA MAYORIA-INDEPENDIENTES

• MARIA ADRIANA ROJAS LIZANA

Nueva Mayoría para Chile – Independiente-DC

• MARTA URZUA PUA

Nueva Mayoría para Chile – Partido Socialista

• VERONICA RAMIREZ TAPIA

Nueva Mayoría para Chile – Partido Socialista

• JOSE LUIS CABRERA JORQUERA

Nueva Mayoría para Chile – Independiente-PS

• GUILLERMO HERMOGENES HERNANDEZ ESPINOZA

Nueva Mayoría para Chile – Democracia Cristiana

• PATRICIO JAVIER TORO CARMONA

Nueva Mayoría para Chile – Democracia Cristiana

• VICTOR CORNEJO BECERRA

Nueva Mayoría por Chile – Partido por la Democracia

• MARIO FABRES POLANCO

Nueva Mayoría por Chile – Independiente-PPD

• NICOLE NATALY GREZ CAÑETE

Nueva Mayoría por Chile – Independiente-PPD

• FELIPE IVAN BUSTAMANTE OLIVARES

Nueva Mayoría por Chile – Partido Comunista

• MARIO EDWIN MORALES CARCELES

Nueva Mayoría por Chile – Independiente-PC

• MARCELO IVAN BLANCO NAVARRO

Nueva Mayoría por Chile – Independiente-PC

CANDIDATOS CHILE VAMOS-INDEPENDIENTES

• ALDO POLANCO CONTRERAS

Chile Vamos RN-Independientes – Renovación Nacional

• BLANCA PARRAGUEZ DURAN

Chile Vamos RN-Independientes – Renovación Nacional

• ANDRES ZUÑIGA CARO

Chile Vamos RN-Independientes – Renovación Nacional

• HECTOR CORNEJO GALARCE

Chile Vamos RN-Independientes – Independiente-RN

• IRMA NASSER GUERRA

Chile Vamos RN-Independientes – Independiente-RN

• HUGO TORO GALAZ

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• PABLO MARTINEZ QUINTEROS

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• MARIANA FUENZALIDA ESPINOZA

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• ALBERTO MENARES MARTINEZ

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• SEBASTIAN PONTILLO BECERRA

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

• LUIS PAVEZ VARGAS

Chile Vamos UDI-Independientes – Unión Demócrata Independiente

INDEPENDIENTES-NUEVOS PARTIDOS

• JUAN CARLOS BOZO GONZALEZ

Yo Marco por el Cambio – Partido Progresista

• VICTOR MANUEL ROJAS GONZALEZ

Yo Marco por el Cambio – Partido Progresista

• JUAN NOE CONTRERAS MUÑOZ

Yo Marco por el Cambio – Partido Progresista

• ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO

Yo Marco por el Cambio – Partido Progresista

• LIDIA MARITZA JIMENEZ PAVEZ

Yo Marco por el Cambio – Independiente-PRO

• FIDEL EDGARDO CHANDIA PARRA

Yo Marco por el Cambio – Independiente-PRO

• HERNAN GARRIDO SALAS

Alternativa Democrática – Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social

• MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARVACHO

Alternativa Democrática – Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social

• MARIA ANGELICA MIRANDA PEREZ

Alternativa Democrática – Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social

• PATRICIO DE JESUS MORALES ACEVEDO

Alternativa Democrática – Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social

• JAVIERA ORTEGA DUARTE

Alternativa Democrática – Independiente-PH

• JAVIER RIOSECO ARCOS

Alternativa Democrática – Independiente-PH

