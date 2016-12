Fernando Troncoso, director del Servicio: “Yo no voy a renunciar y mi salida no depende de ninguna persona de esta región”

El director del Servicio de Salud O’Higgins, Fernando Troncoso, expresó ayer que no renunciará al cargo; agregando que “la decisión de mi salida no depende de ninguna persona que esté en esta región”.

También, entregó una declaración pública en que afirma que el Servicio ha realizado numerosas acciones para subsanar las dificultades que se han suscitado, “tras la instrucción de la Contraloría-mediante un informe- para demandar a dos médicos del Hospital Regional LBO y así devolver el pago de una indemnización”.

Agrega que la Contraloría instruyó un sumario administrativo, en contra del Servicio de Salud O´Higgins, representado por su director, principalmente por no haber iniciado acciones, ni tampoco demandas civiles dirigidas a profesionales médicos, para recuperar la integridad de los pagos efectuados y falta de procesos sumariales.

Explica que “para no entorpecer la relación con el Capítulo del Colegio Médico, y evitar las mencionadas renuncias masivas, que sólo perjudicarían atención de salud en nuestra región, el Servicio de Salud O´Higgins decidió desestimar estas acciones judiciales, porque a juicio del director los antecedentes con que se contaban, no eran suficientes para mantenerlas. Al respecto, y para el futuro se decidió levantar un protocolo en el cual se estudiarán los antecedentes caso a caso”.

Añade que los médicos no han presentado sus renuncias formales al Servicio de Salud O´Higgins. “Hasta el momento los profesionales han anunciado una intención que no se ha materializado de forma oficial. Esperamos, que no se materialice”.

Finalmente, expresa que “confiamos en el buen término de estas dificultades, para continuar el trabajo en beneficio de nuestros usuarios. Esta crisis no puede afectar a nuestros usuarios, porque son los médicos quienes están en contacto con la comunidad, y ese compromiso tiene que estar respaldado por el Servicio de Salud y es por ello que hemos desestimado las demandas, hemos removido de sus funciones al jefe jurídico y hemos iniciado un sumario administrativo”.