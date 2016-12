Camila Vallejo visitó Rancagua para apoyar candidatura a alcalde de Alex Anich

La diputada también respaldó las postulaciones del resto de competidores de la Nueva Mayoría, que este domingo se verán las cartas en las urnas. En entrevista con El Rancagüino, el médico aseguró que Eduardo Soto inauguraba “mil iniciativas, que corresponden a dineros del Gobierno de la Presidenta Bachelet”.

“Hace 40 años que trabaja en la ciudad. Apoyamos su programa, que representa una construcción colectiva y busca hacer un gobierno local de verdad, con participación ciudadana, escuchando la opinión de las organizaciones sociales, además de centrarse en los temas de fondo y no sólo estéticos”, explicó el viernes la diputada Camila Vallejo, en el marco de una visita relámpago que la trajo a Rancagua el viernes pasado. Esto, para respaldar la candidatura a alcalde por la capital regional, de parte del médico Alex Anich. Los comunistas recorrieron el centro de la comuna para informar sobre la campaña del ginecólogo por el sillón edilicio, que ostentó Eduardo Soto (ex UDI) hasta hace unos días.

“Estuve unos minutos caminando por el Paseo Independencia y es impresionante el nivel de conocimiento y de apoyo que él tiene. Hubo gente que se acercó alegre a saludarlo, abrazarlo y decirle que contaba con él. Me voy muy contenta. Espero que el triunfo del 23 octubre vaya acompañado por la continuidad del trabajo, de todos aquellos que han adherido a esta candidatura”, agregó la ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, entre 2011 y 2012.

Respecto a las reales posibilidades de Anich de poder derrotar a Soto, quien en las pasadas elecciones municipales se impuso sobre Carlos Arellano (DC) con alrededor del 70 por ciento de los votos, Vallejo afirmó que “esa cifra es perfectamente superable”. Reglón seguido, sostuvo que la propuesta de su compañero de tienda va en contra de “una forma de hacer municipio”, modo que es propio de la derecha.

“No sólo lo vemos acá, sino que también en otras comunas. Yo represento a La Florida y es la misma situación: Concejos Municipales cerrados, amenazas a todo aquel que no quiera apoyar al alcalde y gastos irracionales, con falta de visión de las prioridades. Por ejemplo, se invierte mucho en palmeras, flores o en fiestas, y no en materia de discapacidad, con programas que no superan los $25 millones al año, versus una fiesta de unas 4 horas y que cuesta $80 millones. A nosotros no nos basta con hermosear el ante jardín. Queremos enfocarnos en los problemas que están sucediendo dentro de la casa o en los asuntos de fondo de los barrios”.

Anich criticó la administración de su adversario, declarando que “todavía falta mucho por hacer en Rancagua”. Esto, aún cuando han pasado 8 años desde la llegada de Soto a la alcaldía. “Nuestras propuestas son justamente las que no se han hecho en salud, seguridad ciudadana, participación, la apertura de las escuelas, la farmacia y óptica popular, además de la atención dental, entre otras. Si en 8 años esto ya no se hizo, no sé qué más podrá realizar en 3 ó 4 años más”, subrayó.

El comunista también tuvo críticas sobre el trabajo hecho en materia cultural, asegurando que “el Teatro Regional es sólo para un sector vip de la población. Te aseguro que son contados con los dedos de las manos las personas que lo conocen”.

Pero esto no fue todo, pues el médico deslizó que el ex edil Eduardo Soto se adjudica como propios los proyectos gubernamentales. “No es un aporte municipal, como tampoco lo son el Estadio El Teniente o el Hospital Regional. Son contribuciones del Gobierno Regional. Ahora, que estas obras hayan sido inauguradas durante el periodo de un alcalde, eso no significa que él propuso todo. Entonces, (así) también embolinas un poquito la perdiz a la gente. Él anda inaugurando mil iniciativas que corresponden a dineros del Gobierno de la Presidenta Bachelet; no son dineros del municipio”, apuntó.

La carta de la Nueva Mayoría denunció que hay “una campaña del terror”. De tal modo es que amenazarían con despedir a trabajadores de la Corporación Municipal y de la Municipalidad de Rancagua si es que pierde su contrincante. “Sus funcionarios están con el doctor Anich en este minuto”, garantizó.

Recuadro 1: ELECCIÓN DE INTENDENTES

Sobre el proyecto presentado por el Gobierno para impulsar la elección democrática de intendentes, la diputada Camila Vallejo dijo estar a favor de que “las regiones se empoderen y participen más, teniendo mayor decisión respecto a las políticas relacionadas con la utilización de recursos o el ordenamiento territorial. Debemos avanzar en esa dirección y no sólo elegir un intendente, sino que ojalá éste sea acompañado por un Consejo Regional con ciertas atribuciones. No queremos que todas las facultades y decisiones pasen por una autoridad unipersonal, sino que igualmente exista un contrapeso en instancias democráticas, pluralistas, como puede ser, en el caso regional, el Consejo Regional. Creo que no es una mala figura (la del secretario regional), pero hay que ver cómo son los equilibrios y cuáles son las atribuciones de cada quién”.