Cerca de mil personas marcharon en tercera movilización de “No Más AFP” en Rancagua

Haciendo caso omiso a la intensa lluvia de la mañana del domingo, fue casi un millar de asistentes los que llegaron a la Plaza de Los Héroes de Rancagua para participar de la tercera convocatoria del movimiento social.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Nico Carrasco.

¡Llueva o Truene! Fue la consigna que marcó la jornada de la tercera versión de la marcha convocada por el movimiento social “No Más AFP” que recorrió las calles del centro de Rancagua. Si bien la asistencia a la marcha fue bastante menor a otras instancias debido al mal tiempo que se dejó sentir este fin de semana en la región, aún así se vio una columna de asistentes que superó las 500 personas.

Según los organizadores, la convocatoria fue un éxito tomando en cuenta que fueron bastantes los obstáculos que debieron sortear para sacar adelante este tercer evento, recordando que la Plaza de Los Héroes estaba contemplada como escenario de la Toccata Rancagua a los que se sumó la copiosa lluvia que se dejó sentir en la mañana del domingo.

En este sentido, Cristian Palma, líder del movimiento No Más AFP en la Sexta Región, expresó “jugamos contra actividades que se organizaron en la plaza y que nunca se nos comunicaron, con una lluvia persistente que desde ayer se dejó sentir, con todo esto aun así estamos más que satisfechos con lo que está pasando aquí en Rancagua y a lo largo del país, con el compromiso de la gente de esfuerzo y trabajo que sin importar el clima salió a las calles”

La marcha por su parte, vio afectado su recorrido por la menor asistencia de público recortando su recorrido en un 50%, partiendo en calle Estado, enfilando por Cuevas hasta Avenida San Martín en dirección a Alameda. Posteriormente, el pelotón de asistentes ocupó la vía sur de Alameda en dirección al oriente hasta calle Estado, donde finalizó su recorrido con un improvisado discurso agradeciendo el marco de público y haciendo tres llamados: el primero es a unirse a la movilización nacional que el movimiento está organizando para el 4 de noviembre y en segundo lugar, a marcar la papeleta de votación de las elecciones municipales con “No + AFP” en una esquina. Finalmente, el tercer llamado es a cambiarse al fondo E del sistema previsional.

Relativo al llamado a movilizarse el próximo 4 de noviembre, Cristián Palma explicó “hoy lo que la coordinación nacional quiere es fortalecer el llamado a plegarse al paro en vista de la nula respuesta de la elite política que no quiere escuchar al pueblo, por esto nos vemos obligados a entrar en un ambiente de paralizaciones, invitamos con respeto a que no se manden los niños a los colegios, a no ir a los supermercados y a que los trabajadores en grupo no vayan al trabajo y a participar a los actos que se realicen ese día”, finalizó.