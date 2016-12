Médicos, Fenats y otros gremios se declaran en estado de alerta

-Hasta ayer 133 médicos especialistas firmaron sus renuncias, insistiendo en la salida del director del Servicio de Salud.

Flor Vásquez

Compleja es la situación que se vive en el Hospital Regional, donde los médicos, la Fenats y otros gremios se declararon en estado de alerta, a la vez que insistieron en la salida del director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso. Además, al día de ayer aumentó a 133 el número de médicos especialistas de ese centro asistencial que firmaron sus renuncias, las cuales harían efectivas a fines de mes.

Este último conflicto –como se ha explicado en ediciones anteriores- se originó luego de que el Servicio de Salud O’Higgins, en una acción inédita en el país, presentara una demanda contra dos médicos del Hospital Regional, con el fin de recuperar los más de 200 millones que ese organismo debió cancelar a una paciente que los demandó por “falta de servicio”. Dicha demanda, en opinión de los médicos, se perdió por una mala defensa y porque a la última audiencia los abogados del Servicio de Salud simplemente no se presentaron.

Este año, el director del Servicio, Fernando Troncoso, presentó la demanda contra dos médicos, indicando posteriormente que debió hacerlo por instrucciones de la Contraloría. Uno de los errores es que se inició la acción judicial sin previamente haber hecho un sumario para establecer la responsabilidad de los médicos demandados. De hecho, el sumario realizado recientemente estableció que los facultativos demandados no tienen responsabilidad administrativa en el caso que originó la demanda,

Otro error, como lo reconoció el propio director Fernando Troncoso, fue no haber consultado en el área jurídica del Ministerio y/o no haber pedido una aclaración a la Contraloría respecto de la obligación de demandar a los médicos, la que en todo caso igual exigía un sumario previo.

Ante el conflicto, el director del Servicio se desistió de la demanda contra los dos médicos, lo que sin embargo no calmó los ánimos de los profesionales, quienes afirman que la acción sentó un precedente, que perdieron la confianza en el director y por ello piden su salida.

Ayer, los dirigentes del capítulo médico del Hospital Regional, Sergio Ramírez (presidente) y Miguel Duarte; junto a la presidenta de la Fenats Hospital Regional, Olga Jiménez; y a la representante del Capítulo Odontológico, Patricia Tobar, ofrecieron una conferencia de prensa para referirse al tema y

explicar las razones de las renuncias de los médicos.

En la ocasión, entregaron una declaración pública, en que señalan que “la grave situación que afecta a la red de salud pública regional” ha sido “generada por la ineficiencia administrativa y evidente abandono de deberes por parte del Director del Servicio de Salud O’Higgins”.

Critican la mala defensa jurídica en las demandas y mencionaron una parte del dictamen de la Corte Suprema en uno de los casos que el Servicio perdió y fue condenado a pagar más de 200 millones de pesos. “Se previene que el Ministro Sr. Pierry estuvo por hacer presente la deficiente defensa de los intereses públicos por parte del servicio demandado, manifestada tanto en la falta de fundamentación del recurso de casación presentado, como en la ausencia de abogado para alegarlo ante esta Corte Suprema”

Al referirse a la demanda contra dos médicos, indican que ésta se efectuó

“en forma absolutamente arbitraria y sin mediar ninguna auditoría o investigación exigida por ley, que pudiera fundamentarla”.

Agregan que “ante estos procedimientos, sin base legal ni administrativa, es que el estamento médico del Hospital de Rancagua ha reaccionado masivamente y ha mandatado a sus directivas gremiales que gestione la solución a esta situación que está sentando un precedente nefasto, no solo para los equipos médicos sino para toda la comunidad hospitalaria y, por ende, para toda la población beneficiaria. Por esto, se ha solicitado a las autoridades ministeriales la salida del D. Fernando Troncoso R. Director del Servicio de Salud O´Higgins como único responsable de esta situación”.

Añaden que ya 133 médicos especialistas del Hospital han firmado sus renuncias que están en poder del Consejo Regional del Colegio Médico para completar su tramitación si no se aceptaran las peticiones transmitidas oportunamente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En tanto, la dirigente de la Fenats, Olga Jiménez, advirtió que no descartan iniciar un paro indefinido si no hay una solución al tema y si los médicos concretan sus renuncias.