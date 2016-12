EDITORIAL: ¿ Cómo leer políticamente los resultados de las elecciones del domingo?

A pocos días de una elección es aventurado hacer un análisis de la situación política regional, ya que dado los múltiples problemas que afectan a la clase política en general, por la baja credibilidad y rechazo que presentan a lo que se suma los problemas en el padrón electoral hace que la elección de este domingo presente un alto grado de incertidumbre, donde más o menos lo único claro es que el gran ganador será la abstención.

Pero más allá del numero efectivo de votantes o el escándalo que ha significado los cambios del padrón electoral la legitimidad de las elecciones del 23 de octubre no está en cuestión, quien resulte vencedor en las urnas será alcalde.

Al mismo tiempo cabe preguntarse como analizar los resultados de la elección, como saber que coalición saldrá mejor parada y como estos resultados pueden proyectarse a una elección presidencial o parlamentaria.. ¿Ganará la coalición que elija más alcaldes?, ¿aquella que sumados los votos de sus candidatos presente una mayor votación?, ¿la que elija más concejales?, ¿la que gane las capitales regionales? o ¿la que triunfe en las llamadas “comunas emblemáticas”?

No es fácil la respuesta, más aun tomando en cuenta que especialmente en la elección municipal influyen factores locales por sobre consideraciones políticas, por ejemplo la gran votación que obtuvo Eduardo Soto en 2012 no fue transferible a la elección parlamentaria, ya que de haberse repetido el porcentaje obtenido por Soto la derecha debiese haber doblado en Rancagua. Con todo, con el objetivo de proyectar los resultados a la siguiente elección, son dos factores que hay que mirar con atención, uno el de la cantidad de población gobernada y otro el número de votos de las coaliciones en concejales ya que teóricamente al ser tan numerosos los candidatos al consejo finalmente esta elección se tendría un carácter más político que la de alcaldes.

Con todo esta elección sirve para que eventuales candidatos al parlamento en la zona comiencen a tomar posiciones de cara a la elección del próximo año, especialmente tomando en cuenta el redistritaje donde nuestra región ya no tendrá sus tradicionales 4 distritos sino dos grandes territorios electorales, por lo que necesariamente quienes aspiren a ser candidatos o reelectos deberán moverse fuera de las zonas donde tradicionalmente mantenían sus bases electorales.

Volviendo a las municipales, los resultados podrán ser interpretados de múltiples maneras y será una cuestión subjetiva lo que finalmente determinará el triunfo de un pacto u otro, ya que la municipal es más que la suma de 343 elecciones locales, cada una con sus propias complejidades, por lo que de cara a la elección presidencial ganará aquel conglomerado que sea capaz de transmitir la sensación de triunfo a sus partidarios y rivales. Ganará quien logré transmitir mejor la imagen de haber ganado; sensación que sí puede afectar a una eventual elección presidencial, ya que muchas veces los indecisos terminan votando por el candidato que perciben como posible ganador, para sentirse a su vez ganadores.

Luis Fernando González V

Sub Director