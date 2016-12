Instituto O´Higgins celebró el día del Ex alumno

El segundo domingo de octubre es un día marcado en el calendario marista, tradicionalmente se celebra el día del ex alumno del Instituto O´Higgins y ayer domingo no fue la excepción. Desafiando a la lluvia con tal de pasar un grato momento de camaradería más de un centenar de ex alumnos de este centenario colegio llegaron a recordar sus tiempos de escolares.