Más de cien médicos del Hospital Regional firmaron sus renuncias

– Los profesionales piden la salida del director del Servicio de Salud, por la demanda que éste presentó contra dos facultativos.

Flor Vásquez

Unos 125 médicos del Hospital Regional firmaron las renuncias a sus cargos, que, según advirtieron, harán efectivas en un breve plazo si es que el director del Servicio de Salud O’Higgins, Fernando Troncoso, no renuncia a esas funciones o no es removido por el Ministerio de Salud.

La drástica decisión la tomaron los profesionales tras la demanda que el Servicio de Salud presentó contra dos facultativos del Hospital Regional, con el fin de que éstos pagaran unos 200 millones de pesos que ese organismo debió cancelar a una paciente, luego de perder una demanda por “falta de servicio”.

El director Fernando Troncoso explicó en estas mismas páginas que fue la Contraloría la que lo instruyó para que presentara las demandas. La medida generó un grave conflicto, que incluso trascendió la región, ya que por primera vez en el país un Servicio de Salud demandaba a sus propios médicos y sin hacer un sumario previo.

Ante el grave problema generado, el Colegio Médico planteó el tema en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y dio a conocer las peticiones de los médicos. Por su parte, el director del Servicio pidió la renuncia al jefe del área jurídica y después se desistió de la demanda contra los dos profesionales. Sin embargo, los médicos del Hospital Regional no quedaron conformes y piden la salida de Troncoso.

Ayer al mediodía se realizó una asamblea de médicos en el Hospital Regional, en que se acordó, entre otros puntos, enviar al Consejo General del Colegio Médico un listado con los nombres de los 125 profesionales que firmaron las renuncias, a fin de que el Colegio exponga al Ministerio el problema que está ocurriendo. Los dirigentes plantearán que lo ocurrido en el Servicio de Salud O`Higgins es grave, ya que se sienta el precedente que este organismo puede demandar a cualquiera de sus médicos u otro funcionarios, de modo que nadie podría trabajar tranquilo en los hospitales públicos.

Para hoy a las 12 horas está programado un punto de prensa donde los dirigentes del Colegio Médico y del Capítulo Médico del Hospital Regional se referirán al tema.

Consultado el Servicio de Salud de O´Higgins sobre la situación aseguraron que durante la jornada de hoy miércoles se referirán al problema.