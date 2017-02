Eduardo Soto Romero, candidato a alcalde por Rancagua: “Un alcalde tiene que ser como un entrenador de una selección, donde un DT elige a le gente por sus capacidades”

“En mi equipo hay cargos de confianza donde hay gente que tiene posiciones políticas muy distintas, pero donde se respetan las ideas”,aseguró.

Gisella Abarca

Un alcalde que va a la reelección es Eduardo Soto Romero, el comunicador social que entre el 2008 y 2016 se ha mantenido como el edil de Rancagua.

El candidato del pacto Chile Vamos, en la última elección obtuvo casi un 70% de los votos en la capital regional, lo que lo coronó como una de las figuras políticas más importantes de la UDI a nivel nacional.

No obstante, a pesar de haber renunciado a su partido, figurando hoy como independiente, Eduardo Soto nuevamente representará a la derecha en la búsqueda por un nuevo periodo al mando de la municipalidad.

Así, el ex edil rancagüino que busca seguir en el sillón municipal, en sus últimos cuatro años se han destacado por la recuperación de los espacios públicos, donde Soto Romero ha puesto especial énfasis en tener una ciudad moderna y hermoseada, con una mayor cantidad de plazas y ciclovías.

Así también se ha destacado en el ámbito deportivo a través de una Corporación del Deporte que ha realizado una labor intensa a los habitantes de la comuna, llevando el deporte a los barrios y principales arterias con jornada como corridas, vueltas ciclísticas y maratones de zumba. Además, a fines de septiembre fue inaugurado el Polideportivo Rancagua, obra ubicada en el sector de Lourdes que contempla 2.793 mt2, transformándose en el más grande de la Región de O’Higgins.

Otras de las variables que favorecen su gestión es Cultura, pues al mando del municipio rancagüino, Soto se encargó de dar vida al Teatro Regional, centro cultural que desde 2013 ha sido escenario de elogiados espectáculos a nivel regional y nacional. Espacios a los que se les suma como punto de encuentro el Centro Cultural Oriente y Baquedano, además de la Casa de la Cultura.

FARMACIA COMUNAL PARA RANCAGUA

Para los próximos cuatro años, este candidato sabe que uno de los desafíos más importantes está en el sector Salud, donde la capital regional necesita una inyección de recursos en la salud primaria por lo que el candidato a alcalde propone la creación de una Farmacia Comunal donde haya gratuidad en todos los medicamentos recetados en recintos de la salud municipal. A eso se suma la realización gratuita de exámenes de laboratorio para pacientes de Fonasa tipo A y B; además de la entrega gratuita de pañales y suplementos alimenticios a las familias vulnerables.

“Constantemente se nos ha pedido implementar una Farmacia Comunal en Rancagua, tarea que hemos asumido con la máxima responsabilidad, para no generar falsas expectativas. Así llegamos a un modelo que hemos denominado Red Farmacéutica Municipal que nos permite hacer uso eficiente de los recursos. Se reordenará el actual sistema de las farmacias de consultorios e incorporaremos una farmacia de barrio, asegurando así un acceso expedito y cercano a todos los vecinos. Pero lo más importante, podemos garantizar un stock permanente de medicamentos a los cuales todos los vecinos pueden acceder a precios preferenciales y aquellos remedios de especialidad, estarán disponibles en un plazo no mayor a 48 horas”.

Y es que para el candidato que ya conoce la realidad de la capital regional “La salud es una prioridad, especialmente para los adultos mayores, quienes cada mes destinan parte importante de sus pensiones a comprar medicamentos y para hacer frente a esta realidad, es que impulsaremos esta Red Farmacéutica Municipal, que funcionará en nuestros 6 Cesfam y en convenio con una farmacia local. Así nuestros vecinos podrán acceder al 100% de gratuidad en todos los medicamentos que se receten en nuestros centros de salud comunal. Además habrá descuentos entre el 25% y 75% para cualquier otro fármaco que requieran los vecinos, a través de subsidios sociales y en farmacia local en convenio. A esto se agrega exámenes de laboratorio gratis para pacientes Fonasa A y B a bajo costo, además entrega gratuita de pañales a los adultos mayores postrados (APS), así como entrega gratuita de suplemento alimenticio para Adultos Mayores, según prescripción médica”, explicó Soto.

LA CLAVE DE SU GESTIÓN: LAS CICLOVÍAS

Rancagua cuenta con un gran parque automotriz, lo que preocupa al candidato que va por la reelección al sillón edilicio, el que cuenta con varios planes para trabajar y hacer frente a la congestión vehicular. Aquí explica que la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) ha sido una gran ayuda sincronizando semáforos, pues “ha hecho que disminuyan los tiempos de viajes, pero tenemos que avanzar en varias soluciones”, sostuvo.

En esta línea agregó “continuaremos trabajando en crear red de ciclovías al centro, que va a continuar para conectar el sector sur y otras redes de ciclovías, por ejemplo Carretera El Cobre llega hasta la esquina de Isabel Riquelme, pero hay que conectarla a través de Millán para que llegue al centro de la ciudad. Vamos a prolongar las ciclovías por Alcazar y por Almarza, hasta Millán, para luego conectarla con la Carretera El Cobre, vamos a crear una ciclocalle que va a conectar Alameda con Patricio Mekis y con la ciclovía de República de Chile. Va a continuar la ciclovía de Alameda con Santa María desde el Hospital Regional nuevo. Se está construyendo de parte del Serviu la ciclovía de Circunvalación por Los Alpes, para conectar la que viene desde el camino Las Coloradas desde Tuniche, hay varias redes que hay que conectar aún. También hemos aumentado los estacionamientos de motos, si vamos facilitando otros medios de transporte, que existan otros medios y además una locomoción colectiva fluida y con horarios más extendidos, ayuda a hacer frente a este problema”, argumentó Soto.

DOS MODELOS

En las elecciones pasadas, Eduardo Soto obtuvo el 70% de mayoría, por lo que le consultamos cómo está trabajando para obtener nuevamente esos buenos resultados y seguir en el sillón edilicio de Rancagua, a lo que amablemente el candidato respondió “aquí hay dos modelos distintos de mirar la ciudad y la sociedad; un modelo que representa el candidato de partido Comunista y otro que es lo que hemos ido construyendo desde el minuto inicial desconectándonos de los partidos políticos. Ojalá llegue pronto el momento en que los alcaldes no tengan que ser presentados por algún partido político y se pueda presentar cualquier vecino en forma independiente”.

Soto explicó que “la campaña es una motivación para ir a votar, elegir un edil y un Consejo Municipal, porque en la medida que se tiene un Consejo Municipal en la misma línea del alcalde, ayuda para que los proyectos puedan desarrollarse. Soy un convencido que los que llegan a la victoria no ganan porque la campaña fue mala o buena; es porque los rancagüinos tienen su decisión tomada desde antes que se inicien las campañas, pues si uno durante 4 años no ha sido un buen alcalde, por muy innovadora y millonaria que sea la campaña, no va a revertir un resultado”.

El actual candidato a alcalde por Rancagua agregó “Ahora la gente tiene que elegir entre un candidato del partido Comunista y otra que ha sido más transversal en que trabajamos de manera en que un alcalde tiene que ser como un entrenador de una selección, donde un DT elige a la gente por sus capacidades profesionales. En mi equipo hay cargos de confianza donde hay gente que tiene posiciones políticas muy distintas, pero donde se respetan las ideas, cosa que muchos me reprocharon cuando gané, porque creían que era un motín que porque ganó un partido, llegaba de lleno a dirigir la municipalidad y los del otro bando tenían que salir obligatoriamente; eso no fue así, el partido respetó mi autonomía y ahora que soy mucho más independiente, lo que me permite ampliar mucho más el espectro. Así que si uno hizo bien la tarea, puede esperan tranquilo el proceso, y si lo hizo mal, no hay milagro que lo resuelva”, finalizó.