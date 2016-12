Intentan abrir bóveda del banco BBVA de calle O’Carrol

En primera instancia Carabineros recibió la alerta de un incendio en el lugar. Al llegar verificaron que se trataba de un robo, por lo que cuatro sujetos huyeron por los patios colindantes a las dependencias.



Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas



Cerradas amanecieron ayer lunes las dependencias del banco BBVA ubicadas entre las calles Campos con O’Carrol de la ciudad de Rancagua. El motivo, un robo frustrado que se originó en horas de la madrugada.

Personal de Carabineros de la Primera Comisaría Rancagua trabajó durante toda la mañana de ayer lunes en el lugar, informando que a eso de las 04:30 de la madrugada se activaron las alarmas del recinto, por lo que acudieron funcionarios de Carabineros pertenecientes a los Cuadrantes 1, 3 y 4.

Se constató que cuatro sujetos intentaron robar las bóvedas del recinto, sin embargo, no lograron su objetivo, dándose a la fuga a través de los patios de las viviendas colindantes, logrando los uniformados detener a tres de ellos, los que fueron identificados como A.E.A.S, con orden de detención vigente, E.S.A.M, con antecedentes policiales, y F.J.A.V, también con antecedentes policiales. Al interior del banco se encontraron equipos oxicorte y herramientas con las cuales intentaron abrir las bóvedas, las cuales los antisociales no alcanzaron a llevarse.

A media cuadra del banco fue encontrado estacionado un vehículo marca Hyundai, color blanco, sin su placa patente delantera, y al interior de él algunas herramientas atribuibles al uso de este tipo de delitos. Se presume que sería el vehículo en el que se transportaban los sujetos, y en el que pretendían transportar el dinero robado.

El jefe del Laboratorio de Criminalística, Labocar Rancagua, Capitán Héctor Carrasco Portiño, explicó que la empresa de seguridad del recinto fue quien alertó a Carabineros del hecho, informando en primera instancia que en el lugar se producía un incendio. Al parecer el uso de herramientas para tratar de abrir la bóveda habría ocasionado que se disparara la alarma de incendio, los hombres que estaban al interior del banco, al ver la presencia de Carabineros, arrancan por las dependencias colindantes.

El oficial, ratificó que los sujetos con equipos de oxicorte estaban ocasionando daños en la bóveda. Su accionar se vio interrumpido por lo que decidieron huir, logrando ser detenidos tres sujetos en dependencias de la Junji que se ubica en calle Estado, específicamente en el patio del lugar. El cuarto sujeto involucrado en el hecho logró darse a la fuga, por lo que se realizan operativos para dar con su paradero.

El Capitán Carrasco añadió que se realizaron daños en las puertas y en la bóveda del banco, no logrando abrirla, así como en las dependencias quedaron todos los equipos que utilizarían para perpetrar el delito.

Ayer lunes por las pericias que debió realizar personal policial, en el banco no hubo atención a público, ya que el acceso a la bóveda estaba restringido por el trabajo de levantamiento de evidencias. En el lugar trabajó personal de la S.I.P de Carabineros, y del Laboratorio de Criminalística.