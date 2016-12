Pablo Calandria cuenta las horas para volver a romper redes

El goleador, que desde comienzos de agosto está fuera de las canchas producto de una lesión, podría volver a vestir de celeste el 31 de octubre frente a Palestino.



Ricardo Obando

Corrían los primeros minutos del partido de ida por la Copa Sudamericana entre Montevideo Wanderers y O’Higgins. En una jugada ofensiva, Pablo Calandria salta a disputar un balón aéreo con un defensor behemio, y el goleador cae muy mal. En primera instancia, solo se temía por el golpe, pero, tras la primera revisión médica, el jugador tuvo problemas para apoyar su pierna,y luego se confirmó el peor diagnóstico, fractura de peroné.

Otra vez, el trasandino y referente del plantel, se perdería gran parte de un campeonato por una grave afección, así como ocurrió en 2014. Pero, ha pasado el tiempo, y con operación de por medio, Calandria junto al cuerpo médico de O’Higgins inició la recuperación y, de pasar las últimas pruebas físicas y futbolísticas, podría estar en la citación frente a Palestino, partido fijado para el lunes 31 de octubre a las 15.30 horas.

SE SIENTE BIEN

Según comentó el goleador, “la recuperación va bien, cada día mejor y viendo si para el próximo partido podemos estar o no. Pero bueno, está (el retorno) cada vez más cerca”.

En ese sentido, Calandria aseguró que, en el Monasterio Celeste, “ya estoy trabajando con balón, me estoy poniendo bien físicamente para llegar lo más apto posible y no llegar con lo justo”.

Es decir, solo le restaría ponerse a punto junto a sus compañeros, como él mismo lo explicó. “Lo que no tengo es fricción o hacer fútbol, por ahora, pero, cuando el doctor me vea, depende de él”, sostuvo.

Finalmente, Pablo Calandria puntualizó que, durante este tiempo fuera de la cancha, la ha sufrido toda al ver al equipo, especialmente por la mala racha que pasaron. En ese sentido, el goleador sentenció que “no es lo mismo estar mirando desde afuera, porque uno desde adentro lo mira de otra forma”.

DOS MÁS VOLVERÁN

Para el siguiente partido, junto con Pablo Calandria, dos más podrán volver a la convocatoria. Los también atacantes Cristian Insaurralde y Gastón Lezcano serían considerados. Ambos, ya trabajando firme en su última fase de recuperación, han mostrado una mejoría que hace pensar que ante Palestino puedan estar desde el arranque, o al menos al banco.

De esta manera, los rancagüinos recuperarían a su delantera estelar, justo en la recta final del certamen donde O’Higgins tiene la opción de seguir prendido en la lucha por los primeros puestos del torneo de Apertura, certamen que, debido a las nuevas modificaciones reglamentarias, entrega cuatro cupos para torneos internacionales de la próxima temporada.