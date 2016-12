Universidad de Chile 0-0 O’Higgins: Las voces tras la igualdad en el Nacional

Buenas sensaciones, pero no conformes con el resultado. Esa fue la opinión predominante en el camarín celeste. Ahora, con un nuevo fin de semana sin fútbol producto de las elecciones, la mira se coloca en Palestino.

Ricardo Obando

Sensaciones positivas, claro. El empate sin goles frente a Universidad de Chile el domingo en el estadio Nacional trajo algo de buenas vibras para un conjunto de O’Higgins que sin duda las necesita.

Tras semanas negativas, donde en cuatro partidos (incluidos dos de Copa Chile) solo conoció de derrotas, el equipo que dirige Cristián Arán necesitaba terminar un duelo sin caer. Ante la U, si bien es cierto estuvo sufriendo hasta el final, se generó oportunidades para, especialmente en el primer tiempo, haberlo ganado. Aquello, es uno de los puntos positivos, sumando además el buen desempeño de hombres que, no habían tenido muchos minutos como Bastián San Juan en el bloque defensivo.

Ahora bien, lo negativo para lo que viene será la suspensión que tendrán los dos hombres de corte, y que habían sido titulares en todos los partidos de este campeonato. Juan Fuentes, expulsado, y Alejandro Márquez, por acumulación de tarjetas amarillas, no podrán actuar ante Palestino, hecho que complica, pero donde Arán se verá obligado a realizar modificaciones.

LO SOSTUVIMOS

Tras el encuentro, el estratega celeste manifestó que quedó conforme con el 0-0. En ese sentido, dijo que “me parece que en el primer tiempo pudimos sostener el trámite con un poco más de juego, sobre todo en el final. Y, en el segundo, el equipo contragolpeó mejor, pero no pudo tener demasiado la pelota”.

A su vez, Cristián Arán señaló que “nos sacamos un peso de encima porque el equipo no venía bien, quizás golpeado por los resultados y también por la forma”.

Sobre el trámite frente a los azules, destacó que “en líneas generales, el empate fue justo, y, cuando lo volvamos a mirar, seguramente encontraremos cosas para mejorar, y me parece que no hicimos un gran partido”.

En todo caso, el casildense puntualizó que siguen manteniendo una línea, la cual se basa “en un equipo que intenta en la medida que puede, que trata de proponer, que se planta de igual a igual con cualquiera, pero que tiene la intensión de jugar la mayor cantidad de tiempo posible en campo contrario”.

Ahora bien, el punto mantiene a O’Higgins en la lucha por los primeros puestos del torneo, ya que todo está muy apretado. “Nosotros estamos inmersos en esa irregularidad, pero el objetivo sigue siendo el mismo, pelear el campeonato”, manifestó el técnico que, finalmente, señaló que “el grupo está tranquilo, creo que volvimos a mostrar algunas cosas que hicieron a este equipo diferente y esos nos reconforta”.

BUEN PUNTO, PERO NO CONFORMES

En tanto, en el plantel de jugadores, hubo variadas declaraciones respecto a la igualdad frente a la Universidad de Chile.

En ese sentido, el capitán Albert Acevedo comentó que el 0-0 “no sé si fue favorable del todo, uno siempre espera ganar, pero creo que, entre ocasiones y ocasiones, fue justo”.

Es más, el ex campeón de la Copa Sudamericana con los azules, sostuvo que “terminamos empatando un partido, pero quizás con juego mejor de lo que veníamos haciendo, cortando una racha de derrotas que habíamos tenido, pero sumar acá no iba a ser fácil”.

Mientras que, Brian Torrealba, concluyó que “se rescata este punto, siempre es bueno sumar y más contra estos equipos. Ellos salieron con todo y nosotros tuvimos que aguantar un par de minutos, luego nos hicimos del balón y nos creamos nuestras opciones”.

Además, dijo que “veníamos de semanas en que no sabíamos de ganar, pero ya no estamos perdiendo, y lo más importante es que se suma de a uno”.

Por su parte, el volante Juan Fuentes, que se fue expulsado en los descuentos por doble amarilla, dijo estar “un poco molesto por la expulsión, la primera que tengo en el fútbol profesional”.

Ahora bien, sobre el empate, el canterano apuntó que “para nosotros es muy importante sumar, el punto nos va a servir mucho”.

Lo propio, opinó el delantero Francisco Arancibia. Según dijo, “el punto es bastante bueno de visita, ante la U un club grande, y ahora debemos seguir sumando para poder estar cerca de la punta”.